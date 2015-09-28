PowerLife Plus 蒸氣熨斗
每日可獲得更好的熨衣效果
Philips PowerLife Plus 蒸氣熨斗的效能強勁，每日為您帶來完美的熨衣效果。配合全新的 SteamGlide 底板，可持續輸出強力蒸氣，加上方便的鈣化清洗功能，提供持久的蒸氣表現，更能夠穩固地安放於熨衣板擱架上。 查看各種好處
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每日可獲得更好的熨衣效果
- 蒸氣 40 克/分鐘；150 克強力蒸氣噴射
- SteamGlide 底板
- 抗鈣化
- 2400 瓦
2400 瓦快速加熱
2400 瓦快速加熱，提供強勁效能
高達每分鐘 40 克的持續蒸氣輸出，可發揮更佳除縐效果
每分鐘持續輸出高達 40 克的蒸氣，以便有效燙平縐褶。
150 克的強力蒸氣噴射，有效輕鬆熨平頑固縐褶
熨斗的強力蒸氣噴射達 150 克，讓您輕鬆熨平最頑固縐褶。
SteamGlide 底板是 Philips 的優質底板
SteamGlide 底板的防刮花性能良好，熨衣順滑流暢，並易於清洗，是 Philips 蒸汽熨斗最好的底板。
防鈣化清洗滑動機可輕鬆去除熨斗中的鈣化物
蒸氣熨斗可配合自來水使用，而內置除鈣裝置可輕鬆去除熨斗中積聚的鈣化物。如有使用自來水，您應每月使用除鈣功能，確保 Philips 蒸氣熨斗時刻發揮最佳表現。
防漏水系統確保熨平衣服時，衣料不會有任何水跡。
Philips 蒸氣熨斗設有防漏水系統，可讓您的熨斗低溫熨平細緻衣物，毋須擔心水滴弄髒衣物。
不使用時，熨斗會自動關掉
不使用時，熨斗會自動關掉。當熨斗直立擺放，閒置了 8 分鐘後熨斗會自動關閉。當熨斗底板閒置在熨板上時，只需 30 秒即可自動關閉。
穩固底座，安放時額外平穩
熨斗特設特大底座，垂直安放時額外平穩。
技術規格
-
方便使用
- 水箱容量
-
300
ml
- 安全自動斷電功能
-
是
- 防漏水
-
是
- 電源線長度
-
2
m
-
快速及強力去縐
- 連續蒸氣輸出
-
40
g/min
- 底板
-
SteamGlide
- 電源
-
2400
W
- 強力蒸氣噴射
-
150
g
-
快速熨平縐褶
- 垂直蒸氣噴射
-
是
- 噴水設備
-
是
-
綠色效益
- 節省能源*
-
20
%
-
除垢管理
- 除鈣和清洗
-
內置除鈣格
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