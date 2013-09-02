OptimalTEMP 免調校溫控技術：溫度的完美結合

熨衣最新技術革命，為您帶來最合適的蒸氣及溫度結合。您可以快速熨衣，輕鬆清除頑強縐褶而不需作出設定，可安全地在各種可熨布料上使用。熨斗透過以下技術達致蒸氣和溫度的完美結合：1) 智能溫控處理器設定適合的溫度。2) HeatFlow 技術可確保蒸氣和溫度之間的平衡。