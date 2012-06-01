強力迷你吸塵機提供更佳潔凈效果
享受 Philips MiniVac 3.6 V 吸塵機為您帶來更佳的潔凈效果。無塵袋旋風氣流及二段式過濾系統確保持久表現，氣動噴嘴提供卓越吸塵效果。 查看各種好處
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建議零售價: HK$368.00
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強力迷你吸塵機提供更佳潔凈效果
無塵袋旋風氣流及氣動噴嘴
空氣動力學噴嘴設計提供卓越吸塵效果
Philips MiniVac 採用空氣動力學噴嘴設計，即使是最微細的灰塵微粒，也能夠輕易收集。按體工學設計的吸扒助您清潔最難以觸及的位置。
兩重無塵袋旋風式氣流，確保最佳過濾效果
無塵袋旋風式過濾可令塵垢旋轉分離，從而確保發揮強勁吸力及持久清潔效能。其雙重過濾系統更可保證灰塵一經吸入便難以逃脫。第一層隔濾網可阻隔大部份的塵垢，第二層隔濾網則吸附更微細的灰塵微粒。
強力 3.6 伏鎳氫電池
Philips 迷你手提吸塵機配備強力長效鎳氫 (NiMH) 電池*，無記憶效應。記憶效應會讓電池容量逐漸降低，縮短操作時間。因此，相較於使用具記憶效應的標準鎳鎘 (NiCd) 電池的產品，這款配備 (NiMH) 鎳氫電池的迷你吸塵器電力更持久強勁。
迷你的充電底座（可懸掛於牆上或置於桌面）
你可將Philips 迷你吸塵機放在充電式底座，然後掛於牆上或置於桌面。如此一來，具備強勁充電池的Philips 迷你吸塵機即可為你隨時候命。
一按即可取下吸嘴，清理容易
Philips 迷你吸塵器清理容易，簡單及衛生。只要一個按鈕就能取下吸嘴，不必觸碰塵污就能清潔吸塵機。
環形手柄確保使用更舒適
Philips 迷你吸塵器配有環形手柄，您可以隨意抓握，使用起來更舒適。
技術規格
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吸扒與配件
- 其他配件
-
充電底座
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設計
- 顏色
-
柔白
-
重量與尺寸
- 每個 A 盒內含電器
-
6
- 包裝尺寸（長x寬x高）
-
460 x 160 x 160
mm
- 產品重量
-
1.3
kg
- A 盒尺寸（長x寬x高）
-
508 x 335 x 490
mm
-
效能
- 電池電壓
-
3.6
V
- 充電時間
-
16-18
hour(s)
- 吸力（最大）
-
2.7
kPa
- 使用時間
-
9
minute(s)
- 輸入功率（最大）
-
45
W
- 吸力 (最大)
-
8
W
- 聲音等級 (Lc IEC)
-
75
dB
- 氣流（最大）
-
620
l/min
-
過濾
- 過濾系統
-
兩重離心力過濾
- 集塵量
-
0.5
l
-
可用性
- 特別功能
-
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