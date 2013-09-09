LivingSound 提供音域更闊和更令人陶醉的立體聲

Philips 專利產品 LivingSound 大幅延伸了最佳音效聆聽區（房間內最理想的收聽位置），使您可在更廣泛的區域內欣賞純正音樂。透過結合多種音效處理，LivingSound 可忠實還原通常在輕薄型立體聲系統中所丟失音域的豐富細節。為您帶來超乎想象的完美音質以及廣闊均衡的室內環繞聲效果。現在您可以收聽音樂的區域不再局限於傳統的狹窄區域內。在更寬闊的區域中欣賞最佳立體聲音效。