搜尋字眼

ZH
EN
  • 快捷熨衣過程 快捷熨衣過程 快捷熨衣過程
  • Play Pause
  • Play Pause
  • Play Pause
  • Play Pause

    EasySpeed 蒸氣電熨斗

    GC1020/70

    快捷熨衣過程

    EasySpeed 蒸氣熨斗有效加快熨衣：三重精準尖端、均勻散發熱力的底盤、持續蒸氣輸出。

    查看各種好處

    此產品已不再銷售。

    EasySpeed 蒸氣電熨斗

    類似產品

    See all 蒸氣熨斗

    快捷熨衣過程

    加快熨衣的三大方法

    • 蒸氣 20 克/分鐘；70 克強力蒸氣噴射
    • 防黏底底板
    • 抗鈣化
    • 1800 瓦
    功率高達 1800 瓦可持續輸出強力蒸氣

    功率高達 1800 瓦可持續輸出強力蒸氣

    功率高達 1800 瓦可持續輸出強力蒸氣。

    強力蒸氣噴射達 70 克

    強力蒸氣噴射達 70 克

    熨斗的強力蒸氣噴射達 70 克，可輕鬆燙平最頑固縐褶。

    高達每分鐘 20 克的蒸氣持續輸出，有效去除縐褶。

    高達每分鐘 20 克的蒸氣持續輸出，有效去除縐褶。

    高達每分鐘 20 克的蒸氣持續輸出，有效去除縐褶。

    防黏底底板塗層

    防黏底底板塗層

    Philips 熨斗的底板覆蓋了一層特殊的防黏底塗層，熨平所有紡織物均流暢順滑。

    防鈣化清洗滑動機可輕鬆去除熨斗中的鈣化物

    防鈣化清洗滑動機可輕鬆去除熨斗中的鈣化物

    蒸氣熨斗可配合自來水使用，而防鈣化清洗滑動機可輕鬆去除熨斗中積聚的鈣化物。如有使用自來水，您應每月使用除垢功能，確保 Philips 蒸氣熨斗時刻發揮最佳表現。

    設有三重精準底板前端，為您帶來最佳效果

    設有三重精準底板前端，為您帶來最佳效果

    這個 Philips 熨斗的底板前端備有三種精確度設計：它設有尖端設計、鈕扣槽和流線型注水位。三重精準底板前端可讓您觸及衣服上最難接觸的位置，例如：鈕扣周圍或衣褶之間。

    幼細的水霧可以均勻濕潤衣物纖維

    幼細的水霧可以均勻濕潤衣物纖維

    噴水功能所製造的幼細水霧可以均勻濕潤衣物纖維，讓縐痕更容易被熨平。

    均勻蒸氣分佈，有效燙衣

    精心打造的底板設計令蒸氣平均分佈在底板。衣物均勻地受到濕潤，您就可以花更少的時間完成燙衣。

    技術規格

    • 防鈣化管理

      防鈣化清洗功能
      自動清洗

    • 方便使用

      水箱容量
      200  ml
      深入難以接觸位置
      三重精準底板前端

    • 快速及強力去縐

      連續蒸氣輸出
      20  g/min
      底板
      防黏底
      電源
      1800  W
      蒸氣輸出
      噴水裝置
      強力蒸氣噴射
      70  g

    Badge-D2C

    為本產品獲取支援

    尋找產品貼士、常見問題、用戶手冊及安全與合規資訊。

    建議產品

    最近查閱過的產品

    獎項

    成為 My Philips 會員

    獲取產品保養期限

    獲取推廣及特惠價

    輕鬆取得產品支援

    立即登記
    © Koninklijke Philips N.V., 2004 - 2026. 版權所有。

    最好通过最新版的 Microsoft Edge、Google Chrome 或 Firefox 查看我们的网站。