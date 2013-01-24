此產品已不再銷售。
如果您的醫療裝置符合增值稅減免條件，您可以就此產品申請減免稅項，增值稅金額會從上方顯示的價格扣除，請在您的購物籃內查看全部詳細資料。
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Philips MiniVac 採用氣動噴嘴設計，即使是最微細的灰塵微粒，也能達致最佳的集塵效果。吸扒的人體工學形狀助您清潔最難以觸及的位置。
無塵袋離心力過濾可令裏面的污垢不停旋轉，從而確保發揮強勁吸力及持久清潔效能。其雙重過濾系統更可保證灰塵一經吸入便難以逃脫。第一層隔濾網可阻隔大部份的塵垢，第二層隔濾網則吸附更微細的灰塵微粒。
Philips 迷你手提吸塵機配備強力長效鎳氫 (NiMH) 電池*，無記憶效應。記憶效應會讓電池容量逐漸降低，縮短操作時間。因此，相較於使用具記憶效應的標準鎳鎘 (NiCd) 電池的產品，這款配備 (NiMH) 鎳氫電池的迷你吸塵器電力更持久強勁。
你可將Philips 迷你吸塵機放在充電式底座，然後掛於牆上或置於桌面。如此一來，具備強勁充電池的Philips 迷你吸塵機即可為你隨時候命。
Philips 迷你吸塵器清理容易，簡單及衛生。只要一個按鈕就能取下吸嘴，不必觸碰塵污就能清潔吸塵機。
Philips 迷你吸塵器配有軟橡膠環形握把，確保使用時更舒適，並在吸塵時能抓得更穩。
設計
過濾
吸扒與配件
效能
可用性
重量與尺寸