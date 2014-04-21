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    Azur Performer Plus 蒸氣熨斗

    GC4522/00

    更快、更簡單及更聰明

    Philips 蒸氣熨斗 Azur Performer 功能強大，使用簡單。配備 5 星級快速除鈣系統、最佳順滑底板和自動斷電安全裝置，輕鬆達到最佳熨衣效果。

    查看各種好處

    此產品已不再銷售。

    Azur Performer Plus 蒸氣熨斗

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    採用我們最佳的順滑底板

    • 蒸氣 50 克/分鐘；210 克強力蒸氣噴射
    • T-ionicGlide 不銹鋼底板
    • 自動斷電安全裝置 + 抗鈣化
    • 2600 瓦
    2600 瓦快速加熱，提供強勁效能

    2600 瓦快速加熱，提供強勁效能

    2600 瓦快速加熱，提供強勁效能。

    高達每分鐘 50 克的持續蒸氣輸出，可發揮更佳除縐效果

    高達每分鐘 50 克的持續蒸氣輸出，可發揮更佳除縐效果

    連續蒸汽輸出高達每分鐘 50 克，以便有效熨平縐褶。

    強力蒸氣噴射達 210 克

    強力蒸氣噴射達 210 克

    強力蒸氣噴射可作垂直蒸氣噴射及熨平頑固縐褶。

    自動清洗 (Self Clean) 功能能有效清除鈣垢污漬

    自動清洗 (Self Clean) 功能能有效清除鈣垢污漬

    除了內置除鈣格，底板的自動清洗功能也可去除大部分頑固污垢。乾凈的底板可提升蒸氣表現及熨衣效果。

    不使用時，熨斗會自動關掉

    不使用時，熨斗會自動關掉

    閒置不用時，蒸氣熨斗會自動關掉。在熨衣板擱架上閒置 8 分鐘後將自動關閉。閒置在底板或一旁 30 秒即會自動關閉。

    自動蒸氣量調節功能，為衣物輸出最適量的蒸氣

    自動蒸氣量調節功能，為衣物輸出最適量的蒸氣

    自動蒸氣量調節功能，讓您毋須煩心如何選擇所需的蒸氣量。只需選擇熨衣的溫度即可。

    設有三重精準底板前端，為您帶來最佳效果

    設有三重精準底板前端，為您帶來最佳效果

    這個 Philips Azur Performer 熨斗的底板尖端備有三種精確度設計：它設有尖端設計、鈕扣槽和流線型注水位。三重精準底板前端可讓您觸及衣服上最棘手的位置，例如：鈕扣周圍或衣褶之間。

    令您熨衣時可靈活操控的最佳重量

    令您熨衣時可靈活操控的最佳重量

    熨斗擁有最佳的重量，讓您輕易在衣物上操控熨斗，減少熨衣的麻煩，可輕鬆持續放在熨衣板擱架上。

    快速除鈣系統可清除蒸氣裝置內的灰垢

    快速除鈣系統可清除蒸氣裝置內的灰垢

    快速除鈣系統令您輕松清除熨斗內灰垢，保證更持久的蒸氣表現。

    T-ionicGlide 不銹鋼底板：5 星級的最佳底板

    T-ionicGlide 不銹鋼底板：5 星級的最佳底板

    T-ionicGlide 不銹鋼底板乃我們 5 星級的最佳順滑底板，具備防刮特性及二氧化鈦塗層。

    技術規格

    • 防鈣化管理

      防鈣化清洗功能
      自動清洗
      快速除鈣系統

    • 方便使用

      注水和排水
      側面開蓋
      水箱容量
      300  ml
      安全自動斷電功能
      柔軟手柄
      防漏水
      電線儲藏格
      電線扣夾
      電源線長度
      2  m
      深入難以接觸位置
      三重精準底板前端
      注水快捷方便

    • 舒適熨貼衣服

      電線長度
      2  m

    • 持續性

      環保設定
      減少20% 能源消耗

    • 快速及強力去縐

      底板
      T-ionicGlide 不銹鋼
      連續蒸氣輸出
      50  g/min
      電源
      2600  W
      噴水裝置
      垂直蒸氣噴射
      強力蒸氣噴射
      210  g
      深層離子蒸氣
      蒸氣調節設定

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