環保每一天
Philips MiniVac EnergyCare 10.8 V 吸塵機採用輕巧又強勁的長效鋰電池技術。電池充滿電後，高效的充電系統能夠停止使用電力，因此不會浪費一點電力。 查看各種好處
此產品已不再銷售。
如果您的醫療裝置符合增值稅減免條件，您可以就此產品申請減免稅項，增值稅金額會從上方顯示的價格扣除，請在您的購物籃內查看全部詳細資料。
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Philips MiniVac EnergyCare 10.8 V 吸塵機採用輕巧又強勁的長效鋰電池技術。電池充滿電後，高效的充電系統能夠停止使用電力，因此不會浪費一點電力。 查看各種好處
Philips 迷你吸塵器強勁的鋰電池與標準鎳鎘電池相較，電力更持久耐用。鋰電池既輕巧，讓您的清潔工作更輕鬆愉快。
無塵袋旋風式過濾可令塵垢旋轉分離，從而確保發揮強勁吸力及持久清潔效能。其雙重過濾系統更可保證灰塵一經吸入便難以逃脫。第一層隔濾網可阻隔大部份的塵垢，第二層隔濾網則吸附更微細的灰塵微粒。
MiniVac 充電座配有毛刷與窄縫吸嘴。清潔時，毛刷可確保不會損壞細膩的表面，而窄縫吸嘴則能夠讓您清潔平時難以清潔的角落。
電池充滿電後，高效的充電系統將自動關閉。因此，它能停止使用電力，從而實現節能。其他充電系統通常在電池充滿電後，仍然保持正常工作，因此浪費了電力。
Philips MiniVac 採用空氣動力學噴嘴設計，即使是最微細的灰塵微粒，也能夠輕易收集。按體工學設計的吸扒助您清潔最難以觸及的位置。
Philips 迷你吸塵器配有環形手柄，您可以隨意抓握，使用起來更舒適。
Philips 迷你吸塵器清理容易，簡單及衛生。只要一個按鈕就能取下吸嘴，不必觸碰塵污就能清潔吸塵機。
效能
可用性
吸扒與配件
過濾