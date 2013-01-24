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Performer

塵袋式吸塵機

FC9174/61
  • 前所未有的超強吸力 前所未有的超強吸力 前所未有的超強吸力
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    Performer 塵袋式吸塵機

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      技術規格

      • 設計

        顏色
        紅色

      • 過濾

        塵袋類型
        S-bag
        排氣隔濾網
        Ultra Clean Air HEPA 13 濾網
        集塵量：
        4  L
        HEPA Air Seal

      • 吸扒與配件

        內附配件
        • 窄縫吸嘴
        • 迷你吸嘴
        標準吸扒
        TriActive 全能潔塵吸扒

      • 效能

        氣流（最大）
        47  公升/秒
        輸入功率 (IEC)
        2000  瓦
        輸入功率（最大）
        2200  瓦
        聲音等級 (Lc IEC)
        78  分貝
        吸力 (最大)
        500  瓦
        吸力（最大）
        34  kPa

      • 可用性

        便攜把手
        頂部和正面
        「易潔」更換塵袋裝置
        接駁喉管
        按鈕
        塵滿指示燈
        喉管類型：
        2 件裝金屬塗漆伸縮喉管
        滾輪類型
        橡膠
        有效半徑範圍
        10  米
        電線長度
        7  米

      • 重量與尺寸

        產品重量
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        產品尺寸（長x寬x高）
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