設有三重精準底板前端，為您帶來最佳效果

這個 Philips 熨斗的底板前端備有三種精確度設計：它設有尖端設計、鈕扣槽和流線型注水位。三重精準底板前端可讓您觸及衣服上最難接觸的位置，例如：鈕扣周圍或衣褶之間。