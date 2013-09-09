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Philips Fidelio

擴充聲音系統

DTM5096/12
Fidelio
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  • 頂級音質藝術 頂級音質藝術 頂級音質藝術
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    Philips Fidelio 擴充聲音系統

    DTM5096/12

    頂級音質藝術

    您可以用高質無線 Bluetooth® 串流、 CD 播放、iPod、iPad 和 iPhone 的連接功能，或把裝置插入 Aux-in 來聽音樂。這套一應俱全的 3.1 系統能滿足您對強勁音色的一切需求。 查看各種好處

    此產品已不再銷售。

    Philips Fidelio 擴充聲音系統

    頂級音質藝術

    您可以用高質無線 Bluetooth® 串流、 CD 播放、iPod、iPad 和 iPhone 的連接功能，或把裝置插入 Aux-in 來聽音樂。這套一應俱全的 3.1 系統能滿足您對強勁音色的一切需求。 查看各種好處

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    您可以用高質無線 Bluetooth® 串流、 CD 播放、iPod、iPad 和 iPhone 的連接功能，或把裝置插入 Aux-in 來聽音樂。這套一應俱全的 3.1 系統能滿足您對強勁音色的一切需求。 查看各種好處

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      純正數碼處理技術提供最佳的聲音清晰度

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      與那些擴充機座播放機（使用來自 iPod/iPhone 的類比音效輸出）中所使用的傳統類比音效處理技術相比，先進的純正數碼音效處理技術能提供卓越的音效。透過收集 iPod/iPhone 的數碼音效輸出並在電路各個階段運用數碼處理，能產生更高的訊噪比，實現完美平衡且無與倫比的聲音清晰度。

      200 瓦 RMS 總輸出功率

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      這個系統擁有 200 瓦 RMS 總輸出功率。 RMS 即是 Root Mean Square，是用來量度聲音，又或者是由擴音器傳到喇叭的電力的典型量度法，以瓦為單位。傳到喇叭的電力多少及其感度決定產生出來的聲音。瓦數愈高，從喇叭傳出的聲音愈好。

      用於 MP3/WMA 音樂播放的 USB Direct

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      使用 USB Direct 模式，只要將 USB 裝置插入 Philips 裝置的 USB 連接埠，數碼音樂就會直接在 Philips 裝置中播放。

      設有預設功能的 FM 數碼選台

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      音訊輸入，可輕鬆便攜播放音樂

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      音訊輸入連接可透過便攜式媒體播放機直接播放音訊內容。音訊輸入除了可讓您享受音響系統發出超凡音效的最愛音樂之外，使用起來也非常方便。只需將便攜式 MP3 播放機插入音響系統即可。

      用於為 Apple 裝置充電及播放音樂的雙插座（光學和 30 針）

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      革命性 Phililps 雙插座具備 Lightning 連接器及 30 針連接器，您可在 Apple 裝置充電時同時播放音樂。雙插座結合了時尚設計及簡單易用的功能，可對應所有 Apple 裝置，並讓您輕易切換連接以播放您的心愛音樂。

      LivingSound 提供音域更闊和更令人陶醉的立體聲

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      Philips 專利產品 LivingSound 大幅延伸了最佳音效聆聽區（房間內最理想的收聽位置），使您可在更廣泛的區域內欣賞純正音樂。透過結合多種音效處理，LivingSound 可忠實還原通常在輕薄型立體聲系統中所丟失音域的豐富細節。為您帶來超乎想象的完美音質以及廣闊均衡的室內環繞聲效果。現在您可以收聽音樂的區域不再局限於傳統的狹窄區域內。在更寬闊的區域中欣賞最佳立體聲音效。

      播放 MP3-CD、CD 及 CD-R/RW

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      MP3 是 MPEG 1 Audio layer-7.6 厘米（3 吋） 的縮寫。MP3 是一項創新的壓縮技術，數碼音樂檔案可壓縮成 10 倍小，完全不會降低音訊品質。MP3 已經成為全球使用的標準音訊壓縮格式，讓傳送音訊檔案變得快速又簡單。

