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蒸氣熨斗

GC4330
  • 集強效與精確於一身 集強效與精確於一身 集強效與精確於一身
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    蒸氣熨斗

    GC4330

    集強效與精確於一身

    蒸氣熨斗備有特殊蒸氣熨貼，可將蒸氣傳送到衣服每個細緻剪裁，具備橢圓形蒸氣孔及安全保護功能，能夠持續輸出強力蒸氣（40 克），或超強力蒸氣噴射（100 克）。

    此產品已不再銷售。

    蒸氣熨斗

    集強效與精確於一身

    蒸氣熨斗備有特殊蒸氣熨貼，可將蒸氣傳送到衣服每個細緻剪裁，具備橢圓形蒸氣孔及安全保護功能，能夠持續輸出強力蒸氣（40 克），或超強力蒸氣噴射（100 克）。

    集強效與精確於一身

    蒸氣熨斗備有特殊蒸氣熨貼，可將蒸氣傳送到衣服每個細緻剪裁，具備橢圓形蒸氣孔及安全保護功能，能夠持續輸出強力蒸氣（40 克），或超強力蒸氣噴射（100 克）。

    此產品已不再銷售。

    蒸氣熨斗

    集強效與精確於一身

    蒸氣熨斗備有特殊蒸氣熨貼，可將蒸氣傳送到衣服每個細緻剪裁，具備橢圓形蒸氣孔及安全保護功能，能夠持續輸出強力蒸氣（40 克），或超強力蒸氣噴射（100 克）。

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      技術規格

      • 舒適地熨衣服

        額外舒適
        • 360 度電線自由移動
        • 柔軟手柄
        防水垢管理
        雙重鈣化清洗功能
        電線長度
        3  米
        不漏電
        防漏水系統
        使用安全
        • 熨斗閒置不用時，啟動自動斷電功能
        • 超過國際防撞擊測試標準
        自來水適用
        水箱容量
        350  毫升

      • 去除縐褶

        持續蒸氣
        每分鐘高達 40 克
        深入難以接觸位置
        全方位蒸氣熨貼功能
        噴水設備
        強力蒸氣噴射
        每分鐘高達 100 克
        垂直蒸氣噴射

      • 方便使用

        快速加熱

      • 順滑

        底板
        Careeza 底板

      • 技術規格

        頻率
        50-60
        功率
        2400
        電壓
        220 - 240

      • 重量與尺寸

        產品尺寸
        303 x 120 x 152
        産品重量
        1.70

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