乾熨斗
超順滑熨衣底板
Philips 全新推出 Affinia 乾熨斗，配備 DynaGlide 底板，熨衣從此順滑無阻。底板尖端纖巧，配合舒適手柄助你隨心調溫熨衣，照顧您不同衣物的需要。 查看各種好處
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超順滑熨衣底板
適合 Philips 乾熨斗
- DynaGlide 底板
- 1.8 米電線長度
- 1200 瓦熨衣功率
- 1200 瓦
DynaGlide 底板可流暢順滑熨燙任何衣物
DynaGlide 塗層是 Philips 最出色的底板塗層之一，相比鋁質、陶瓷或一般不黏底底板更防刮順滑。
尖端底板設計，讓您輕易觸及最難熨的位置
尖端底板設計，讓您輕易觸及最難熨的位置，例如鈕扣處、熨摺位置與縫紉線口。
鈕扣槽設計使熨平鈕釦位置與縫紉線口更快捷方便
鈕扣槽設計使熨平鈕扣位置與縫紉線口更快捷方便。
握柄舒適，手感更佳
熨斗具備舒適手柄配合人工力學技術，令熨衣手感更佳，絕不滑手。
設有電線回捲器，方便收納
電線可捲在擱架之上，令電器更方便收藏。
簡易溫度控制
升級溫度控制器可輕易操作，為您的衣物調出理想準確溫度。
溫度指示燈會在熨斗足夠熱時向您提示
溫度指示燈會在熨斗加熱時亮起，底板到達所需的熨衣溫度後，指示燈即會熄滅。
技術規格
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方便使用
- 柔軟手柄
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是
- 深入難以接觸位置
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鈕扣槽
- 容易使用及儲存方便
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電線與軟管便於儲存
- 長效耐用電線
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是
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完全掌控
- 簡易溫度控制
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是
- 溫度指示燈
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是
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舒適熨貼衣服
- 電線長度
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1.8
m
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快速及強力去縐
- 底板
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DynaGlide
- 電源
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1200
W
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