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    蒸氣熨斗

    GC4330/02

    1 獎項

    強勁動力與精準控制

    Azur Precise 蒸氣熨斗備有全方位蒸氣熨貼設計，將蒸氣傳送到每個衣物細節，且能輸出強力持續蒸氣（最高 40 克），強力噴射蒸氣（100 克）還有橢圓形蒸氣孔，以及獨特安全設計。

    此產品已不再銷售。

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    技術規格

    • 技術規格

      電源
      2400
      頻率
      50-60
      電壓
      220 - 240

    • 重量與尺寸

      產品重量
      1.70
      產品尺寸
      303 x 120 x 152

    • 方便使用

      快速加熱

    • 滑動順暢

      底板
      Careeza 底板

    • 舒適熨貼衣服

      電線長度
      3  m
      額外舒適
      • 360 度電線自由度
      • 柔軟手柄
      防水垢管理
      雙重防鈣化功能
      不漏電
      防漏水系統
      使用安全
      • 當熨斗閒置時，便會啟動自動斷電功能
      • 超過國際防撞擊測試標準
      自來水適用
      水箱容量
      350  ml

    • 去除縐褶

      垂直蒸氣噴射
      連續蒸氣
      高達 40 克/分鐘
      噴水裝置
      深入難以接觸位置
      全方位蒸氣熨貼功能
      強力蒸氣噴射
      高達 100 克/分鐘

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