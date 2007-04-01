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  • 效能持久的 S-Bag® Classic 效能持久的 S-Bag® Classic 效能持久的 S-Bag® Classic

    S-bag 經典長效型（4件裝）

    FC8021/03

    效能持久的 S-Bag® Classic

    s-bag® 是一個所有可用集塵袋的 Philips 和 Electrolux (Electrolux, AEG, Volta, Tornado) 吸塵機都通用的集塵袋。當您購買替換塵袋時，只需尋找 s-bag® 標誌即可。使用非原裝集塵袋可能會損壞吸塵器。

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    此產品已不再銷售。

    S-bag 經典長效型（4件裝）

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    效能持久的 S-Bag® Classic

    持久效能，出色過濾效果

    • 4 個塵袋
    • 標準尺寸
    • 壽命加長 50%
    • 多 15% 容量
    通用標準，不二之選

    通用標準，不二之選

    原裝 Philips s-bag® 可用於所有 Philips 及 Electrolux Group（Electrolux、AEG、Volta 及 Tornado）塵袋式吸塵機。無需費神尋找塵袋，選用帶有 s-bag® 標誌的塵袋即可。

    比傳統紙袋長 50% 壽命

    比傳統紙袋長 50% 壽命

    持久效能的 S-Bag® Classic 比傳統紙袋長 50% 壽命。塵袋特別的合成物料以及多 15% 容量，確保最佳程度的氣流，以更長久地維持吸塵機吸力。

    過濾 99% 微塵

    過濾 99% 微塵

    塵袋的合成物料可過濾 99% 微塵及粒子。過濾空氣的微塵及粒子效能比普通紙袋強，可以幫助你擺脫空氣中的散播粒子，如過敏原。

    經 TÜV 認證，效果至可信賴

    經 TÜV 認證，效果至可信賴

    Philips 持久效能的 s-bag® Classic 經過獨立測試，並且經過 TÜV Rheinland Group 認證。

    衛生的密封設計，方便棄置

    衛生的密封設計，方便棄置

    Philips s-bag® 採用專利密封設計，方便棄置，乾淨俐落，絕不會揚起內裡的塵垢。

    瑞典製造的極度耐用合成物料

    瑞典製造的極度耐用合成物料

    持久效能的 s-bag® Classic 在瑞典精心生產，採用極度耐用的合成物料製造。

    技術規格

    • 一般規格

      主要物料
      合成織物，4 層
      產品類型
      吸塵機集塵袋
      認證
      經過 TÜV 認證
      集塵量
      3 公升
      內附塵袋
      4 個塵袋
      兼容
      • 2000 系列、PowerGO - FC8240 - FC8246、FC8293 - FC8296、FC8250、FC8253、FC8289、3000 系列、Performer Compact - FC8366 - FC8367、FC8370 - FC8379、FC8383 - FC8389、XD30xx、XD31xx
      • 6000 系列、LED - XD6122、XD6142、7000 系列、Performer Silent - FC8780、FC8781、FC8782、FC8783、FC8784、FC8785、FC8786、FC8787、FC8789、8000 系列、Performer (LED) - XD8121、XD8122、XD8142、XD8152、XD8022、XD8042、XD8052
      • 5000 系列、Performer Ultimate - XD51xx、FC8563、FC8574 - FC8579、FC8584 - FC8589、Performer - FC8680 - FC8682、FC9150 - FC9179、Performer Expert - FC8720 - FC8728、PerformerPro - FC9180 - FC9199、Performer Ultimate - FC8921 - FC8925、FC8941 - FC8957
      • Jewel - FC9050 - FC9079、HomeRun - XU3100、XU3110
      塵袋類型
      效能持久的 S-Bag® Classic

    • 原產地

      生產地
      瑞典

    • 適合

      HomeRun
      • XU2100
      • XU5100
      • XU9100
      • XV1451

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