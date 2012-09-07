無塵袋旋風式過濾可令塵垢旋轉分離，從而確保發揮強勁吸力及持久清潔效能。其雙重過濾系統更可保證灰塵一經吸入便難以逃脫。第一層隔濾網可阻隔大部份的塵垢，第二層隔濾網則吸附更微細的灰塵微粒。
Philips MiniVac 採用空氣動力學噴嘴設計，即使是最微細的灰塵微粒，也能夠輕易收集。按體工學設計的吸扒助您清潔最難以觸及的位置。
你可將 Philips 迷你吸塵機放在充電式底座、掛於牆上或置於桌面。如此一來，具備強勁充電池的 Philips 迷你吸塵機即可為你隨時候命。
Philips MiniVac Car手提吸塵機配備汽車插頭免卻充電煩惱並使最難觸及位置都能輕易清潔。MiniVac 隨時待用！
Philips 迷你吸塵器配有環形手柄，您可以隨意抓握，使用起來更舒適。
Philips 迷你手提吸塵機配備強力長效鎳氫 (NiMH) 電池*，無記憶效應。記憶效應會讓電池容量逐漸降低，縮短操作時間。因此，相較於使用具記憶效應的標準鎳鎘 (NiCd) 電池的產品，這款配備 (NiMH) 鎳氫電池的迷你吸塵器電力更持久強勁。
Philips 迷你吸塵機備有一系列令您清潔家中及車內時不費吹灰之力。配件包括小型及大型掃刷及創意工具、長型吸管等適合清潔難以觸及位置。總括而言它是家居及車中清潔組合的理想拍檔！
儲存袋讓您將所有配件及車用插頭放在同一地方，隨時找到清潔汽車用的所有物品。
吸扒與配件
設計
效能
過濾
可用性
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