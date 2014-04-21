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  • 更快、更簡單及更聰明 更快、更簡單及更聰明 更快、更簡單及更聰明

    Azur Performer 蒸氣熨斗

    GC3810/20

    更快、更簡單及更聰明

    Philips 蒸氣熨斗 Azur Performer 功能強大，使用簡單。自動蒸氣量調節功能按照每件衣物提供適量的蒸氣。SteamGlide Plus 底板協助您輕鬆熨衣。

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    Azur Performer 蒸氣熨斗

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    創新的蒸氣系統及溫度控制

    • 蒸氣 40 克/分鐘；150 克強力蒸氣噴射
    • SteamGlide Plus 底板
    • 抗鈣化
    • 2400 瓦
    2400 瓦快速加熱熨斗

    2400 瓦快速加熱熨斗

    憑藉 2400 瓦的 Azur Performer Plus 蒸氣熨斗，可快速加熱，提供強效表現，達至超強的熨衣效果。

    高達每分鐘 40 克的持續蒸氣輸出，可發揮更佳除縐效果

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    每分鐘持續輸出高達 40 克的蒸氣，以便有效燙平縐褶。

    150 克的強力蒸氣噴射，有效輕鬆熨平頑固縐褶

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    熨斗的強力蒸氣噴射達 150 克，讓您輕鬆熨平最頑固縐褶。

    SteamGlide Plus 底板：最順滑的底板令熨衣更快速

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    我們最順滑的 SteamGlide Plus 底板，協助您輕鬆熨衣。經仔細設計的通風口，確保蒸氣分佈平均。

    雙重鈣化清洗功能可防止鈣累積

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    Philips 蒸氣熨斗的雙重鈣化清洗功能可透過防鈣化裝置防止水垢形成，並具備容易使用的鈣化清洗功能。定期除去熨斗上的鈣，可減少白色的鈣垢污漬，獲得持久的蒸氣表現，達至更佳的熨衣效果。

    自動蒸氣量調節功能，為衣物輸出最適量的蒸氣

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    自動蒸氣量調節功能，讓您毋須煩心如何選擇所需的蒸氣量。只需選擇熨衣的溫度即可。

    設有三重精準底板前端，為您帶來最佳效果

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    這個 Philips Azur Performer 熨斗的底板尖端備有三種精確度設計：它設有尖端設計、鈕扣槽和流線型注水位。三重精準底板前端可讓您觸及衣服上最棘手的位置，例如：鈕扣周圍或衣褶之間。

    令您熨衣時可靈活操控的最佳重量

    令您熨衣時可靈活操控的最佳重量

    熨斗擁有最佳的重量，讓您輕易在衣物上操控熨斗，減少熨衣的麻煩，可輕鬆持續放在熨衣板擱架上。

    技術規格

    • 儲存

      電線儲藏格
      電線導引夾

    • 方便使用

      水箱容量
      300  ml
      底板名稱
      SteamGlide Plus
      防滴漏
      電源線長度
      2  m
      精準蒸氣熨貼設計
      側面開蓋

    • 快速熨平縐褶

      電源
      2400  W
      強力蒸氣噴射
      150  g
      連續蒸氣
      40  g/min
      垂直蒸氣噴射
      多段蒸氣強度
      噴水設備

    • 綠色效益

      節省能源*
      20  %

    • 除垢管理

      除鈣和清洗
      雙重防鈣化功能

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