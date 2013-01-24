更快、更簡單及更聰明
Philips 蒸氣熨斗 Azur Performer 功能強大，使用簡單。自動蒸氣量調節功能按照每件衣物提供適量的蒸氣。SteamGlide Plus 底板協助您輕鬆熨衣。 查看各種好處
如果您的醫療裝置符合增值稅減免條件，您可以就此產品申請減免稅項，增值稅金額會從上方顯示的價格扣除，請在您的購物籃內查看全部詳細資料。
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Philips 蒸氣熨斗 Azur Performer 功能強大，使用簡單。自動蒸氣量調節功能按照每件衣物提供適量的蒸氣。SteamGlide Plus 底板協助您輕鬆熨衣。 查看各種好處
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Philips 蒸氣熨斗 Azur Performer 功能強大，使用簡單。自動蒸氣量調節功能按照每件衣物提供適量的蒸氣。SteamGlide Plus 底板協助您輕鬆熨衣。 查看各種好處
憑藉 2400 瓦的 Azur Performer Plus 蒸氣熨斗，可快速加熱，提供強效表現，達至超強的熨衣效果。
每分鐘持續輸出高達 40 克的蒸氣，以便有效燙平皺褶。
熨斗的 150 克強力蒸氣噴射讓您輕鬆熨平最頑固的縐褶。
我們最順滑的 SteamGlide Plus 底板，協助您輕鬆熨衣。經仔細設計的通風口，確保蒸氣分佈平均。
Philips 蒸氣熨斗的雙重鈣化清洗功能可透過防鈣化裝置防止水垢形成，並具備容易使用的鈣化清洗功能。定期除去熨斗上的鈣，可減少白色的鈣垢污漬，獲得持久的蒸氣表現，達至更佳的熨衣效果。
自動蒸氣量調節功能，讓您毋須煩心如何選擇所需的蒸氣量。只需選擇熨衣的溫度即可。
這個 Philips Azur Performer 熨斗的底板尖端備有 3 種精確度設計：它設有尖端設計、鈕扣槽和流線型注水位。三重精準底板前端可讓您觸及衣服上最棘手的位置，例如：鈕扣周圍或衣褶之間。
熨斗擁有最佳的重量，讓您輕易在衣物上操控熨斗，減少熨衣的麻煩，可輕鬆持續放在熨衣板擱架上。
綠色效益
方便使用
快速熨平縐褶
除垢管理
儲存