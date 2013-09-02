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    PerfectCare Azur 蒸氣熨斗

    GC4919/80

    1 獎項

    熨衣輕鬆自如，無需要任何設定

    可熨燙任何細緻衣物，從絲質、麻質、棉質到羊毛等；毋須預先將衣料分類，亦毋須調整熨斗溫度。PerfectCare Azur 帶來超快的熨燙速度，不會讓衣物燒焦或起鏡面，熨衣從此輕而易舉。

    查看各種好處

    此產品已不再銷售。

    建議零售價: HK$1,398.00

    PerfectCare Azur 蒸氣熨斗

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    熨衣輕鬆自如，無需要任何設定

    深層離子蒸氣帶來最佳化和衛生的熨衣效果

    • 蒸氣 50 克/分鐘；200 克強力蒸氣噴射
    • T-ionicGlide 不銹鋼底板
    • 自動斷電安全裝置 + 抗鈣化
    • 絕對適合在所有可熨衣物上使用
    OptimalTEMP 免調校溫控技術：溫度的完美結合

    OptimalTEMP 免調校溫控技術：溫度的完美結合

    熨衣最新技術革命，為您帶來最合適的蒸氣及溫度結合。您可以快速熨衣，輕鬆清除頑強縐褶而不需作出設定，可安全地在各種可熨布料上使用。熨斗透過以下技術達致蒸氣和溫度的完美結合：1) 智能溫控處理器設定適合的溫度。2) HeatFlow 技術可確保蒸氣和溫度之間的平衡。

    在所有可熨衣物上絕對安全

    在所有可熨衣物上絕對安全

    在所有纖細衣物（如絲綢、羊絨、毛織品、聚脂纖維）上絕對安全。獨立測試機構已在大部分纖細衣物上使用 PerfectCare，證實熨衣效果非凡卓越。

    使用方法非常簡單，毋須調校

    使用方法非常簡單，毋須調校

    使用方法非常簡單，毋須調校。您現在可以為可熨衣物逐一熨衣，而毋須等候或調校熨斗溫度。

    T-ionicGlide 不銹鋼底板：5 星級的最佳底板

    T-ionicGlide 不銹鋼底板：5 星級的最佳底板

    T-ionicGlide 鈦離子底板是 Philips 優質的底板。為 OptimalTEMP 熨斗熨衣順滑流暢、防刮花性能良好訂立了嶄新標準。獲得新專利的塗層保證其優質效果。設計細緻的形狀及排氣孔使蒸氣輸出均勻，容易去除縐褶。

    深層離子蒸氣帶來最佳化和衛生的熨衣效果

    深層離子蒸氣帶來最佳化和衛生的熨衣效果

    獨特的離子組合會自動釋放至蒸氣，為所有可熨衣物帶來最合適和衛生的熨衣效果。

    雙重鈣化清洗系統適合使用自來水

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    PerfectCare Azur 蒸氣熨斗適合使用自來水。雙重鈣化清洗系統：完美混合防鈣化裝置及一般自動清洗系統，減少水垢累積。如要獲得更佳的熨衣效果，我們建議使用無礦物水，可確保熨斗持續釋放出蒸氣。

    四重精準底板前端讓您輕易觸及最難熨的位置

    四重精準底板前端讓您輕易觸及最難熨的位置

    蒸氣熨斗的四重精準底板前端讓您於熨衣時輕易觸及最難熨的位置。熨平鈕扣周圍及鈕扣槽；快捷的形狀設計可提升能見度；Precision SteamBoost 部份發出強力蒸氣噴射，纖巧的前端提供細緻的熨衣效果，以上就是四重精準底板前端的優勢。

    創新的電線導引夾

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    創新的電線導引夾可連接熨衫板，熨衣時避免電線阻擋。

    2800 瓦快速預熱，強效燙衣表現

    2800 瓦快速預熱，強效燙衣表現

    2800 瓦快速預熱，可以在所有可熨衣物實現強效燙衣效能。

    高達每分鐘 50 克的持續蒸氣輸出，可發揮更佳除縐效果

    高達每分鐘 50 克的持續蒸氣輸出，可發揮更佳除縐效果

    連續蒸汽輸出高達每分鐘 50 克，以便有效熨平縐褶。

    強力蒸氣噴射達 210 克

    強力蒸氣噴射達 210 克

    強力蒸氣噴射可作垂直蒸氣噴射及熨平頑固縐褶。

    熨所有布料都絕對快速，無與倫比

    絕對快速熨衣，毋須將衣料分類。以更有效的蒸氣熨平所有衣物。

    技術規格

    • 防鈣化管理

      防鈣化清洗功能
      雙重防鈣化功能
      鈣化清洗提示
      黃色閃燈
      自來水適用

    • 技術規格

      熨斗重量
      1.75  kg

    • 方便使用

      水箱容量
      350  ml
      安全自動斷電功能
      柔軟手柄
      防漏水
      電線自由度（旋轉）
      180 度電線自由度
      電線儲藏格
      電線扣夾
      電源線長度
      2.5  m
      注水快捷方便
      電線導引夾
      防止電線阻礙熨衣

    • 舒適熨貼衣服

      電線長度
      2.5  m

    • 持續性

      節能
      減少 10% 能源消耗

    • 快速及強力去縐

      OptimalTEMP 免調校溫控技術
      連續蒸氣輸出
      50  g/min
      底板
      T-ionicGlide 不銹鋼
      電源
      2800  W
      噴水裝置
      強力蒸氣噴射
      210  g

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