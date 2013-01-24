準備充足
如果你需要一個可以完成各種清潔工作的好幫手，Triathlon 吸塵機定必是你的理想選擇。有了 Triathlon，你便可以清潔灰塵與污垢、濺瀉的液體，甚至讓地氈煥然一新。絕對是全能的吸塵機！ 查看各種好處
此產品已不再銷售。
如果您的醫療裝置符合增值稅減免條件，您可以就此產品申請減免稅項，增值稅金額會從上方顯示的價格扣除，請在您的購物籃內查看全部詳細資料。
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效能
可用性
吸扒與配件
過濾