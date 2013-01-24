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MiniVac

手提吸塵機

FC6148/01
1 獎項
  • 環保每一天 環保每一天 環保每一天
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    MiniVac 手提吸塵機

    FC6148/01
    1 獎項

    環保每一天

    Philips MiniVac EnergyCare 10.8 V 吸塵機採用輕巧又強勁的長效鋰電池技術。電池充滿電後，高效的充電系統能夠停止使用電力，因此不會浪費一點電力。 查看各種好處

    此產品已不再銷售。

    建議零售價: HK$648.00

    MiniVac 手提吸塵機

    環保每一天

    Philips MiniVac EnergyCare 10.8 V 吸塵機採用輕巧又強勁的長效鋰電池技術。電池充滿電後，高效的充電系統能夠停止使用電力，因此不會浪費一點電力。 查看各種好處

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      • 10.8 伏電芯（鋰）
      • 無塵袋旋風式
      • 窄縫和毛刷
      • 環保
      長效又輕巧的鋰電池

      長效又輕巧的鋰電池

      Philips 迷你吸塵器強勁的鋰電池與標準鎳鎘電池相較，電力更持久耐用。鋰電池既輕巧，讓您的清潔工作更輕鬆愉快。

      兩重無塵袋旋風式氣流，確保最佳過濾效果

      兩重無塵袋旋風式氣流，確保最佳過濾效果

      無塵袋旋風式過濾可令塵垢旋轉分離，從而確保發揮強勁吸力及持久清潔效能。其雙重過濾系統更可保證灰塵一經吸入便難以逃脫。第一層隔濾網可阻隔大部份的塵垢，第二層隔濾網則吸附更微細的灰塵微粒。

      充電座，附有毛刷與窄縫吸嘴

      充電座，附有毛刷與窄縫吸嘴

      MiniVac 充電座配有毛刷與窄縫吸嘴。清潔時，毛刷可確保不會損壞細膩的表面，而窄縫吸嘴則能夠讓您清潔平時難以清潔的角落。

      電池充滿電後，充電系統關閉

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      電池充滿電後，高效的充電系統將自動關閉。因此，它能停止使用電力，從而實現節能。其他充電系統通常在電池充滿電後，仍然保持正常工作，因此浪費了電力。

      空氣動力學噴嘴設計提供卓越吸塵效果

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      Philips MiniVac 採用空氣動力學噴嘴設計，即使是最微細的灰塵微粒，也能夠輕易收集。按體工學設計的吸扒助您清潔最難以觸及的位置。

      環形手柄確保使用更舒適

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      Philips 迷你吸塵器配有環形手柄，您可以隨意抓握，使用起來更舒適。

      一按即可取下吸嘴，清理容易

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      Philips 迷你吸塵器清理容易，簡單及衛生。只要一個按鈕就能取下吸嘴，不必觸碰塵污就能清潔吸塵機。

      技術規格

      • 效能

        聲音等級 (Lc IEC)
        81 分貝
        輸入功率（最大）
        100 W
        吸力 (最大)
        22 W
        設計功能
        半透明集塵箱
        電池電壓
        10.8 V
        包裝尺寸（長x寬x高）
        460 x 160 x 160 mm
        使用時間
        9 分鐘
        吸力（最大）
        4.3 kPa
        充電時間
        8 hr
        氣流（最大）
        950 l/min
        電池類型
        鋰離子
        A 盒尺寸（長x寬x高）
        508 x 335 x 490 mm
        每個 A 盒內含電器
        6
        產品重量
        0.8 kg

      • 可用性

        特別功能
        • 充電指示燈
        • 防滑手柄

      • 吸扒與配件

        其他配件
        充電底座

      • 過濾

        集塵量：
        0.5 l
        過濾系統
        兩重離心力過濾

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