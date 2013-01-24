每日可獲得更好的熨衣效果
為了每日獲得更好的熨衣效果，您需要一個表現良好的熨斗。憑藉其新款 SteamGlide 底板、2100 瓦可持續輸出強力蒸氣及抗鈣化裝置，這款實用的熨斗絕對物有所值！ 查看各種好處
如果您的醫療裝置符合增值稅減免條件，您可以就此產品申請減免稅項，增值稅金額會從上方顯示的價格扣除，請在您的購物籃內查看全部詳細資料。
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每日可獲得更好的熨衣效果
為了每日獲得更好的熨衣效果，您需要一個表現良好的熨斗。憑藉其新款 SteamGlide 底板、2100 瓦可持續輸出強力蒸氣及抗鈣化裝置，這款實用的熨斗絕對物有所值！ 查看各種好處
高達 32 克/分鐘的持續蒸氣輸出，有效去除縐褶。
2100 瓦確保可持續輸出強力蒸氣。
Philips 蒸氣熨斗設有防漏水系統，可讓您的熨斗低溫熨平細緻衣物，毋須擔心水滴弄髒衣物。
SteamGlide 底板的防刮花性能良好，熨衣順滑流暢，並易於清洗，是 Philips 蒸汽熨斗最好的底板。
如果數分鐘內沒有使用產品，安全自動斷電功能便會自動將其關閉，並節省電力。
方便使用
防鈣化管理
Fast & powerful crease removal