一系列配件供不同用途所需

Philips 迷你吸塵機備有一系列令您清潔家中及車內時不費吹灰之力。配件包括小型及大型掃刷及創意工具、長型吸管等適合清潔難以觸及位置。總括而言它是家居及車中清潔組合的理想拍檔！