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  • 強力迷你吸塵機提供更佳潔凈效果 強力迷你吸塵機提供更佳潔凈效果 強力迷你吸塵機提供更佳潔凈效果

    MiniVac 手提式吸塵機

    FC6149/61

    強力迷你吸塵機提供更佳潔凈效果

    使用 Philips MiniVac 12 V，家中及車內清潔效果更好。二段式過濾系統確保持久表現，而氣動噴嘴提供卓越吸塵效果。

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    此產品已不再銷售。

    MiniVac 手提式吸塵機

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    強力迷你吸塵機提供更佳潔凈效果

    無塵袋旋風氣流及氣動噴嘴

    • 12 伏電芯
    • 無塵袋旋風式
    • 5 種配件及儲存袋
    • 家居及私家車用（連車用插頭）
    兩重無塵袋旋風式氣流，確保最佳過濾效果

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    無塵袋旋風式過濾可令塵垢旋轉分離，從而確保發揮強勁吸力及持久清潔效能。其雙重過濾系統更可保證灰塵一經吸入便難以逃脫。第一層隔濾網可阻隔大部份的塵垢，第二層隔濾網則吸附更微細的灰塵微粒。

    空氣動力學噴嘴設計提供卓越吸塵效果

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    Philips MiniVac 採用空氣動力學噴嘴設計，即使是最微細的灰塵微粒，也能夠輕易收集。按體工學設計的吸扒助您清潔最難以觸及的位置。

    充電座配以配件架

    充電座配以配件架

    你可將 Philips 迷你吸塵機放在充電式底座、掛於牆上或置於桌面。如此一來，具備強勁充電池的 Philips 迷你吸塵機即可為你隨時候命。

    配備車內插頭提供無限運作時間

    配備車內插頭提供無限運作時間

    Philips MiniVac Car手提吸塵機配備汽車插頭免卻充電煩惱並使最難觸及位置都能輕易清潔。MiniVac 隨時待用！

    環形手柄確保使用更舒適

    環形手柄確保使用更舒適

    Philips 迷你吸塵器配有環形手柄，您可以隨意抓握，使用起來更舒適。

    強力 12 伏鎳氫電池提供持久效能

    強力 12 伏鎳氫電池提供持久效能

    Philips 迷你手提吸塵機配備強力長效鎳氫 (NiMH) 電池*，無記憶效應。記憶效應會讓電池容量逐漸降低，縮短操作時間。因此，相較於使用具記憶效應的標準鎳鎘 (NiCd) 電池的產品，這款配備 (NiMH) 鎳氫電池的迷你吸塵器電力更持久強勁。

    一系列配件供不同用途所需

    一系列配件供不同用途所需

    Philips 迷你吸塵機備有一系列令您清潔家中及車內時不費吹灰之力。配件包括小型及大型掃刷及創意工具、長型吸管等適合清潔難以觸及位置。總括而言它是家居及車中清潔組合的理想拍檔！

    儲存袋方便在車內存放

    儲存袋方便在車內存放

    儲存袋讓您將所有配件及車用插頭放在同一地方，隨時找到清潔汽車用的所有物品。

    技術規格

    • 吸扒與配件

      其他配件
      充電底座

    • 設計

      設計功能
      半透明集塵箱
      顏色
      深黑色配以橙色點綴

    • 效能

      電池電壓
      12  V
      充電時間
      16-18  hour(s)
      吸力（最大）
      4.2  kPa
      使用時間
      11  minute(s)
      輸入功率（最大）
      120  W
      吸力 (最大)
      22  W
      聲音等級 (Lc IEC)
      81  dB
      氣流（最大）
      840  l/min

    • 過濾

      集塵量
      0.5  l
      過濾系統
      兩重離心力過濾

    • 可用性

      特別功能
      • 充電指示燈
      • 防滑手柄

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