ComfortTouch 蒸氣掛熨機
從上到下輕鬆熨平縐褶
我們全新的 ComfortTouch 蒸汽掛熨機能熨平縐褶，令衣物煥然一新。透過創新的 FlexHead 彈性蒸氣頭和特長的 StyleBoard 掛熨板，從上到下輕鬆有效地徹底熨平衣服的縐褶。 查看各種好處
此產品已不再銷售。
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從上到下輕鬆熨平縐褶
配備 FlexHead 彈性蒸氣頭及特長的 StyleBoard 掛熨板
- FlexHead 彈性蒸氣頭
- StyleBoard 掛熨板
- 2000 瓦
- 5 段蒸氣設定
自動切換至待機模式，讓您安心
水箱沒水時，蒸氣掛熨機會自動切換至待機模式，即使忘記關機亦無需擔心。
可在所有可熨布料上安全使用，保證不會熨損衣物
此蒸氣掛熨機可在所有可熨物料和衣物上安全使用。蒸氣底板可安全按壓在任何衣物上，無需擔心會燙壞，是處理絲綢等細緻物料的絕佳解決方案。
簡易除鈣，多年保持高效能
經常使用簡單的除鈣解決方案，延長產品的使用壽命。
不含 PVC 的矽膠蒸氣軟管
蒸氣軟管以矽膠物料製造，令蒸氣安全及健康。由於我們非常重視您家人的安全和健康，蒸氣軟管物料中不含 PVC。
強勁連續蒸氣，更快熨平縐褶
蒸氣噴嘴噴射出連續的強力蒸氣，只需幾下便可去除縐褶。
衣物刷能加強蒸氣滲透效果，適合用於較厚衣物
在外套等較厚的衣物上使用毛刷配件，蒸氣滲透效果更佳，手感更柔順。
5 段蒸氣設定，適合不同類型衣料
設定所需蒸氣級別，依據不同物料發揮最佳效果。處理較薄的物料時能減少蒸氣量，處理較厚的衣物和大衣時則可使用強效設定。
Hang&Lock 緊鎖衣架裝置可穩固衣架
獨特 Hang&Lock 緊鎖衣架裝置功能可穩固衣架，方便熨衣，更可避免衣架搖晃或滑落。
連續蒸氣可去除衣物氣味和殺滅 99.9%* 的細菌
蒸氣能殺滅多達 99.9% 的衣物細菌*，有助延遲清洗或乾洗的時間，節省金錢同時令衣物更耐穿。
特長 StyleBoard 掛熨板可令衣物內外均呈現最佳效果
特長 StyleBoard 掛熨板能在蒸氣熨衣時提供穩定支撐。只需用蒸氣掛熨機將衣物壓到板上，即可由上而下輕鬆熨平縐褶。
配備 FlexHead 彈性蒸氣頭，輕鬆觸及衣物深處
革新的 FlexHead 彈性蒸氣頭能輕易觸及衣物深處，省卻彎腰跪下的麻煩。靈活的蒸氣熨板能盡量覆蓋衣物，防止蒸氣溜走，達致更佳熨衣效果。
技術規格
-
熨衣板保護套
- 頂層
-
100% 棉
-
支援熨衣功能
- StyleBoard 掛熨板
-
是
-
設計
- 顏色
-
白色及紫色
-
方便使用
- 可在所有可熨衣物上安全使用
-
包括精細布料，例如絲質
- 水箱容量
-
1800
ml
- 分離式水箱
-
是
- 電源線長度
-
1.6
m
- 喉管長度
-
1.3
m
- Hang&Lock 緊鎖衣架裝置
-
是
- 矽膠蒸氣喉管
-
是
- 自動斷電
-
是
-
隨附配件
- 毛刷
-
是
- 掛熨架
-
是
- 隔熱手套為您帶來額外保護
-
是
- 可伸縮雙掛桿
-
是
-
保養
- 全球 2 年保養
-
是
-
技術
- FlexHead 彈性蒸氣頭
-
是
-
快速熨平縐褶
- 電源
-
最高 2000
W
- 連續蒸氣
-
最高 40
g/min
- 電壓
-
220 - 240
V
- 隨時可用
-
<1
minute(s)
- 多段蒸氣量調節
-
5
levels
-
除垢管理
- 除鈣和清洗
-
便於清潔
-
尺寸及重量
- 包裝尺寸（寬x高x長）
-
37x46x64.5
cm
- 產品尺寸（寬x高x長）
-
33x173x37
cm
- 經 1 分鐘的蒸氣時間測試衣物外部的「大腸桿菌 8099」、「金黃色葡萄球菌 ATCC 6538」、「念珠菌 ATCC 10231」細菌類型。
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