清新每一天
Philips MiniVac EnergyCare 10.8 V 吸塵機採用輕巧又強勁的長效鋰電池技術。電池充滿電後，高效的充電系統能夠停止使用電力，因此不會浪費一點電力。 查看各種好處
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建議零售價: HK$648.00
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清新每一天
節能高達 70%，可高效充電*
- 10.8 伏電芯（鋰）
- 無塵袋旋風式
- 窄縫和毛刷
- 環保
長效輕量的鋰電池
Philips 迷你吸塵器強勁的鋰電池與標準鎳鎘 (NiCd) 電池相比，電力更持久耐用。鋰電池亦非常輕巧，讓您的清潔體驗更輕鬆愉快。
兩重無塵袋旋風式氣流，確保最佳過濾效果
無塵袋旋風式過濾可令塵垢旋轉分離，從而確保發揮強勁吸力及持久清潔效能。其雙重過濾系統更可保證灰塵一經吸入便難以逃脫。第一層隔濾網可阻隔大部份的塵垢，第二層隔濾網則吸附更微細的灰塵微粒。
充電座，附有毛刷與窄縫吸嘴
MiniVac 充電座配有毛刷與窄縫吸嘴。清潔時，毛刷可確保不會損壞細膩的表面，而窄縫吸嘴則能夠讓您清潔平時難以清潔的角落。
充電系統會在電池完全充電後關閉
電池完全充電後，高效的充電系統會自動關閉並同時停止消耗電能，從而達至節能效果。其他充電系統通常在電池充滿電後仍繼續充電，因而浪費電力。
空氣動力學噴嘴設計提供卓越吸塵效果
Philips MiniVac 採用空氣動力學噴嘴設計，即使是最微細的灰塵微粒，也能夠輕易收集。按體工學設計的吸扒助您清潔最難以觸及的位置。
環形手柄確保使用更舒適
Philips 迷你吸塵器配有環形手柄，您可以隨意抓握，使用起來更舒適。
一按即可取下吸嘴，清理容易
Philips MiniVac 吸塵機清理容易，操作簡單及衛生。Philips MiniVac 只需一按就能輕鬆卸除吸嘴，並無需觸碰塵垢就能清潔吸塵機。
技術規格
-
吸扒與配件
- 其他配件
-
充電底座
-
設計
- 設計功能
-
半透明集塵箱
- 顏色
-
白色和綠色
-
重量與尺寸
- 每個 A 盒內含電器
-
6
- 包裝尺寸（長x寬x高）
-
460 x 160 x 160
mm
- 產品重量
-
0.8
kg
- A 盒尺寸（長x寬x高）
-
508 x 335 x 490
mm
-
效能
- 電池類型
-
鋰離子
- 電池電壓
-
10.8
V
- 充電時間
-
8
hour(s)
- 吸力（最大）
-
4.3
kPa
- 使用時間
-
9
minute(s)
- 輸入功率（最大）
-
100
W
- 吸力 (最大)
-
22
W
- 聲音等級 (Lc IEC)
-
81
dB
- 氣流（最大）
-
950
l/min
-
過濾
- 集塵量
-
0.5
l
- 過濾系統
-
兩重離心力過濾
-
可用性
- 特別功能
-
- 與 Philips 之前的型號 FC6050 相比。內部測試 2007 Philips Consumer Lifestyle。
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