為強力燙衣而設
為了每日獲得更好的熨衣效果，您需要一個表現良好的熨斗。這款實用的熨斗配備全新 SteamGlide 底板、持續輸出強力蒸氣及抗鈣化裝置，絕對物有所值！ 查看各種好處
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建議零售價: HK$478.00
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為強力燙衣而設
具有自動斷電安全裝置
- 蒸氣 40 克/分鐘；130 克強力蒸氣噴射
- SteamGlide 底板
- 自動斷電安全裝置 + 抗鈣化
- 2400 瓦
2400 瓦可維持強勁蒸氣輸出
2400 瓦可維持強勁蒸氣輸出。
連續蒸氣輸出達40 克/分鐘
Philips 蒸氣熨斗每分鐘連續輸出高達 40 克的蒸氣，以便有效熨平縐褶。
130 克強力蒸氣噴射，可輕鬆熨平頑固縐褶
強力蒸氣噴射可作垂直蒸氣噴射及熨平頑固縐褶。
SteamGlide 底板是 Philips 的優質底板
SteamGlide 底板的防刮性能良好，熨衣順滑流暢，並易於清洗，是 Philips 蒸氣熨斗最好的底板。
垂直蒸氣噴射可去除懸垂衣物上的縐褶
這款 Philips 熨斗有垂直蒸氣噴射功能，可去除懸垂衣物上的縐褶。
3 種自動關閉方式
當燙斗在底板上停留 30 秒、平放在一旁 30 秒或垂直放置 8 分鐘，燙斗將自動斷電。
電線可 360 度自由移動
電線可 360 度自由移動
技術規格
-
防鈣化管理
- 防鈣化清洗功能
-
雙重防鈣化功能
- 自來水適用
-
是
-
技術規格
- 電壓
-
220-240 伏
-
重量與尺寸
- 產品重量
-
1.2
kg
- 產品尺寸
-
29.5 x 11.6 x 19.5
-
方便使用
- 水箱容量
-
300
ml
- 安全自動斷電功能
-
是
- 防漏水
-
是
- 電線自由度（旋轉）
-
360 度電線自由度
- 特別穩定
-
震動防撞設計
- 電源線長度
-
-
舒適熨貼衣服
- 電線長度
-
1.8
m
-
去除縐褶
- 連續蒸氣
-
高達 40 克/分鐘
- 強力蒸氣噴射
-
每分鐘高達 130 克
-
快速及強力去縐
- 底板
-
SteamGlide
- 垂直蒸氣噴射
-
是
- 噴水裝置
-
是
- 蒸氣調節設定
-
是
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