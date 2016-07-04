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  • 表現保持強勁，效果更臻完美 表現保持強勁，效果更臻完美 表現保持強勁，效果更臻完美

    Azur Pro 蒸氣熨斗

    GC4880/20

    表現保持強勁，效果更臻完美

    Azur Pro 蒸氣熨斗讓您以強大的蒸氣取代一般熨衣技術，更有多種優點：保持掌控穩定、超快速熨貼衣服表面、輕易除垢、水箱容量更大，熨衣自然更得心應手。

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    Azur Pro 蒸氣熨斗

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    表現保持強勁，效果更臻完美

    以強大的蒸氣快速撫平皺褶

    • 2800 瓦
    • 每分鐘 50 克蒸氣輸出； 200 克強力蒸氣噴射
    • T-ionicGlide 鈦離子底板
    • 自動斷電安全裝置 + 抗鈣化
    2800 瓦快速預熱，強效熨衣表現

    2800 瓦快速預熱，強效熨衣表現

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    蒸汽輸出高達每分鐘 50 克，可發揮更佳除縐效果

    蒸汽輸出高達每分鐘 50 克，可發揮更佳除縐效果

    連續蒸汽輸出高達每分鐘 50 克，以便有效熨平縐褶。

    強力蒸氣噴射達 200 克

    強力蒸氣噴射達 200 克

    強力蒸氣噴射可作垂直蒸氣噴射及熨平頑固縐褶。

    舒適手柄，熨衣更輕鬆自在

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    蒸氣熨斗頂部設有精製軟把手，讓熨衣更輕鬆自在

    T-ionicGlide 不銹鋼底板：5 星級的最佳底板

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    T-ionicGlide 不銹鋼底板乃我們 5 星級的最佳順滑底板，具備防刮特性及二氧化鈦塗層。

    特大 350 毫升水箱，減少注水次數

    特大 350 毫升水箱，減少注水次數

    特大 350 毫升水箱，減少注水次數，讓您一次可熨更多衣物。

    不使用時，熨斗會自動關掉

    不使用時，熨斗會自動關掉

    閒置不用時，蒸氣熨斗會自動關掉。在熨衣板擱架上閒置 8 分鐘後將自動關閉。閒置在底板或一旁 30 秒即會自動關閉。

    電線長達 2.5 米，方便在熨斗移動

    電線長達 2.5 米，方便在熨斗移動

    電線長達 2.5 米，方便熨斗遊走和觸及熨衣板上不同位置。

    一秒除鈣裝置可清除蒸氣裝置內的灰垢

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    一秒除鈣裝置令您輕松清除熨斗內灰垢，保證更持久的蒸氣表現。

    尖頭設計方便控制熨衣位置

    尖頭設計方便控制熨衣位置

    技術規格

    • 方便使用

      水箱容量
      350  ml
      自動斷電安全裝置
      柔軟手柄
      可用自來水
      電源線長度
      2.5  m
      防滴漏

    • 保證

      全球 2 年保養

    • 快速熨平縐褶

      電源
      2800  W
      強力蒸氣噴射
      200  g
      連續蒸氣
      50  g/min
      垂直蒸氣噴射
      電壓
      220-240  V
      噴水設備

    • 綠色效益

      省電模式
      節省能源*
      20  %
      用戶手冊
      100% 可回收環保紙

    • 除垢管理

      除鈣和清洗
      • 雙重防鈣化功能
      • 自動清洗

    • 尺寸及重量

      熨斗重量
      1.5  kg

    Badge-D2C

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