      獨特的直立式設計貼合生活時尚

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      技術規格

      • 聲音

        輸出功率（RMS）
        200 瓦
        音效增強
        • 數碼音效控制 4 種模式
        • Dynamic Bass Boost
        • LivingSound
        音量控制
        上 / 下

      • 喇叭

        主喇叭
        • 5 吋低音喇叭
        • 低音反射式喇叭系統
        內置喇叭數量
        4
        重低音喇叭類型
        被動式

      • 播放聲音

        播放媒體
        • CD
        • CD-R
        • CD-RW
        • MP3-CD
        • WMA-CD
        • USB 快閃磁碟
        光碟播放模式
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        機座播放模式
        • 為 iPhone 充電
        • 為 iPod 充電
        • 為 iPad 充電

      • 選台器/接收/傳送

        選台器波段
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        • 電台名稱
        • RDS 時鐘設定
        記憶選台
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        天線
        FM 天線（75 歐姆）

      • 連接

        其他連接
        FM 天線
        3.5 毫米立體聲輸入端子
        MP3 連線
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        輔助輸入
        藍牙規格
        A2DP

      • 舒適

        鬧鐘
        • CD 鬧鐘
        • 收音機鬧鐘
        • 定時關機
        • USB 鬧鐘
        時鐘
        • 在主屏幕上
        • 定時關機
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        VFD 顯示
        環保慳電功能
        0.5 瓦
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        • iPhone
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        • iPad Mini
        顯示類型
        VFD 顯示

      • 配件

        附配件
        • AC 電源線
        • FM 天線
        快速入門指南
        英語、德語、荷蘭語、法語、西班牙語、意大利語
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        16 種語言
        電線 / 連接
        • 3.5 毫米立體聲輸入電線
        • 電源線
        其他
        用戶手冊

      • 尺寸

        包裝深度
        370  毫米
        包裝高度
        334  毫米
        包裝寬度
        1120  毫米
        總重量
        12.5  千克
        淨重量
        9  千克
        主機深度
        300  毫米
        主機高度
        994  毫米
        主機闊度
        300  毫米

      • 電源

        電源
        • 220-240V
        • 50 赫

      • 播放聲音

        插座播放模式
        • 快進及反帶
        • 下一及上一曲目
        • 播放及暫停
        播放媒體
        • CD
        • MP3-CD
        • USB 快閃磁碟
        • WMA-CD

      • 兼容 iPod

        兼容
        • iPod nano 第七代
        • iPod touch 第五代
        • 第一代 iPod nano
        • 第二代 iPod nano
        • 第三代 iPod nano
        • 第四代 iPod nano
        • 第五代 iPod nano
        • 第六代 iPod nano
        • iPod touch
        • 第二代 iPod touch
        • 第三代 iPod touch
        • 第四代 iPod touch
        透過藍芽
        • iPod nano 第七代
        • 第三代 iPod touch
        • 第四代 iPod touch
        • iPod touch 第五代
        透過 Lightning 連接器
        • iPod nano 第七代
        • iPod touch 第五代

      • iPhone 兼容性

        透過藍芽
        • iPhone 3G
        • iPhone 3GS
        • iPhone 4
        • iPhone 4S
        • iPhone 5
        • iPhone 6
        • iPhone 6 plus
        • iPhone 6S
        • iPhone 6S Plus
        • iPhone SE
        透過 Lightning 連接器
        • iPhone 5
        • iPhone 6
        • iPhone 6 plus
        • iPhone 6S
        • iPhone 6S Plus
        • iPhone SE
        透過 30 針連接器
        • iPhone 3G
        • iPhone 3GS
        • iPhone 4
        • iPhone 4S

      • iPad 兼容性

        兼容
        • iPad mini
        • 有 Retina 顯示的 iPad
        • iPad
        • iPad 2
        • 新 iPad
        • iPad Air 2
        • iPad mini 2
        • iPad mini 4
        • 有 Retina 顯示的 iPad mini
        • iPad Pro
        透過藍芽
        • iPad Air 2
        • iPad mini 2
        • iPad mini 4
        • iPad Pro

      包裝盒内容

      格內其他項目

      • AC 電源線
      • FM 天線

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