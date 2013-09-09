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- FM 天線
頂級音質藝術
您可以用高質無線 Bluetooth® 串流、 CD 播放、iPod、iPad 和 iPhone 的連接功能，或把裝置插入 Aux-in 來聽音樂。這套一應俱全的 3.1 系統能滿足您對強勁音色的一切需求。 查看各種好處
此產品已不再銷售。
如果您的醫療裝置符合增值稅減免條件，您可以就此產品申請減免稅項，增值稅金額會從上方顯示的價格扣除，請在您的購物籃內查看全部詳細資料。
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與那些擴充機座播放機（使用來自 iPod/iPhone 的類比音效輸出）中所使用的傳統類比音效處理技術相比，先進的純正數碼音效處理技術能提供卓越的音效。透過收集 iPod/iPhone 的數碼音效輸出並在電路各個階段運用數碼處理，能產生更高的訊噪比，實現完美平衡且無與倫比的聲音清晰度。
這個系統擁有 200 瓦 RMS 總輸出功率。 RMS 即是 Root Mean Square，是用來量度聲音，又或者是由擴音器傳到喇叭的電力的典型量度法，以瓦為單位。傳到喇叭的電力多少及其感度決定產生出來的聲音。瓦數愈高，從喇叭傳出的聲音愈好。
使用 USB Direct 模式，只要將 USB 裝置插入 Philips 裝置的 USB 連接埠，數碼音樂就會直接在 Philips 裝置中播放。
數碼 FM 收音機可讓您對 Philips 音響系統上的音樂收藏執行其他音樂選項。只要調頻至您想要預設的電台，按住預設按鈕存儲頻率即可。透過儲存的預設收音機電台，您可快速存取常用電台且無需每次手動調諧頻率。
音訊輸入連接可透過便攜式媒體播放機直接播放音訊內容。音訊輸入除了可讓您享受音響系統發出超凡音效的最愛音樂之外，使用起來也非常方便。只需將便攜式 MP3 播放機插入音響系統即可。
革命性 Phililps 雙插座具備 Lightning 連接器及 30 針連接器，您可在 Apple 裝置充電時同時播放音樂。雙插座結合了時尚設計及簡單易用的功能，可對應所有 Apple 裝置，並讓您輕易切換連接以播放您的心愛音樂。
Philips 專利產品 LivingSound 大幅延伸了最佳音效聆聽區（房間內最理想的收聽位置），使您可在更廣泛的區域內欣賞純正音樂。透過結合多種音效處理，LivingSound 可忠實還原通常在輕薄型立體聲系統中所丟失音域的豐富細節。為您帶來超乎想象的完美音質以及廣闊均衡的室內環繞聲效果。現在您可以收聽音樂的區域不再局限於傳統的狹窄區域內。在更寬闊的區域中欣賞最佳立體聲音效。
MP3 是 MPEG 1 Audio layer-7.6 厘米（3 吋） 的縮寫。MP3 是一項創新的壓縮技術，數碼音樂檔案可壓縮成 10 倍小，完全不會降低音訊品質。MP3 已經成為全球使用的標準音訊壓縮格式，讓傳送音訊檔案變得快速又簡單。
獨特的直立式設計貼合生活時尚。
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