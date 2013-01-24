表現保持強勁，效果更臻完美
Azur Pro 蒸氣熨斗以強大的蒸氣讓您馬上克服熨衣的困難並達致完美的效果。特快流暢的滑動、更大的水箱及內置除鈣格，讓熨衣從此變得簡單。 查看各種好處
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表現保持強勁，效果更臻完美
Azur Pro 蒸氣熨斗以強大的蒸氣讓您馬上克服熨衣的困難並達致完美的效果。特快流暢的滑動、更大的水箱及內置除鈣格，讓熨衣從此變得簡單。 查看各種好處
2800 瓦快速預熱，強效熨衣表現
每分鐘持續輸出高達 50 克的蒸氣，以便有效燙平縐褶。
蒸氣熨斗頂部設有精製軟把手，讓熨衣更輕鬆自在
T-ionicGlide 鈦離子底板乃我們最佳的順滑底板，具備防刮特性及二氧化鈦塗層。
特大 350 毫升水箱，減少注水次數，讓您一次可熨更多衣物。
我們特別設計的內置除鈣格在熨衣服的時候會收集污垢粒子。自動清洗 (Self Clean) 功能會將污垢從熨斗排出，確保持久的熨衣表現。
閒置不用時，蒸氣熨斗會自動關掉。在熨衣板擱架上閒置 8 分鐘後將自動關閉。閒置在底板或一旁 30 秒即會自動關閉。
電線長達 2.5 米，方便熨斗遊走和觸及熨衣板上不同位置。
強力蒸氣噴射達 210 克，輕鬆熨平最頑固的縐摺。
方便使用
快速燙平縐褶
綠色效益
保證
除垢管理
尺寸及重量
快速及強力去縐