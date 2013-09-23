EasySpeed 蒸氣電熨斗
快捷熨衣過程
EasySpeed 蒸氣熨斗有效加快熨衣：三重精準尖端、均勻散發熱力的底盤、持續蒸氣輸出。 查看各種好處
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快捷熨衣過程
加快熨衣的三大方法
- 蒸氣 20 克/分鐘；70 克強力蒸氣噴射
- 防黏底底板
- 抗鈣化
- 1800 瓦
功率高達 1800 瓦可持續輸出強力蒸氣
功率高達 1800 瓦可持續輸出強力蒸氣。
強力蒸氣噴射達 70 克
熨斗的強力蒸氣噴射達 70 克，可輕鬆燙平最頑固縐褶。
高達每分鐘 20 克的蒸氣持續輸出，有效去除縐褶。
高達每分鐘 20 克的蒸氣持續輸出，有效去除縐褶。
防黏底底板塗層
Philips 熨斗的底板覆蓋了一層特殊的防黏底塗層，熨平所有紡織物均流暢順滑。
防鈣化清洗滑動機可輕鬆去除熨斗中的鈣化物
蒸氣熨斗可配合自來水使用，而防鈣化清洗滑動機可輕鬆去除熨斗中積聚的鈣化物。如有使用自來水，您應每月使用除垢功能，確保 Philips 蒸氣熨斗時刻發揮最佳表現。
設有三重精準底板前端，為您帶來最佳效果
這個 Philips 熨斗的底板前端備有三種精確度設計：它設有尖端設計、鈕扣槽和流線型注水位。三重精準底板前端可讓您觸及衣服上最難接觸的位置，例如：鈕扣周圍或衣褶之間。
幼細的水霧可以均勻濕潤衣物纖維
噴水功能所製造的幼細水霧可以均勻濕潤衣物纖維，讓縐痕更容易被熨平。
均勻蒸氣分佈，有效燙衣
精心打造的底板設計令蒸氣平均分佈在底板。衣物均勻地受到濕潤，您就可以花更少的時間完成燙衣。
技術規格
-
防鈣化管理
- 防鈣化清洗功能
-
自動清洗
-
方便使用
- 水箱容量
-
200
ml
- 深入難以接觸位置
-
三重精準底板前端
-
快速及強力去縐
- 連續蒸氣輸出
-
20
g/min
- 底板
-
防黏底
- 電源
-
1800
W
- 蒸氣輸出
-
是
- 噴水裝置
-
是
- 強力蒸氣噴射
-
70
g
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