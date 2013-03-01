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    PowerLife 蒸氣熨斗

    GC2965/80

    1 獎項

    為強力燙衣而設

    為了每日獲得更好的熨衣效果，您需要一個表現良好的熨斗。這款實用的熨斗配備全新 SteamGlide 底板、持續輸出強力蒸氣及抗鈣化裝置，絕對物有所值！

    查看各種好處

    此產品已不再銷售。

    建議零售價: HK$478.00

    PowerLife 蒸氣熨斗

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    為強力燙衣而設

    具有自動斷電安全裝置

    • 蒸氣 40 克/分鐘；130 克強力蒸氣噴射
    • SteamGlide 底板
    • 自動斷電安全裝置 + 抗鈣化
    • 2400 瓦
    2400 瓦可維持強勁蒸氣輸出

    2400 瓦可維持強勁蒸氣輸出

    2400 瓦可維持強勁蒸氣輸出。

    連續蒸氣輸出達40 克/分鐘

    連續蒸氣輸出達40 克/分鐘

    Philips 蒸氣熨斗每分鐘連續輸出高達 40 克的蒸氣，以便有效熨平縐褶。

    130 克強力蒸氣噴射，可輕鬆熨平頑固縐褶

    130 克強力蒸氣噴射，可輕鬆熨平頑固縐褶

    強力蒸氣噴射可作垂直蒸氣噴射及熨平頑固縐褶。

    SteamGlide 底板是 Philips 的優質底板

    SteamGlide 底板是 Philips 的優質底板

    SteamGlide 底板的防刮性能良好，熨衣順滑流暢，並易於清洗，是 Philips 蒸氣熨斗最好的底板。

    垂直蒸氣噴射可去除懸垂衣物上的縐褶

    垂直蒸氣噴射可去除懸垂衣物上的縐褶

    這款 Philips 熨斗有垂直蒸氣噴射功能，可去除懸垂衣物上的縐褶。

    3 種自動關閉方式

    3 種自動關閉方式

    當燙斗在底板上停留 30 秒、平放在一旁 30 秒或垂直放置 8 分鐘，燙斗將自動斷電。

    電線可 360 度自由移動

    電線可 360 度自由移動

    技術規格

    • 防鈣化管理

      防鈣化清洗功能
      雙重防鈣化功能
      自來水適用

    • 技術規格

      電壓
      220-240 伏

    • 重量與尺寸

      產品重量
      1.2  kg
      產品尺寸
      29.5 x 11.6 x 19.5

    • 方便使用

      水箱容量
      300  ml
      安全自動斷電功能
      防漏水
      電線自由度（旋轉）
      360 度電線自由度
      特別穩定
      震動防撞設計
      電源線長度
      • 歐洲以外地區 1.8 米
      • 歐洲各地區 1.9 米

    • 舒適熨貼衣服

      電線長度
      1.8  m

    • 去除縐褶

      連續蒸氣
      高達 40 克/分鐘
      強力蒸氣噴射
      每分鐘高達 130 克

    • 快速及強力去縐

      底板
      SteamGlide
      垂直蒸氣噴射
      噴水裝置
      蒸氣調節設定

    Badge-D2C

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