Azur Pro 蒸氣熨斗
表現保持強勁，效果更臻完美
Azur Pro 蒸氣熨斗讓您以強大的蒸氣取代一般熨衣技術，更有多種優點：保持掌控穩定、超快速熨貼衣服表面、輕易除垢、水箱容量更大，熨衣自然更得心應手。 查看各種好處
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表現保持強勁，效果更臻完美
以強大的蒸氣快速撫平皺褶
- 2800 瓦
- 每分鐘 50 克蒸氣輸出； 200 克強力蒸氣噴射
- T-ionicGlide 鈦離子底板
- 自動斷電安全裝置 + 抗鈣化
2800 瓦快速預熱，強效熨衣表現
2800 瓦快速預熱，強效熨衣表現
蒸汽輸出高達每分鐘 50 克，可發揮更佳除縐效果
連續蒸汽輸出高達每分鐘 50 克，以便有效熨平縐褶。
強力蒸氣噴射達 200 克
強力蒸氣噴射可作垂直蒸氣噴射及熨平頑固縐褶。
舒適手柄，熨衣更輕鬆自在
蒸氣熨斗頂部設有精製軟把手，讓熨衣更輕鬆自在
T-ionicGlide 不銹鋼底板：5 星級的最佳底板
T-ionicGlide 不銹鋼底板乃我們 5 星級的最佳順滑底板，具備防刮特性及二氧化鈦塗層。
特大 350 毫升水箱，減少注水次數
特大 350 毫升水箱，減少注水次數，讓您一次可熨更多衣物。
不使用時，熨斗會自動關掉
閒置不用時，蒸氣熨斗會自動關掉。在熨衣板擱架上閒置 8 分鐘後將自動關閉。閒置在底板或一旁 30 秒即會自動關閉。
電線長達 2.5 米，方便在熨斗移動
電線長達 2.5 米，方便熨斗遊走和觸及熨衣板上不同位置。
一秒除鈣裝置可清除蒸氣裝置內的灰垢
一秒除鈣裝置令您輕松清除熨斗內灰垢，保證更持久的蒸氣表現。
技術規格
-
方便使用
- 水箱容量
-
350
ml
- 自動斷電安全裝置
-
是
- 柔軟手柄
-
是
- 可用自來水
-
是
- 電源線長度
-
2.5
m
- 防滴漏
-
是
-
保證
- 全球 2 年保養
-
是
-
快速熨平縐褶
- 電源
-
2800
W
- 強力蒸氣噴射
-
200
g
- 連續蒸氣
-
50
g/min
- 垂直蒸氣噴射
-
是
- 電壓
-
220-240
V
- 噴水設備
-
是
-
綠色效益
- 省電模式
-
是
- 節省能源*
-
20
%
- 用戶手冊
-
100% 可回收環保紙
-
除垢管理
- 除鈣和清洗
-
-
尺寸及重量
- 熨斗重量
-
1.5
kg
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