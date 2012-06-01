兩重無塵袋旋風式氣流，確保最佳過濾效果

無塵袋旋風式過濾可令塵垢旋轉分離，從而確保發揮強勁吸力及持久清潔效能。其雙重過濾系統更可保證灰塵一經吸入便難以逃脫。第一層隔濾網可阻隔大部份的塵垢，第二層隔濾網則吸附更微細的灰塵微粒。