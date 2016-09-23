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    Azur Pro 蒸氣電熨斗

    GC4881/20

    表現保持強勁，效果更臻完美

    Azur Pro 蒸氣熨斗以強大的蒸氣讓您馬上克服熨衣的困難並達致完美的效果。特快流暢的滑動、更大的水箱及內置除鈣格，讓熨衣從此變得簡單。

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    此產品已不再銷售。

    Azur Pro 蒸氣電熨斗

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    表現保持強勁，效果更臻完美

    以強大的蒸氣快速撫平皺褶

    • 2800 瓦
    • 每分鐘 50 克；210 克強力蒸氣噴射
    • T-ionicGlide 鈦離子底板
    • 自動斷電安全裝置 + 抗鈣化
    2800 瓦快速預熱，強效熨衣表現

    2800 瓦快速預熱，強效熨衣表現

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    蒸汽輸出高達每分鐘 50 克，可發揮更佳除縐效果

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    連續蒸汽輸出高達每分鐘 50 克，以便有效熨平縐褶。

    舒適手柄，熨衣更輕鬆自在

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    蒸氣熨斗頂部設有精製軟把手，讓熨衣更輕鬆自在

    T-ionicGlide 不銹鋼底板：5 星級的最佳底板

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    T-ionicGlide 不銹鋼底板乃我們 5 星級的最佳順滑底板，具備防刮特性及二氧化鈦塗層。

    特大 350 毫升水箱，減少注水次數

    特大 350 毫升水箱，減少注水次數

    特大 350 毫升水箱，減少注水次數，讓您一次可熨更多衣物。

    內置除鈣格在熨衣服的時候可收集污垢

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    我們特別設計的內置除鈣格在熨衣服的時候會收集污垢粒子。自動清洗 (Self Clean) 功能會將污垢從熨斗排出，確保持久的熨衣表現。

    不使用時，熨斗會自動關掉

    不使用時，熨斗會自動關掉

    閒置不用時，蒸氣熨斗會自動關掉。在熨衣板擱架上閒置 8 分鐘後將自動關閉。閒置在底板或一旁 30 秒即會自動關閉。

    電線長達 2.5 米，方便在熨斗移動

    電線長達 2.5 米，方便在熨斗移動

    電線長達 2.5 米，方便熨斗遊走和觸及熨衣板上不同位置。

    蒸氣輸出達 210 克

    蒸氣輸出達 210 克

    強力蒸氣噴射達 210 克，輕鬆熨平最頑固的縐褶。

    尖頭設計方便控制熨衣位置

    尖頭設計方便控制熨衣位置

    技術規格

    • 方便使用

      水箱容量
      350  ml
      安全自動斷電功能
      柔軟手柄
      可用自來水
      電源線長度
      2.5  m
      防滴漏

    • 保養

      全球 2 年保養

    • 快速及強力去縐

      底板
      T-ionicGlide 不銹鋼

    • 快速熨平縐褶

      電源
      2800  W
      強力蒸氣噴射
      210  g
      連續蒸氣
      50  g/min
      垂直蒸氣噴射
      電壓
      220-240  V
      噴水設備

    • 綠色效益

      省電模式
      節省能源*
      20  %
      用戶手冊
      100% 可回收環保紙

    • 除垢管理

      除鈣和清洗
      • 內置除鈣格
      • 自動清洗
      • 雙重防鈣化功能

    • 尺寸及重量

      熨斗重量
      1.5  kg
      包裝尺寸（寬x高x長）
      34.1*30*36  cm
      產品尺寸（寬x高x長）
      16*32*14  cm
      總重量（連包裝）
      1,75  kg

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