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強勁動力與精準控制
Azur Precise 蒸氣熨斗備有全方位蒸氣熨貼設計，將蒸氣傳送到每個衣物細節，且能輸出強力持續蒸氣（最高 40 克），強力噴射蒸氣（100 克）還有橢圓形蒸氣孔，以及獨特安全設計。
此產品已不再銷售。
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Philips 蒸氣熨斗每分鐘連續輸出高達 40 克的蒸氣，以便有效熨平縐褶。
當熨斗閒置時，自動斷電功能會立刻啟動，安全可靠。
Philips 蒸氣熨斗設有防漏水系統，可讓您的熨斗低溫熨平細緻衣物，毋須擔心水滴弄髒衣物。
特大 350 毫升水箱，減少注水次數，讓您一次可熨更多衣物。
Philips 燙斗有了特長 3 米電線，您就可以輕鬆熨衫，方便靈活！
獨特的強效蒸氣頭配合底板尖端及蒸氣頭的蒸氣孔，即使最難處理的細節位置都能輕易熨服，達至最佳熨衣效果。
自動抗鈣化裝置。
這款 Philips 熨斗設有柔軟手柄，即使長時間使用亦能提供舒適的熨燙體驗。
技術規格
重量與尺寸
方便使用
滑動順暢
舒適熨貼衣服
去除縐褶
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