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StudioPower

塵袋式吸塵機

FC9083/01
1 獎項
  • 機身小巧，超凡性能 機身小巧，超凡性能 機身小巧，超凡性能
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    StudioPower 塵袋式吸塵機

    FC9083/01
    1 獎項

    機身小巧，超凡性能

    Philips 的 StudioPower 同時兼備了大型吸塵機的卓越性能和小巧吸塵機的體積。其大功率、小體積、雙手柄、廣闊的清潔範圍及強大的靈活性，讓您能在家中任何角落快速移動。 查看各種好處

    建議零售價: HK$1,798.00

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      技術規格

      • 效能

        輸入功率（最大）
        2000 W
        輸入功率 (IEC)
        1800 W
        吸力（最大）
        30 kPa
        顏色
        Pistel 紅色
        吸力 (最大)
        400 W
        氣流（最大）
        40 公升/秒
        聲音等級 (Lc IEC)
        78 分貝
        輸入功率 (IEC)
        1800 W
        輸入功率（最大）
        2000 W
        吸力（最大）
        30 kPa
        氣流（最大）
        40 公升/秒
        產品重量
        6 kg
        吸力 (最大)
        400 W

      • 可用性

        有效半徑範圍
        11 m
        「易潔」更換塵袋裝置
        便攜把手
        頂部和正面
        電線長度
        8 m
        電源控制
        機身電子控制
        有效半徑範圍
        11 m
        滾輪類型
        橡膠
        喉管類型：
        2 件裝金屬伸縮管
        塵滿指示燈
        接駁喉管
        按鈕
        電線長度
        8 m

      • 吸扒與配件

        內附配件
        窄縫吸嘴
        額外吸扒
        地板專用吸扒
        配件儲藏格
        在手柄上
        標準吸扒
        TriActive 全能潔塵吸扒

      • 過濾

        集塵量：
        3 l
        HEPA Air Seal
        排氣隔濾網
        Ultra Clean Air HEPA 13 可水洗隔濾網
        塵袋類型
        S-bag
        集塵量：
        3 l

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