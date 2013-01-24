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蒸氣熨斗

GC2640
1 獎項
  • 快捷簡單又有效率 快捷簡單又有效率 快捷簡單又有效率
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    蒸氣熨斗

    GC2640
    1 獎項

    快捷簡單又有效率

    為了達到更理想的熨衣效果，你需要強力蒸氣及高品質的熨斗。這款實用的熨斗能夠輸出 95 克強力蒸氣，功率 2100 瓦，以及雙重鈣化清洗功能，絕對物有所值！

    此產品已不再銷售。

    蒸氣熨斗

    快捷簡單又有效率

    為了達到更理想的熨衣效果，你需要強力蒸氣及高品質的熨斗。這款實用的熨斗能夠輸出 95 克強力蒸氣，功率 2100 瓦，以及雙重鈣化清洗功能，絕對物有所值！

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      高達 32 克/分鐘的持續蒸氣輸出，有效去除縐褶。

      技術規格

      • 舒適熨貼衣服

        使用安全
        超過國際防撞擊測試標準
        額外舒適
        360 度電線自由移動
        水箱容量
        300 ml
        電線長度
        2 m
        防水垢管理
        雙重防鈣化功能
        自來水適用

      • 技術規格

        電壓
        220 - 240
        電源
        2100
        產品尺寸
        29.5 x 11.6 x 19.5
        控制
        • 溫度指示燈
        • 蒸氣調節設定
        産品重量
        1.2
        深入難以接觸位置
        鈕扣槽
        頻率
        50-60
        快速加熱

      • 去除縐褶

        強力蒸氣噴射
        高達 95 克/分鐘
        持續蒸氣
        高達 32 克/分鐘
        垂直蒸氣噴射
        噴水設備
        深入難以接觸位置
        修長尖端

      • 順滑

        底板
        不銹鋼底板

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