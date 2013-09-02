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熨衣輕鬆自如，無需要任何設定
可熨燙任何細緻衣物，從絲質、麻質、棉質到羊毛等；毋須預先將衣料分類，亦毋須調整熨斗溫度。PerfectCare Azur 帶來超快的熨燙速度，不會讓衣物燒焦或起鏡面，熨衣從此輕而易舉。查看各種好處
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熨衣最新技術革命，為您帶來最合適的蒸氣及溫度結合。您可以快速熨衣，輕鬆清除頑強縐褶而不需作出設定，可安全地在各種可熨布料上使用。熨斗透過以下技術達致蒸氣和溫度的完美結合：1) 智能溫控處理器設定適合的溫度。2) HeatFlow 技術可確保蒸氣和溫度之間的平衡。
在所有纖細衣物（如絲綢、羊絨、毛織品、聚脂纖維）上絕對安全。獨立測試機構已在大部分纖細衣物上使用 PerfectCare，證實熨衣效果非凡卓越。
使用方法非常簡單，毋須調校。您現在可以為可熨衣物逐一熨衣，而毋須等候或調校熨斗溫度。
T-ionicGlide 鈦離子底板是 Philips 優質的底板。為 OptimalTEMP 熨斗熨衣順滑流暢、防刮花性能良好訂立了嶄新標準。獲得新專利的塗層保證其優質效果。設計細緻的形狀及排氣孔使蒸氣輸出均勻，容易去除縐褶。
獨特的離子組合會自動釋放至蒸氣，為所有可熨衣物帶來最合適和衛生的熨衣效果。
PerfectCare Azur 蒸氣熨斗適合使用自來水。雙重鈣化清洗系統：完美混合防鈣化裝置及一般自動清洗系統，減少水垢累積。如要獲得更佳的熨衣效果，我們建議使用無礦物水，可確保熨斗持續釋放出蒸氣。
蒸氣熨斗的四重精準底板前端讓您於熨衣時輕易觸及最難熨的位置。熨平鈕扣周圍及鈕扣槽；快捷的形狀設計可提升能見度；Precision SteamBoost 部份發出強力蒸氣噴射，纖巧的前端提供細緻的熨衣效果，以上就是四重精準底板前端的優勢。
創新的電線導引夾可連接熨衫板，熨衣時避免電線阻擋。
2800 瓦快速預熱，可以在所有可熨衣物實現強效燙衣效能。
連續蒸汽輸出高達每分鐘 50 克，以便有效熨平縐褶。
強力蒸氣噴射可作垂直蒸氣噴射及熨平頑固縐褶。
絕對快速熨衣，毋須將衣料分類。以更有效的蒸氣熨平所有衣物。
防鈣化管理
技術規格
方便使用
舒適熨貼衣服
持續性
快速及強力去縐
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