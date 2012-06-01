搜尋字眼

ZH
EN
  • 清新每一天 清新每一天 清新每一天
  • Play Pause

    MiniVac 手提式吸塵機

    FC6148/01

    清新每一天

    Philips MiniVac EnergyCare 10.8 V 吸塵機採用輕巧又強勁的長效鋰電池技術。電池充滿電後，高效的充電系統能夠停止使用電力，因此不會浪費一點電力。

    查看各種好處

    此產品已不再銷售。

    建議零售價: HK$648.00

    MiniVac 手提式吸塵機

    類似產品

    See all 手提式吸塵機

    清新每一天

    節能高達 70%，可高效充電*

    • 10.8 伏電芯（鋰）
    • 無塵袋旋風式
    • 窄縫和毛刷
    • 環保
    長效輕量的鋰電池

    長效輕量的鋰電池

    Philips 迷你吸塵器強勁的鋰電池與標準鎳鎘 (NiCd) 電池相比，電力更持久耐用。鋰電池亦非常輕巧，讓您的清潔體驗更輕鬆愉快。

    兩重無塵袋旋風式氣流，確保最佳過濾效果

    兩重無塵袋旋風式氣流，確保最佳過濾效果

    無塵袋旋風式過濾可令塵垢旋轉分離，從而確保發揮強勁吸力及持久清潔效能。其雙重過濾系統更可保證灰塵一經吸入便難以逃脫。第一層隔濾網可阻隔大部份的塵垢，第二層隔濾網則吸附更微細的灰塵微粒。

    充電座，附有毛刷與窄縫吸嘴

    充電座，附有毛刷與窄縫吸嘴

    MiniVac 充電座配有毛刷與窄縫吸嘴。清潔時，毛刷可確保不會損壞細膩的表面，而窄縫吸嘴則能夠讓您清潔平時難以清潔的角落。

    充電系統會在電池完全充電後關閉

    充電系統會在電池完全充電後關閉

    電池完全充電後，高效的充電系統會自動關閉並同時停止消耗電能，從而達至節能效果。其他充電系統通常在電池充滿電後仍繼續充電，因而浪費電力。

    空氣動力學噴嘴設計提供卓越吸塵效果

    空氣動力學噴嘴設計提供卓越吸塵效果

    Philips MiniVac 採用空氣動力學噴嘴設計，即使是最微細的灰塵微粒，也能夠輕易收集。按體工學設計的吸扒助您清潔最難以觸及的位置。

    環形手柄確保使用更舒適

    環形手柄確保使用更舒適

    Philips 迷你吸塵器配有環形手柄，您可以隨意抓握，使用起來更舒適。

    一按即可取下吸嘴，清理容易

    一按即可取下吸嘴，清理容易

    Philips MiniVac 吸塵機清理容易，操作簡單及衛生。Philips MiniVac 只需一按就能輕鬆卸除吸嘴，並無需觸碰塵垢就能清潔吸塵機。

    技術規格

    • 吸扒與配件

      其他配件
      充電底座

    • 設計

      設計功能
      半透明集塵箱
      顏色
      白色和綠色

    • 重量與尺寸

      每個 A 盒內含電器
      6
      包裝尺寸（長x寬x高）
      460 x 160 x 160  mm
      產品重量
      0.8  kg
      A 盒尺寸（長x寬x高）
      508 x 335 x 490  mm

    • 效能

      電池類型
      鋰離子
      電池電壓
      10.8  V
      充電時間
      8  hour(s)
      吸力（最大）
      4.3  kPa
      使用時間
      9  minute(s)
      輸入功率（最大）
      100  W
      吸力 (最大)
      22  W
      聲音等級 (Lc IEC)
      81  dB
      氣流（最大）
      950  l/min

    • 過濾

      集塵量
      0.5  l
      過濾系統
      兩重離心力過濾

    • 可用性

      特別功能
      • 充電指示燈
      • 防滑手柄

    Badge-D2C

    為本產品獲取支援

    尋找產品貼士、常見問題、用戶手冊及安全與合規資訊。

    建議產品

    最近查閱過的產品

    • 與 Philips 之前的型號 FC6050 相比。內部測試 2007 Philips Consumer Lifestyle。

    成為 My Philips 會員

    獲取產品保養期限

    獲取推廣及特惠價

    輕鬆取得產品支援

    立即登記
    © Koninklijke Philips N.V., 2004 - 2026. 版權所有。

    最好通过最新版的 Microsoft Edge、Google Chrome 或 Firefox 查看我们的网站。