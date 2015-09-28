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  • 每日可獲得更好的熨衣效果 每日可獲得更好的熨衣效果 每日可獲得更好的熨衣效果

    PowerLife Plus 蒸氣熨斗

    GC2984/20

    每日可獲得更好的熨衣效果

    Philips PowerLife Plus 蒸氣熨斗的效能強勁，每日為您帶來完美的熨衣效果。配合全新的 SteamGlide 底板，可持續輸出強力蒸氣，加上方便的鈣化清洗功能，提供持久的蒸氣表現，更能夠穩固地安放於熨衣板擱架上。

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    此產品已不再銷售。

    PowerLife Plus 蒸氣熨斗

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    每日可獲得更好的熨衣效果

    • 蒸氣 40 克/分鐘；140 克強力蒸氣噴射
    • SteamGlide 底板
    • 抗鈣化
    • 2400 瓦
    2400 瓦快速加熱

    2400 瓦快速加熱

    2400 瓦快速加熱，提供強勁效能

    高達每分鐘 40 克的持續蒸氣輸出，可發揮更佳除縐效果

    高達每分鐘 40 克的持續蒸氣輸出，可發揮更佳除縐效果

    每分鐘持續輸出高達 40 克的蒸氣，以便有效燙平縐褶。

    蒸氣輸出達每分鐘 140 克

    蒸氣輸出達每分鐘 140 克

    強力蒸氣噴射達 140 克，輕鬆熨平最頑固的縐摺。

    SteamGlide 底板是 Philips 的優質底板

    SteamGlide 底板是 Philips 的優質底板

    SteamGlide 底板的防刮性能良好，熨衣順滑流暢，並易於清洗，是 Philips 蒸氣熨斗最好的底板。

    防鈣化清洗滑動機可輕鬆去除熨斗中的鈣化物

    防鈣化清洗滑動機可輕鬆去除熨斗中的鈣化物

    蒸氣熨斗可配合自來水使用，而內置除鈣裝置可輕鬆去除熨斗中積聚的鈣化物。如有使用自來水，您應每月使用除鈣功能，確保 Philips 蒸氣熨斗時刻發揮最佳表現。

    防漏水系統確保熨平衣服時，衣料不會有任何水跡。

    防漏水系統確保熨平衣服時，衣料不會有任何水跡。

    Philips 蒸氣熨斗設有防漏水系統，可讓您的熨斗低溫熨平細緻衣物，毋須擔心水滴弄髒衣物。

    穩固底座，安放時額外平穩

    熨斗特設特大底座，垂直安放時額外平穩。

    技術規格

    • 防鈣化管理

      防鈣化清洗功能
      防鈣化清洗滑動機

    • 方便使用

      注水和排水
      大注水孔
      水箱容量
      300  ml
      防漏水
      電源線長度
      2  m

    • 快速及強力去縐

      連續蒸氣輸出
      40  g/min
      底板
      SteamGlide
      電源
      2400  W
      垂直蒸氣噴射
      噴水裝置
      強力蒸氣噴射
      140  g

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