s-bag® Anti-Odour

s-bag® 是一個所有可用集塵袋的 Philips 和 Electrolux (Electrolux, AEG, Volta, Tornado) 吸塵機都通用的集塵袋。當您購買替換塵袋時，只需尋找 s-bag® 標誌即可。使用非原裝集塵袋可能會損壞吸塵器。 查看各種好處