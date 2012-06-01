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  • 強力迷你吸塵機提供更佳潔凈效果 強力迷你吸塵機提供更佳潔凈效果 強力迷你吸塵機提供更佳潔凈效果

    迷你吸塵器 手提吸塵機

    FC6142/01

    強力迷你吸塵機提供更佳潔凈效果

    高效 Philips MiniVac 乾濕兩用 4.8 伏吸塵機能夠輕易去除液體污跡及塵埃，吸嘴以空氣動力學設計確保卓越吸塵效能。

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    此產品已不再銷售。

    建議零售價: HK$468.00

    迷你吸塵器 手提吸塵機

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    強力迷你吸塵機提供更佳潔凈效果

    乾濕系統及空氣動力學噴嘴

    • 4.8 伏電池
    • 無塵袋旋風式
    • 窄縫、毛刷、吸水嘴
    • 乾濕兩用
    迷你的充電底座（可懸掛於牆上或置於桌面）

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    你可將Philips 迷你吸塵機放在充電式底座，然後掛於牆上或置於桌面。如此一來，具備強勁充電池的Philips 迷你吸塵機即可為你隨時候命。

    兩重無塵袋旋風式氣流，確保最佳過濾效果

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    無塵袋旋風式過濾可令塵垢旋轉分離，從而確保發揮強勁吸力及持久清潔效能。其雙重過濾系統更可保證灰塵一經吸入便難以逃脫。第一層隔濾網可阻隔大部份的塵垢，第二層隔濾網則吸附更微細的灰塵微粒。

    環形手柄確保使用更舒適

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    Philips 迷你吸塵器配有環形手柄，您可以隨意抓握，使用起來更舒適。

    強力 4.8 伏鎳氫電池

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    Philips 迷你手提吸塵機配備強力長效鎳氫 (NiMH) 電池*，無記憶效應。記憶效應會讓電池容量逐漸降低，縮短操作時間。因此，相較於使用具記憶效應的標準鎳鎘 (NiCd) 電池的產品，這款配備 (NiMH) 鎳氫電池的迷你吸塵器電力更持久強勁。

    空氣動力學噴嘴設計提供卓越吸塵效果

    Philips MiniVac 採用空氣動力學噴嘴設計，即使是最微細的灰塵微粒，也能夠輕易收集。按體工學設計的吸扒助您清潔最難以觸及的位置。

    一按即可取下吸嘴，清理容易

    Philips 迷你吸塵器清理容易，簡單及衛生。只要一個按鈕就能取下吸嘴，不必觸碰塵垢就能清潔吸塵機。

    技術規格

    • 吸扒與配件

      隨附配件
      充電底座

    • 設計

      設計功能
      半透明集塵箱
      顏色
      藍色

    • 重量與尺寸

      產品尺寸（長x寬x高）
      460 x 160 x 160  mm
      包裝尺寸（長x寬x高）
      508 x 335 x 490  mm
      產品重量
      1.4  kg

    • 效能

      氣流（最大）
      530  l/s
      操作音量
      76  dB
      電池電壓
      4.8  V
      充電時間
      16-18  hour(s)
      吸力（最大）
      2.9  kPa
      使用時間
      9  minute(s)
      輸入功率（最大）
      56  W
      吸力 (最大)
      9  W

    • 過濾

      集塵量
      0.5  l
      過濾系統
      乾濕兩用設計

    Badge-D2C

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