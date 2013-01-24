機身小巧，超凡性能

Philips 的 StudioPower 同時兼備了大型吸塵機的卓越性能和小巧吸塵機的體積。其大功率、小體積、雙手柄、廣闊的清潔範圍及強大的靈活性，讓您能在家中任何角落快速移動。 查看各種好處