如果您的醫療裝置符合增值稅減免條件，您可以就此產品申請減免稅項，增值稅金額會從上方顯示的價格扣除，請在您的購物籃內查看全部詳細資料。
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高效能 2200 瓦摩打，可產生最高 500 瓦的吸力，實現最佳的清潔效果。
10 米長電線連接插頭至吸扒，讓您清潔更遠地方而無需拔除插頭。
Allergy H13 濾網系統可吸附 99.9% 以上的微細塵埃 - 包括花粉、寵物毛髮和塵蟎，非常適合敏感症患者使用。過濾級別相當於 HEPA 13*。
大型 4 公升集塵箱和耐用的通用集塵袋可在裝滿前提供最佳的吸力，採用密封式設計，棄置時方便整潔。
TriActive 全能潔塵吸扒可以一次完成 3 種清潔動作。特別設計的底盤可去除地氈深處的灰塵，而大型前開口孔可吸走大塊塵垢，吸扒兩側的空氣管道可吸走牆壁或傢俬旁的灰塵和污垢。
旋轉床褥吸扒專門為有效吸走寵物毛髮而設，可令地毯上的纖維打開以徹底清潔。
設計
過濾
吸扒與配件
效能
可用性
重量與尺寸
FC8023/04
FC8021/03