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    EasySpeed 蒸氣熨斗

    GC2040/70

    快捷熨衣過程

    EasySpeed 蒸氣熨斗有效加快熨衣：三重精準尖端、均勻散發熱力的底盤、連續蒸汽輸出。

    查看各種好處

    EasySpeed 蒸氣熨斗

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    快捷熨衣過程

    加快熨衣的三大方法

    • 蒸氣 30 克/分鐘；100 克強力蒸氣噴射
    • 防黏底底板
    • 抗鈣化
    • 2100 瓦
    功率高達 2100 瓦可持續輸出強力蒸氣

    功率高達 2100 瓦可持續輸出強力蒸氣

    功率高達 2100 瓦可持續輸出強力蒸氣。

    100 克強力蒸氣噴射以輕鬆熨平頑固縐褶

    100 克強力蒸氣噴射以輕鬆熨平頑固縐褶

    強力蒸氣噴射達 100 克，輕鬆熨平最頑固的縐褶。

    高達每分鐘 30 克的連續蒸氣輸出，有效去除縐褶

    高達每分鐘 30 克的連續蒸氣輸出，有效去除縐褶

    高達每分鐘 30 克的連續蒸氣輸出，有效去除縐褶。

    防黏底底板塗層

    防黏底底板塗層

    Philips 熨斗的底板覆蓋了一層特殊的防黏底塗層，熨平所有紡織物均流暢順滑。

    垂直蒸氣噴射可去除懸垂衣物上的縐褶

    垂直蒸氣噴射可去除懸垂衣物上的縐褶

    這款 Philips 熨斗有垂直蒸氣噴射功能，可去除懸垂衣物上的縐褶。

    防鈣化清洗滑動機可輕鬆去除熨斗中的鈣化物

    防鈣化清洗滑動機可輕鬆去除熨斗中的鈣化物

    蒸氣熨斗可配合自來水使用，而內置除鈣裝置可輕鬆去除熨斗中積聚的鈣化物。如有使用自來水，您應每月使用除鈣功能，確保 Philips 蒸氣熨斗時刻發揮最佳表現。

    防漏水系統確保熨平衣服時，衣料不會有任何水跡。

    防漏水系統確保熨平衣服時，衣料不會有任何水跡。

    防漏水系統讓你使用低溫熨平細緻的衣料時，也不用擔心水滴弄髒衣物。

    設有三重精準底板前端，為您帶來最佳效果

    設有三重精準底板前端，為您帶來最佳效果

    這個 Philips 熨斗的底板前端備有三種精確度設計：它設有尖端設計、鈕扣槽和流線型注水位。三重精準底板前端可讓您觸及衣服上最難接觸的位置，例如：鈕扣周圍或衣褶之間。

    幼細的水霧可以均勻濕潤衣物纖維

    幼細的水霧可以均勻濕潤衣物纖維

    噴水功能所製造的幼細水霧可以均勻濕潤衣物纖維，讓縐痕更容易被熨平。

    均勻蒸氣分佈，有效燙衣

    精心打造的底板設計令蒸氣平均分佈在底板。衣物均勻地受到濕潤，您就可以花更少的時間完成燙衣。

    技術規格

    • 防鈣化管理

      防鈣化清洗功能
      自動清洗

    • 方便使用

      水箱容量
      270  ml
      防漏水
      深入難以接觸位置
      三重精準底板前端

    • 快速及強力去縐

      連續蒸氣輸出
      30  g/min
      底板
      防黏底
      電源
      2100  W
      蒸氣輸出
      垂直蒸氣噴射
      噴水裝置
      強力蒸氣噴射
      100  g

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