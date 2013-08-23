功率高達 2100 瓦可持續輸出強力蒸氣。
強力蒸氣噴射達 100 克，輕鬆熨平最頑固的縐褶。
高達每分鐘 30 克的連續蒸氣輸出，有效去除縐褶。
Philips 熨斗的底板覆蓋了一層特殊的防黏底塗層，熨平所有紡織物均流暢順滑。
這款 Philips 熨斗有垂直蒸氣噴射功能，可去除懸垂衣物上的縐褶。
蒸氣熨斗可配合自來水使用，而內置除鈣裝置可輕鬆去除熨斗中積聚的鈣化物。如有使用自來水，您應每月使用除鈣功能，確保 Philips 蒸氣熨斗時刻發揮最佳表現。
防漏水系統讓你使用低溫熨平細緻的衣料時，也不用擔心水滴弄髒衣物。
這個 Philips 熨斗的底板前端備有三種精確度設計：它設有尖端設計、鈕扣槽和流線型注水位。三重精準底板前端可讓您觸及衣服上最難接觸的位置，例如：鈕扣周圍或衣褶之間。
噴水功能所製造的幼細水霧可以均勻濕潤衣物纖維，讓縐痕更容易被熨平。
精心打造的底板設計令蒸氣平均分佈在底板。衣物均勻地受到濕潤，您就可以花更少的時間完成燙衣。
防鈣化管理
方便使用
快速及強力去縐
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