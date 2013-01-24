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Triathlon

乾濕兩用吸塵機

FC6843/01
1 獎項
  • 準備充足 準備充足 準備充足
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    Triathlon 乾濕兩用吸塵機

    FC6843/01
    1 獎項

    準備充足

    如果你需要一個可以完成各種清潔工作的好幫手，Triathlon 吸塵機定必是你的理想選擇。有了 Triathlon，你便可以清潔灰塵與污垢、濺瀉的液體，甚至讓地氈煥然一新。絕對是全能的吸塵機！ 查看各種好處

    此產品已不再銷售。

    Triathlon 乾濕兩用吸塵機

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      清潔液體吸扒可打掃、潔淨與風乾，讓其保持乾爽不濕滑

      清潔液體吸扒配有可清除頑固污垢的刷毛、清潔濺瀉液體的海綿，以及讓地板保持乾爽不濕滑的吸水嘴。

      技術規格

      • 效能

        吸力 (最大)
        300 W
        輸入功率（最大）
        1500 W
        氣流（最大）
        54 公升/秒
        顏色
        藍莓紫
        聲音等級 (Lc IEC)
        79 (dry cleaning) 分貝
        輸入功率 (IEC)
        1300 W
        吸力（最大）
        24 kPa

      • 可用性

        滾輪類型
        塑膠
        喉管類型：
        鍍鉻喉管
        有效半徑範圍
        9 m
        接駁喉管
        按鈕

      • 吸扒與配件

        額外吸扒
        雙重噴射清潔吸扒、刷頭、傢俬吸嘴
        內附配件
        • 毛刷
        • 窄縫吸嘴
        配件儲藏格
        吸管夾上
        標準吸扒
        裝有滾輪的多用途吸扒

      • 過濾

        液體容量
        9 l
        集塵量：
        10 l

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