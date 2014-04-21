Azur Performer Plus 蒸氣熨斗
更快、更簡單及更聰明
Philips 蒸氣熨斗 Azur Performer 功能強大，使用簡單。配備 5 星級快速除鈣系統、最佳順滑底板和自動斷電安全裝置，輕鬆達到最佳熨衣效果。 查看各種好處
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更快、更簡單及更聰明
採用我們最佳的順滑底板
- 蒸氣 50 克/分鐘；210 克強力蒸氣噴射
- T-ionicGlide 不銹鋼底板
- 自動斷電安全裝置 + 抗鈣化
- 2600 瓦
2600 瓦快速加熱，提供強勁效能
2600 瓦快速加熱，提供強勁效能。
高達每分鐘 50 克的持續蒸氣輸出，可發揮更佳除縐效果
連續蒸汽輸出高達每分鐘 50 克，以便有效熨平縐褶。
強力蒸氣噴射達 210 克
強力蒸氣噴射可作垂直蒸氣噴射及熨平頑固縐褶。
自動清洗 (Self Clean) 功能能有效清除鈣垢污漬
除了內置除鈣格，底板的自動清洗功能也可去除大部分頑固污垢。乾凈的底板可提升蒸氣表現及熨衣效果。
不使用時，熨斗會自動關掉
閒置不用時，蒸氣熨斗會自動關掉。在熨衣板擱架上閒置 8 分鐘後將自動關閉。閒置在底板或一旁 30 秒即會自動關閉。
自動蒸氣量調節功能，為衣物輸出最適量的蒸氣
自動蒸氣量調節功能，讓您毋須煩心如何選擇所需的蒸氣量。只需選擇熨衣的溫度即可。
設有三重精準底板前端，為您帶來最佳效果
這個 Philips Azur Performer 熨斗的底板尖端備有三種精確度設計：它設有尖端設計、鈕扣槽和流線型注水位。三重精準底板前端可讓您觸及衣服上最棘手的位置，例如：鈕扣周圍或衣褶之間。
令您熨衣時可靈活操控的最佳重量
熨斗擁有最佳的重量，讓您輕易在衣物上操控熨斗，減少熨衣的麻煩，可輕鬆持續放在熨衣板擱架上。
快速除鈣系統可清除蒸氣裝置內的灰垢
快速除鈣系統令您輕松清除熨斗內灰垢，保證更持久的蒸氣表現。
T-ionicGlide 不銹鋼底板：5 星級的最佳底板
T-ionicGlide 不銹鋼底板乃我們 5 星級的最佳順滑底板，具備防刮特性及二氧化鈦塗層。
技術規格
-
防鈣化管理
- 防鈣化清洗功能
-
自動清洗
- 快速除鈣系統
-
是
-
方便使用
- 注水和排水
-
側面開蓋
- 水箱容量
-
300
ml
- 安全自動斷電功能
-
是
- 柔軟手柄
-
是
- 防漏水
-
是
- 電線儲藏格
-
電線扣夾
- 電源線長度
-
2
m
- 深入難以接觸位置
-
三重精準底板前端
- 注水快捷方便
-
是
-
舒適熨貼衣服
- 電線長度
-
2
m
-
持續性
- 環保設定
-
減少20% 能源消耗
-
快速及強力去縐
- 底板
-
T-ionicGlide 不銹鋼
- 連續蒸氣輸出
-
50
g/min
- 電源
-
2600
W
- 噴水裝置
-
是
- 垂直蒸氣噴射
-
是
- 強力蒸氣噴射
-
210
g
- 深層離子蒸氣
-
是
- 蒸氣調節設定
-
是
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