Azur Performer 蒸氣熨斗
更快、更簡單及更聰明
Philips 蒸氣熨斗 Azur Performer 功能強大，使用簡單。自動蒸氣量調節功能按照每件衣物提供適量的蒸氣。SteamGlide Plus 底板協助您輕鬆熨衣。 查看各種好處
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更快、更簡單及更聰明
創新的蒸氣系統及溫度控制
- 蒸氣 40 克/分鐘；150 克強力蒸氣噴射
- SteamGlide Plus 底板
- 抗鈣化
- 2400 瓦
2400 瓦快速加熱熨斗
憑藉 2400 瓦的 Azur Performer Plus 蒸氣熨斗，可快速加熱，提供強效表現，達至超強的熨衣效果。
高達每分鐘 40 克的持續蒸氣輸出，可發揮更佳除縐效果
每分鐘持續輸出高達 40 克的蒸氣，以便有效燙平縐褶。
150 克的強力蒸氣噴射，有效輕鬆熨平頑固縐褶
熨斗的強力蒸氣噴射達 150 克，讓您輕鬆熨平最頑固縐褶。
SteamGlide Plus 底板：最順滑的底板令熨衣更快速
我們最順滑的 SteamGlide Plus 底板，協助您輕鬆熨衣。經仔細設計的通風口，確保蒸氣分佈平均。
雙重鈣化清洗功能可防止鈣累積
Philips 蒸氣熨斗的雙重鈣化清洗功能可透過防鈣化裝置防止水垢形成，並具備容易使用的鈣化清洗功能。定期除去熨斗上的鈣，可減少白色的鈣垢污漬，獲得持久的蒸氣表現，達至更佳的熨衣效果。
自動蒸氣量調節功能，為衣物輸出最適量的蒸氣
自動蒸氣量調節功能，讓您毋須煩心如何選擇所需的蒸氣量。只需選擇熨衣的溫度即可。
設有三重精準底板前端，為您帶來最佳效果
這個 Philips Azur Performer 熨斗的底板尖端備有三種精確度設計：它設有尖端設計、鈕扣槽和流線型注水位。三重精準底板前端可讓您觸及衣服上最棘手的位置，例如：鈕扣周圍或衣褶之間。
令您熨衣時可靈活操控的最佳重量
熨斗擁有最佳的重量，讓您輕易在衣物上操控熨斗，減少熨衣的麻煩，可輕鬆持續放在熨衣板擱架上。
技術規格
-
儲存
- 電線儲藏格
-
電線導引夾
-
方便使用
- 水箱容量
-
300
ml
- 底板名稱
-
SteamGlide Plus
- 防滴漏
-
是
- 電源線長度
-
2
m
- 精準蒸氣熨貼設計
-
是
- 側面開蓋
-
是
-
快速熨平縐褶
- 電源
-
2400
W
- 強力蒸氣噴射
-
150
g
- 連續蒸氣
-
40
g/min
- 垂直蒸氣噴射
-
是
- 多段蒸氣強度
-
是
- 噴水設備
-
是
-
綠色效益
- 節省能源*
-
20
%
-
除垢管理
- 除鈣和清洗
-
雙重防鈣化功能
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