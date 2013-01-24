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PowerLife Plus

蒸氣熨斗

GC2988/80
1 獎項
  • 每日可獲得更好的熨衣效果 每日可獲得更好的熨衣效果 每日可獲得更好的熨衣效果
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    PowerLife Plus 蒸氣熨斗

    GC2988/80
    1 獎項

    每日可獲得更好的熨衣效果

    Philips PowerLife Plus 蒸氣熨斗的效能強勁，每日為您帶來完美的熨衣效果。配合全新的 SteamGlide 底板，可持續輸出強力蒸氣，加上方便的鈣化清洗功能，提供持久的蒸氣表現，更能夠穩固地安放於熨衣板擱架上。 查看各種好處

    此產品已不再銷售。

    建議零售價: HK$498.00

    PowerLife Plus 蒸氣熨斗

    每日可獲得更好的熨衣效果

    Philips PowerLife Plus 蒸氣熨斗的效能強勁，每日為您帶來完美的熨衣效果。配合全新的 SteamGlide 底板，可持續輸出強力蒸氣，加上方便的鈣化清洗功能，提供持久的蒸氣表現，更能夠穩固地安放於熨衣板擱架上。 查看各種好處

    每日可獲得更好的熨衣效果

    Philips PowerLife Plus 蒸氣熨斗的效能強勁，每日為您帶來完美的熨衣效果。配合全新的 SteamGlide 底板，可持續輸出強力蒸氣，加上方便的鈣化清洗功能，提供持久的蒸氣表現，更能夠穩固地安放於熨衣板擱架上。 查看各種好處

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    建議零售價: HK$498.00

    PowerLife Plus 蒸氣熨斗

    每日可獲得更好的熨衣效果

    Philips PowerLife Plus 蒸氣熨斗的效能強勁，每日為您帶來完美的熨衣效果。配合全新的 SteamGlide 底板，可持續輸出強力蒸氣，加上方便的鈣化清洗功能，提供持久的蒸氣表現，更能夠穩固地安放於熨衣板擱架上。 查看各種好處

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      • 蒸氣 40 克/分鐘；150 克強力蒸氣噴射
      • SteamGlide 底板
      • 抗鈣化
      • 2400 瓦
      2400 瓦快速加熱

      2400 瓦快速加熱

      2400 瓦快速加熱，提供強勁效能

      高達每分鐘 40 克的持續蒸氣輸出，可發揮更佳除縐效果

      高達每分鐘 40 克的持續蒸氣輸出，可發揮更佳除縐效果

      每分鐘持續輸出高達 40 克的蒸氣，以便有效燙平縐褶。

      150 克的強力蒸氣噴射，有效輕鬆熨平頑固縐褶

      150 克的強力蒸氣噴射，有效輕鬆熨平頑固縐褶

      熨斗的強力蒸氣噴射達 150 克，讓您輕鬆熨平最頑固縐褶。

      SteamGlide 底板是 Philips 的優質底板

      SteamGlide 底板是 Philips 的優質底板

      SteamGlide 底板的防刮花性能良好，熨衣順滑流暢，並易於清洗，是 Philips 蒸汽熨斗最好的底板。

      防鈣化清洗滑動機可輕鬆去除熨斗中的鈣化物

      防鈣化清洗滑動機可輕鬆去除熨斗中的鈣化物

      蒸氣熨斗可配合自來水使用，而內置除鈣裝置可輕鬆去除熨斗中積聚的鈣化物。如有使用自來水，您應每月使用除鈣功能，確保 Philips 蒸氣熨斗時刻發揮最佳表現。

      防漏水系統確保熨平衣服時，衣料不會有任何水跡。

      防漏水系統確保熨平衣服時，衣料不會有任何水跡。

      Philips 蒸氣熨斗設有防漏水系統，可讓您的熨斗低溫熨平細緻衣物，毋須擔心水滴弄髒衣物。

      不使用時，熨斗會自動關掉

      不使用時，熨斗會自動關掉

      不使用時，熨斗會自動關掉。當熨斗直立擺放，閒置了 8 分鐘後熨斗會自動關閉。當熨斗底板閒置在熨板上時，只需 30 秒即可自動關閉。

      穩固底座，安放時額外平穩

      熨斗特設特大底座，垂直安放時額外平穩。

      技術規格

      • 綠色效益

        節省能源*
        20 %

      • 快速及強力去縐

        電源
        2400 W
        強力蒸氣噴射
        150 克
        電源線長度
        2 m
        水箱容量
        300 毫升
        防滴漏
        自動斷電安全裝置
        持續蒸氣輸出
        40 克/分鐘
        底板
        SteamGlide

      • 快速熨平縐褶

        垂直蒸氣噴射
        噴水設備

      • 除垢管理

        除鈣和清洗
        內置除鈣格

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