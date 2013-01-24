主頁
Philips - 點擊這裡導覽至首頁

搜尋字眼

ZH
EN
1

MiniVac

手提式吸塵機

FC6140/01
  • 強力迷你吸塵機提供更佳潔凈效果 強力迷你吸塵機提供更佳潔凈效果 強力迷你吸塵機提供更佳潔凈效果
    -{discount-value}

    MiniVac 手提式吸塵機

    FC6140/01

    強力迷你吸塵機提供更佳潔凈效果

    享受 Philips 強力迷你吸塵機 3.6 V 為您帶來更佳的潔凈效果。無塵袋旋風氣流及二段式過濾系統確保持久表現，氣動噴嘴提供卓越吸塵效果。 查看各種好處

    此產品已不再銷售。

    建議零售價: HK$368.00
    尋找相似產品

    MiniVac 手提式吸塵機

    強力迷你吸塵機提供更佳潔凈效果

    享受 Philips 強力迷你吸塵機 3.6 V 為您帶來更佳的潔凈效果。無塵袋旋風氣流及二段式過濾系統確保持久表現，氣動噴嘴提供卓越吸塵效果。 查看各種好處

    強力迷你吸塵機提供更佳潔凈效果

    享受 Philips 強力迷你吸塵機 3.6 V 為您帶來更佳的潔凈效果。無塵袋旋風氣流及二段式過濾系統確保持久表現，氣動噴嘴提供卓越吸塵效果。 查看各種好處

    此產品已不再銷售。

    建議零售價: HK$368.00
    尋找相似產品

    MiniVac 手提式吸塵機

    強力迷你吸塵機提供更佳潔凈效果

    享受 Philips 強力迷你吸塵機 3.6 V 為您帶來更佳的潔凈效果。無塵袋旋風氣流及二段式過濾系統確保持久表現，氣動噴嘴提供卓越吸塵效果。 查看各種好處

    類似產品

    See all hand-vacuum-cleaner

      強力迷你吸塵機提供更佳潔凈效果

      無塵袋旋風氣流及氣動噴嘴

      • 3.6 伏電芯
      • 無塵袋渦旋式
      • 窄縫和毛刷
      氣動噴嘴設計提供卓越吸塵效果

      氣動噴嘴設計提供卓越吸塵效果

      Philips MiniVac 採用氣動噴嘴設計，即使是最微細的灰塵微粒，也能達致最佳的集塵效果。吸扒的人體工學形狀助您清潔最難以觸及的位置。

      二段式無塵袋旋風氣流優化過濾

      二段式無塵袋旋風氣流優化過濾

      無塵袋離心力過濾可令裏面的污垢不停旋轉，從而確保發揮強勁吸力及持久清潔效能。其雙重過濾系統更可保證灰塵一經吸入便難以逃脫。第一層隔濾網可阻隔大部份的塵垢，第二層隔濾網則吸附更微細的灰塵微粒。

      強力 3.6 伏鎳氫電池

      強力 3.6 伏鎳氫電池

      Philips 迷你手提吸塵機配備強力長效鎳氫 (NiMH) 電池*，無記憶效應。記憶效應會讓電池容量逐漸降低，縮短操作時間。因此，相較於使用具記憶效應的標準鎳鎘 (NiCd) 電池的產品，這款配備 (NiMH) 鎳氫電池的迷你吸塵器電力更持久強勁。

      迷你的充電底座（可懸掛於牆上或置於桌面）

      迷你的充電底座（可懸掛於牆上或置於桌面）

      你可將Philips 迷你吸塵機放在充電式底座，然後掛於牆上或置於桌面。如此一來，具備強勁充電池的Philips 迷你吸塵機即可為你隨時候命。

      一個按鈕即可取下吸嘴，清理容易

      一個按鈕即可取下吸嘴，清理容易

      Philips 迷你吸塵器清理容易，簡單及衛生。只要一個按鈕就能取下吸嘴，不必觸碰塵污就能清潔吸塵機。

      環形手柄確保使用更舒適

      環形手柄確保使用更舒適

      Philips 迷你吸塵器配有軟橡膠環形握把，確保使用時更舒適，並在吸塵時能抓得更穩。

      技術規格

      • 設計

        顏色
        柔白

      • 過濾

        集塵量
        0.5  l
        過濾系統
        兩重離心力空氣過濾

      • 吸扒與配件

        其他配件
        充電底座

      • 效能

        氣流（最大）
        620  公升/分鐘
        電池電壓
        3.6  伏
        充電時間
        16-18  小時
        輸入功率（最大）
        45  瓦
        聲音等級 (Lc IEC)
        75  分貝
        使用時間
        9  分鐘
        吸力 (最大)
        8  瓦
        吸力（最大）
        2.7  kPa

      • 可用性

        特別功能
        • 充電指示燈
        • 防滑手柄

      • 重量與尺寸

        A 盒尺寸（長x寬x高）
        508 x 335 x 490  毫米
        每個 A 盒內含電器
        6
        包裝尺寸（長x寬x高）
        460 x 160 x 160  毫米
        產品重量
        1.3  千克

      為本產品獲取支援

      前往客戶服務

      建議產品

        最近查閱過的產品

          訂閱電子通訊

          Philips 非常重視和尊重您的私隱。詳情請閱讀您的 私隱政策

          感謝您訂閱電子通訊！

          抱歉，您並未成功訂閱電子通訊。 請稍後重試。

          成為
          My Philips 會員

          獲取產品保養期限

          獲取推廣及特惠價

          輕鬆取得產品支援

          立即登記