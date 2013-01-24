機身小巧，超凡性能
Philips 的 StudioPower 同時兼備了大型吸塵機的卓越性能和小巧吸塵機的體積。其大功率、小體積、雙手柄、廣闊的清潔範圍及強大的靈活性，讓您能在家中任何角落快速移動。 查看各種好處
如果您的醫療裝置符合增值稅減免條件，您可以就此產品申請減免稅項，增值稅金額會從上方顯示的價格扣除，請在您的購物籃內查看全部詳細資料。
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機身小巧，超凡性能
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這款 2000 瓦強勁摩打可產生高達 400 瓦的吸力，實現最佳清潔效果。
這款吸塵機配備的可提式把手不止一個，而是兩個。將吸塵機倒臥放置時，您只需稍微彎腰即可輕鬆四處移動吸塵機。而機身前側的另外一個把手可讓您輕鬆移動直立放置的吸塵機。
這款 Philips 吸塵機經特別設計，所有被吸入的空氣在排出之前均會經過可水洗的 HEPA 13 隔濾網（過濾效能達 99.95%）。確保絕無灰塵漏走。
這種吸扒配有專為小心清潔硬地板而設計的柔軟刷毛，您絲毫不用擔心會刮花地板。
由於採用 8 米長電線，無需轉換插座，即可達到 11 米範圍。
TriActive 全能潔塵吸扒同一時間以三種方式清潔地板：1) 於潔塵吸扒末端的加大氣口使吸起較大顆粒時更容易。2) 優化氣流導入使潔塵吸扒擁有潔凈最大效能。3) 兩側毛刷掃起墻壁及家具邊緣的塵埃及污垢。
效能
可用性
吸扒與配件
過濾
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