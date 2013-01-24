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s-bag

吸塵機集塵袋

FC8023/04
1 獎項
  • s-bag® Anti-Odour s-bag® Anti-Odour s-bag® Anti-Odour
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    s-bag 吸塵機集塵袋

    FC8023/04
    1 獎項

    s-bag® Anti-Odour

    s-bag® 是一個所有可用集塵袋的 Philips 和 Electrolux (Electrolux, AEG, Volta, Tornado) 吸塵機都通用的集塵袋。當您購買替換塵袋時，只需尋找 s-bag® 標誌即可。使用非原裝集塵袋可能會損壞吸塵器。 查看各種好處

    建議零售價: HK$78.00

    s-bag 吸塵機集塵袋

    s-bag® Anti-Odour

    s-bag® 是一個所有可用集塵袋的 Philips 和 Electrolux (Electrolux, AEG, Volta, Tornado) 吸塵機都通用的集塵袋。當您購買替換塵袋時，只需尋找 s-bag® 標誌即可。使用非原裝集塵袋可能會損壞吸塵器。 查看各種好處

    s-bag® Anti-Odour

    s-bag® 是一個所有可用集塵袋的 Philips 和 Electrolux (Electrolux, AEG, Volta, Tornado) 吸塵機都通用的集塵袋。當您購買替換塵袋時，只需尋找 s-bag® 標誌即可。使用非原裝集塵袋可能會損壞吸塵器。 查看各種好處

    建議零售價: HK$78.00

    s-bag 吸塵機集塵袋

    s-bag® Anti-Odour

    s-bag® 是一個所有可用集塵袋的 Philips 和 Electrolux (Electrolux, AEG, Volta, Tornado) 吸塵機都通用的集塵袋。當您購買替換塵袋時，只需尋找 s-bag® 標誌即可。使用非原裝集塵袋可能會損壞吸塵器。 查看各種好處

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      • 去除異味
      • 適合寵物主人使用
      通用標準，不二之選

      通用標準，不二之選

      原裝 Philips s-bag® 可用於所有 Philips 及 Electrolux Group（Electrolux、AEG、Volta 及 Tornado）塵袋式吸塵機。無需費神尋找塵袋，選用帶有 s-bag® 標誌的塵袋即可。

      吸收並中和難聞的氣味

      吸收並中和難聞的氣味

      和傳統的塵袋不同，s-bag® Anti-Odour 技術透過使用耐用合成物料製造，再塗上氣味吸收蠟，可困住難聞的氣味，防止氣味從吸塵機漏出。非常適合寵物主人使用。

      過濾 99% 微塵

      過濾 99% 微塵

      塵袋的合成物料可過濾 99% 微塵及粒子。過濾空氣的微塵及粒子效能比普通紙袋強，可以幫助你擺脫空氣中的散播粒子，如過敏原。

      瑞典製造的極度耐用合成物料

      瑞典製造的極度耐用合成物料

      s-bag® Anti-Odour 在瑞典精心生產，採用極度耐用的合成物料製造。

      衛生的密封設計，方便棄置

      衛生的密封設計，方便棄置

      Philips s-bag® 採用專利密封設計，方便棄置，乾淨俐落，絕不會揚起內裡的塵垢。

      技術規格

      • 配件規格

        塵袋數量
        4

      • 適合

        Performer Expert
        FC8720 - FC8728
        Performer
        • FC8680 - FC8682
        • FC9150 - FC9179
        3000 系列，Performer Compact
        • FC8366 - FC8367
        • FC8370 - FC8379
        • FC8383 - FC8389
        PowerLife
        • FC8320 - FC8329
        • FC8450 - FC8459
        PerformerPro
        FC9180 - FC9199
        Jewel
        FC9050 - FC9079
        5000 系列，PerformerActive
        • FC8563
        • FC8574 - FC8579
        • FC8584 - FC8589
        7000 系列，Performer Silent
        • FC8741
        • FC8743
        • FC8745
        • FC8779 - FC8786
        2000 系列，PowerGo
        • FC8240 - FC8246
        • FC8293 - FC8296
        • FC8250
        • FC8253
        • FC8289
        Performer Ultimate
        • FC8921 - FC8925
        • FC8941 - FC8957

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