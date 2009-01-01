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    S-bag 吸塵機集塵袋

    FC8023/04

    s-bag® Anti-Odour

    s-bag® 是一個所有可用集塵袋的 Philips 和 Electrolux (Electrolux, AEG, Volta, Tornado) 吸塵機都通用的集塵袋。當您購買替換塵袋時，只需尋找 s-bag® 標誌即可。使用非原裝集塵袋可能會損壞吸塵器。

    查看各種好處

    此產品已不再銷售。

    S-bag 吸塵機集塵袋

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    s-bag® Anti-Odour

    可吸走異味，適合寵物主人使用

    • 4 個塵袋
    • 標準尺寸
    • 去除異味
    • 適合寵物主人使用
    通用標準，不二之選

    通用標準，不二之選

    原裝 Philips s-bag® 可用於所有 Philips 及 Electrolux Group（Electrolux、AEG、Volta 及 Tornado）塵袋式吸塵機。無需費神尋找塵袋，選用帶有 s-bag® 標誌的塵袋即可。

    吸收並中和難聞的氣味

    吸收並中和難聞的氣味

    和傳統的塵袋不同，s-bag® Anti-Odour 技術透過使用耐用合成物料製造，再塗上氣味吸收蠟，可困住難聞的氣味，防止氣味從吸塵機漏出。非常適合寵物主人使用。

    過濾 99% 微塵

    過濾 99% 微塵

    塵袋的合成物料可過濾 99% 微塵及粒子。過濾空氣的微塵及粒子效能比普通紙袋強，可以幫助你擺脫空氣中的散播粒子，如過敏原。

    瑞典製造的極度耐用合成物料

    瑞典製造的極度耐用合成物料

    s-bag® Anti-Odour 在瑞典精心生產，採用極度耐用的合成物料製造。

    衛生的密封設計，方便棄置

    衛生的密封設計，方便棄置

    Philips s-bag® 採用專利密封設計，方便棄置，乾淨俐落，絕不會揚起內裡的塵垢。

    技術規格

    • 配件規格

      塵袋數量
      4

    • 適合

      Jewel
      FC9050 - FC9079
      Performer
      • FC8680 - FC8682
      • FC9150 - FC9179
      5000 系列，PerformerActive
      • FC8563
      • FC8574 - FC8579
      • FC8584 - FC8589
      3000 系列，Performer Compact
      • FC8366 - FC8367
      • FC8370 - FC8379
      • FC8383 - FC8389
      Performer Expert
      FC8720 - FC8728
      PerformerPro
      FC9180 - FC9199
      Performer Ultimate
      • FC8921 - FC8925
      • FC8941 - FC8957
      2000 系列，PowerGo
      • FC8240 - FC8246
      • FC8293 - FC8296
      • FC8250
      • FC8253
      • FC8289
      PowerLife
      • FC8320 - FC8329
      • FC8450 - FC8459
      7000 系列，Performer Silent
      • FC8741
      • FC8743
      • FC8745
      • FC8779 - FC8786
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