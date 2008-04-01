效果出色，毫不費力
這款 Philips 蒸氣熨斗，包括有特大注水口、特長電線及更清晰水位顯示，為你帶來更多方便，其全新 SteamGlide 底板，更順滑流暢，令熨衣更為輕鬆有效率！ 查看各種好處
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防漏水系統確保熨平衣服時，衣料不會有任何水跡。
Philips 蒸氣熨斗設有防漏水系統，可讓您的熨斗低溫熨平細緻衣物，毋須擔心水滴弄髒衣物。
300 毫升特大水箱，減少注水次數
有賴 300 毫升特大水箱，可以減少注水次數，讓您一次可熨燙更多衣物。
雙重防鈣化功能可防止水垢形成
Philips 蒸氣熨斗的雙重防鈣化功能，附有防鈣化裝置及容易使用的鈣化清洗功能，能預防水垢的形成。
特長 3 米電線，令您活動自如
Philips 燙斗有了特長 3 米電線，您就可以輕鬆熨衫，方便靈活！
超清晰水位顯示，助您掌握水位
Philips 熨斗的超清晰水位顯示，一目了然，助您掌握水位。
尖端蒸氣頭專門對付難以觸及的位置
獨特尖端蒸氣頭讓您輕鬆熨燙難以觸及的位置。
SteamGlide 底板是 Philips 的優質底板
SteamGlide 底板的防刮性能良好，熨衣順滑流暢，並易於清洗，是 Philips 蒸氣熨斗最好的底板。
技術規格
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技術規格
- 電源
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2300
- 頻率
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50-60
- 電壓
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220 - 240
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重量與尺寸
- 產品重量
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1.64
- 產品尺寸
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328 x 129 x 163
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方便使用
- 容易使用及儲存方便
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- 快速加熱
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有
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滑動順暢
- 底板
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SteamGlide 底板
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舒適熨貼衣服
- 電線長度
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3
m
- 額外舒適
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- 防水垢管理
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雙重防鈣化功能
- 不漏電
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防漏水系統
- 水箱容量
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300
ml
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去除縐褶
- 垂直蒸氣噴射
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是
- 連續蒸氣
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高達 35 克/分鐘
- 噴水裝置
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是
- 深入難以接觸位置
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修長尖端
- 強力蒸氣噴射
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高達 95 克/分鐘
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