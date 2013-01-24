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PowerLife Plus

蒸氣熨斗

GC2984/20
1 獎項
  • 每日可獲得更好的熨衣效果 每日可獲得更好的熨衣效果 每日可獲得更好的熨衣效果
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    PowerLife Plus 蒸氣熨斗

    GC2984/20
    1 獎項

    每日可獲得更好的熨衣效果

    Philips PowerLife Plus 蒸氣熨斗的效能強勁，每日為您帶來完美的熨衣效果。配合全新的 SteamGlide 底板，可持續輸出強力蒸氣，加上方便的鈣化清洗功能，提供持久的蒸氣表現，更能夠穩固地安放於熨衣板擱架上。 查看各種好處

    此產品已不再銷售。

    建議零售價: HK$428.00

    PowerLife Plus 蒸氣熨斗

    每日可獲得更好的熨衣效果

    Philips PowerLife Plus 蒸氣熨斗的效能強勁，每日為您帶來完美的熨衣效果。配合全新的 SteamGlide 底板，可持續輸出強力蒸氣，加上方便的鈣化清洗功能，提供持久的蒸氣表現，更能夠穩固地安放於熨衣板擱架上。 查看各種好處

    每日可獲得更好的熨衣效果

    Philips PowerLife Plus 蒸氣熨斗的效能強勁，每日為您帶來完美的熨衣效果。配合全新的 SteamGlide 底板，可持續輸出強力蒸氣，加上方便的鈣化清洗功能，提供持久的蒸氣表現，更能夠穩固地安放於熨衣板擱架上。 查看各種好處

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    PowerLife Plus 蒸氣熨斗

    每日可獲得更好的熨衣效果

    Philips PowerLife Plus 蒸氣熨斗的效能強勁，每日為您帶來完美的熨衣效果。配合全新的 SteamGlide 底板，可持續輸出強力蒸氣，加上方便的鈣化清洗功能，提供持久的蒸氣表現，更能夠穩固地安放於熨衣板擱架上。 查看各種好處

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      • 蒸氣 40 克/分鐘；140 克強力蒸氣噴射
      • SteamGlide 底板
      • 抗鈣化
      • 2400 瓦
      2400 瓦快速加熱

      2400 瓦快速加熱

      2400 瓦快速加熱，提供強勁效能

      高達每分鐘 40 克的持續蒸氣輸出，可發揮更佳除縐效果

      高達每分鐘 40 克的持續蒸氣輸出，可發揮更佳除縐效果

      每分鐘持續輸出高達 40 克的蒸氣，以便有效燙平縐褶。

      蒸氣輸出達每分鐘 140 克

      蒸氣輸出達每分鐘 140 克

      強力蒸氣噴射達 140 克，輕鬆熨平最頑固的縐摺。

      SteamGlide 底板是 Philips 的優質底板

      SteamGlide 底板是 Philips 的優質底板

      SteamGlide 底板的防刮花性能良好，熨衣順滑流暢，並易於清洗，是 Philips 蒸汽熨斗最好的底板。

      防鈣化清洗滑動機可輕鬆去除熨斗中的鈣化物

      防鈣化清洗滑動機可輕鬆去除熨斗中的鈣化物

      蒸氣熨斗可配合自來水使用，而內置除鈣裝置可輕鬆去除熨斗中積聚的鈣化物。如有使用自來水，您應每月使用除鈣功能，確保 Philips 蒸氣熨斗時刻發揮最佳表現。

      防漏水系統確保熨平衣服時，衣料不會有任何水跡。

      防漏水系統確保熨平衣服時，衣料不會有任何水跡。

      Philips 蒸氣熨斗設有防漏水系統，可讓您的熨斗低溫熨平細緻衣物，毋須擔心水滴弄髒衣物。

      穩固底座，安放時額外平穩

      熨斗特設特大底座，垂直安放時額外平穩。

      技術規格

      • 快速及強力去縐

        強力蒸氣噴射
        140 克
        注水和排水
        大注水孔
        電源
        2400 W
        水箱容量
        300 ml
        防滴漏
        電源線長度
        2 m
        持續蒸氣輸出
        40 克/分鐘
        噴水設備
        底板
        SteamGlide

      • 防鈣化管理

        防鈣化清洗功能
        防鈣化清洗滑動機

      • Fast & powerful crease removal

        Vertical steaming

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