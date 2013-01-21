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  • 超順滑熨衣底板 超順滑熨衣底板 超順滑熨衣底板

    乾熨斗

    GC160/02

    超順滑熨衣底板

    Philips 全新推出 Affinia 乾熨斗，配備 DynaGlide 底板，熨衣從此順滑無阻。底板尖端纖巧，配合舒適手柄助你隨心調溫熨衣，照顧您不同衣物的需要。

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    此產品已不再銷售。

    乾熨斗

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    超順滑熨衣底板

    適合 Philips 乾熨斗

    • DynaGlide 底板
    • 1.8 米電線長度
    • 1200 瓦熨衣功率
    • 1200 瓦
    DynaGlide 底板可流暢順滑熨燙任何衣物

    DynaGlide 底板可流暢順滑熨燙任何衣物

    DynaGlide 塗層是 Philips 最出色的底板塗層之一，相比鋁質、陶瓷或一般不黏底底板更防刮順滑。

    尖端底板設計，讓您輕易觸及最難熨的位置

    尖端底板設計，讓您輕易觸及最難熨的位置

    尖端底板設計，讓您輕易觸及最難熨的位置，例如鈕扣處、熨摺位置與縫紉線口。

    鈕扣槽設計使熨平鈕釦位置與縫紉線口更快捷方便

    鈕扣槽設計使熨平鈕釦位置與縫紉線口更快捷方便

    鈕扣槽設計使熨平鈕扣位置與縫紉線口更快捷方便。

    握柄舒適，手感更佳

    握柄舒適，手感更佳

    熨斗具備舒適手柄配合人工力學技術，令熨衣手感更佳，絕不滑手。

    設有電線回捲器，方便收納

    設有電線回捲器，方便收納

    電線可捲在擱架之上，令電器更方便收藏。

    簡易溫度控制

    簡易溫度控制

    升級溫度控制器可輕易操作，為您的衣物調出理想準確溫度。

    溫度指示燈會在熨斗足夠熱時向您提示

    溫度指示燈會在熨斗足夠熱時向您提示

    溫度指示燈會在熨斗加熱時亮起，底板到達所需的熨衣溫度後，指示燈即會熄滅。

    技術規格

    • 方便使用

      柔軟手柄
      深入難以接觸位置
      鈕扣槽
      容易使用及儲存方便
      電線與軟管便於儲存
      長效耐用電線

    • 完全掌控

      簡易溫度控制
      溫度指示燈

    • 舒適熨貼衣服

      電線長度
      1.8  m

    • 快速及強力去縐

      底板
      DynaGlide
      電源
      1200  W

    Badge-D2C

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