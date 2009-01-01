S-bag 吸塵機集塵袋
s-bag® Anti-Odour
s-bag® 是一個所有可用集塵袋的 Philips 和 Electrolux (Electrolux, AEG, Volta, Tornado) 吸塵機都通用的集塵袋。當您購買替換塵袋時，只需尋找 s-bag® 標誌即可。使用非原裝集塵袋可能會損壞吸塵器。 查看各種好處
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s-bag® Anti-Odour
可吸走異味，適合寵物主人使用
通用標準，不二之選
原裝 Philips s-bag® 可用於所有 Philips 及 Electrolux Group（Electrolux、AEG、Volta 及 Tornado）塵袋式吸塵機。無需費神尋找塵袋，選用帶有 s-bag® 標誌的塵袋即可。
吸收並中和難聞的氣味
和傳統的塵袋不同，s-bag® Anti-Odour 技術透過使用耐用合成物料製造，再塗上氣味吸收蠟，可困住難聞的氣味，防止氣味從吸塵機漏出。非常適合寵物主人使用。
過濾 99% 微塵
塵袋的合成物料可過濾 99% 微塵及粒子。過濾空氣的微塵及粒子效能比普通紙袋強，可以幫助你擺脫空氣中的散播粒子，如過敏原。
瑞典製造的極度耐用合成物料
s-bag® Anti-Odour 在瑞典精心生產，採用極度耐用的合成物料製造。
衛生的密封設計，方便棄置
Philips s-bag® 採用專利密封設計，方便棄置，乾淨俐落，絕不會揚起內裡的塵垢。
技術規格
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配件規格
- 塵袋數量
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4
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適合
- Jewel
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FC9050 - FC9079
- Performer
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FC8680 - FC8682
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FC9150 - FC9179
- 5000 系列，PerformerActive
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FC8563
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FC8574 - FC8579
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FC8584 - FC8589
- 3000 系列，Performer Compact
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FC8366 - FC8367
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FC8370 - FC8379
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FC8383 - FC8389
- Performer Expert
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FC8720 - FC8728
- PerformerPro
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FC9180 - FC9199
- Performer Ultimate
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FC8921 - FC8925
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FC8941 - FC8957
- 2000 系列，PowerGo
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FC8240 - FC8246
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FC8293 - FC8296
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FC8250
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FC8253
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FC8289
- PowerLife
-
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FC8320 - FC8329
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FC8450 - FC8459
- 7000 系列，Performer Silent
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FC8741
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FC8743
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FC8745
-
FC8779 - FC8786
- HomeRun
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