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Azur Pro

蒸氣電熨斗

GC4881/20
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    Azur Pro 蒸氣電熨斗

    GC4881/20
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    表現保持強勁，效果更臻完美

    Azur Pro 蒸氣熨斗以強大的蒸氣讓您馬上克服熨衣的困難並達致完美的效果。特快流暢的滑動、更大的水箱及內置除鈣格，讓熨衣從此變得簡單。 查看各種好處

    此產品已不再銷售。

    建議零售價: HK$898.00
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      以強大的蒸氣快速撫平皺褶

      • 2800 瓦
      • 每分鐘 50 克；210 克強力蒸氣噴射
      • T-ionicGlide 鈦離子底板
      • 自動斷電安全裝置 + 抗鈣化
      2800 瓦快速預熱，強效熨衣表現

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      高達每分鐘 50 克的持續蒸氣輸出，可發揮更佳除縐效果

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      每分鐘持續輸出高達 50 克的蒸氣，以便有效燙平縐褶。

      舒適手柄，熨衣更輕鬆自在

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      蒸氣熨斗頂部設有精製軟把手，讓熨衣更輕鬆自在

      T-ionicGlide 鈦離子底板：5 星級的最佳底板

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      T-ionicGlide 鈦離子底板乃我們最佳的順滑底板，具備防刮特性及二氧化鈦塗層。

      特大 350 毫升水箱，減少注水次數

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      內置除鈣格在熨衣服的時候可收集污垢

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      我們特別設計的內置除鈣格在熨衣服的時候會收集污垢粒子。自動清洗 (Self Clean) 功能會將污垢從熨斗排出，確保持久的熨衣表現。

      不使用時，熨斗會自動關掉

      不使用時，熨斗會自動關掉

      閒置不用時，蒸氣熨斗會自動關掉。在熨衣板擱架上閒置 8 分鐘後將自動關閉。閒置在底板或一旁 30 秒即會自動關閉。

      電線長達 2.5 米，方便在熨斗移動

      電線長達 2.5 米，方便在熨斗移動

      電線長達 2.5 米，方便熨斗遊走和觸及熨衣板上不同位置。

      蒸氣輸出達 210 克

      蒸氣輸出達 210 克

      強力蒸氣噴射達 210 克，輕鬆熨平最頑固的縐摺。

      尖頭設計方便控制熨衣位置

      尖頭設計方便控制熨衣位置

      技術規格

      • 方便使用

        電源線長度
        2.5  米
        自動斷電安全裝置
        柔軟手柄
        水箱容量
        350  毫升
        防滴漏
        可用自來水

      • 快速燙平縐褶

        持續蒸氣
        50  克/分鐘
        功率
        2800  瓦
        強力蒸氣噴射
        210  克
        垂直蒸氣噴射
        電壓
        220-240  伏
        噴水設備

      • 綠色效益

        省電模式
        節省能源*
        20  %
        用戶手冊
        100% 可回收環保紙

      • 保證

        全球 2 年保養

      • 除垢管理

        除鈣和清洗
        • 內置除鈣格
        • 自動清洗
        • 雙重防鈣化功能

      • 尺寸及重量

        熨斗重量
        1.5  千克
        包裝尺寸（寬x高x長）
        34.1*30*36  厘米
        產品尺寸（寬x高x長）
        16*32*14  厘米
        總重量（連包裝）
        1,75  千克

      • 快速及強力去縐

        底板
        T-ionicGlide 鈦離子不鏽鋼

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