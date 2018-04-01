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  • 從上到下輕鬆熨平縐褶 從上到下輕鬆熨平縐褶 從上到下輕鬆熨平縐褶

    ComfortTouch 蒸氣掛熨機

    GC557/36

    從上到下輕鬆熨平縐褶

    我們全新的 ComfortTouch 蒸汽掛熨機能熨平縐褶，令衣物煥然一新。透過創新的 FlexHead 彈性蒸氣頭和特長的 StyleBoard 掛熨板，從上到下輕鬆有效地徹底熨平衣服的縐褶。

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    此產品已不再銷售。

    ComfortTouch 蒸氣掛熨機

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    從上到下輕鬆熨平縐褶

    配備 FlexHead 彈性蒸氣頭及特長的 StyleBoard 掛熨板

    • FlexHead 彈性蒸氣頭
    • StyleBoard 掛熨板
    • 2000 瓦
    • 5 段蒸氣設定
    自動切換至待機模式，讓您安心

    自動切換至待機模式，讓您安心

    水箱沒水時，蒸氣掛熨機會自動切換至待機模式，即使忘記關機亦無需擔心。

    可在所有可熨布料上安全使用，保證不會熨損衣物

    可在所有可熨布料上安全使用，保證不會熨損衣物

    此蒸氣掛熨機可在所有可熨物料和衣物上安全使用。蒸氣底板可安全按壓在任何衣物上，無需擔心會燙壞，是處理絲綢等細緻物料的絕佳解決方案。

    簡易除鈣，多年保持高效能

    簡易除鈣，多年保持高效能

    經常使用簡單的除鈣解決方案，延長產品的使用壽命。

    不含 PVC 的矽膠蒸氣軟管

    不含 PVC 的矽膠蒸氣軟管

    蒸氣軟管以矽膠物料製造，令蒸氣安全及健康。由於我們非常重視您家人的安全和健康，蒸氣軟管物料中不含 PVC。

    強勁連續蒸氣，更快熨平縐褶

    強勁連續蒸氣，更快熨平縐褶

    蒸氣噴嘴噴射出連續的強力蒸氣，只需幾下便可去除縐褶。

    衣物刷能加強蒸氣滲透效果，適合用於較厚衣物

    衣物刷能加強蒸氣滲透效果，適合用於較厚衣物

    在外套等較厚的衣物上使用毛刷配件，蒸氣滲透效果更佳，手感更柔順。

    5 段蒸氣設定，適合不同類型衣料

    5 段蒸氣設定，適合不同類型衣料

    設定所需蒸氣級別，依據不同物料發揮最佳效果。處理較薄的物料時能減少蒸氣量，處理較厚的衣物和大衣時則可使用強效設定。

    Hang&Lock 緊鎖衣架裝置可穩固衣架

    Hang&Lock 緊鎖衣架裝置可穩固衣架

    獨特 Hang&Lock 緊鎖衣架裝置功能可穩固衣架，方便熨衣，更可避免衣架搖晃或滑落。

    連續蒸氣可去除衣物氣味和殺滅 99.9%* 的細菌

    連續蒸氣可去除衣物氣味和殺滅 99.9%* 的細菌

    蒸氣能殺滅多達 99.9% 的衣物細菌*，有助延遲清洗或乾洗的時間，節省金錢同時令衣物更耐穿。

    特長 StyleBoard 掛熨板可令衣物內外均呈現最佳效果

    特長 StyleBoard 掛熨板能在蒸氣熨衣時提供穩定支撐。只需用蒸氣掛熨機將衣物壓到板上，即可由上而下輕鬆熨平縐褶。

    配備 FlexHead 彈性蒸氣頭，輕鬆觸及衣物深處

    革新的 FlexHead 彈性蒸氣頭能輕易觸及衣物深處，省卻彎腰跪下的麻煩。靈活的蒸氣熨板能盡量覆蓋衣物，防止蒸氣溜走，達致更佳熨衣效果。

    技術規格

    • 熨衣板保護套

      頂層
      100% 棉

    • 支援熨衣功能

      StyleBoard 掛熨板

    • 設計

      顏色
      白色及紫色

    • 方便使用

      可在所有可熨衣物上安全使用
      包括精細布料，例如絲質
      水箱容量
      1800  ml
      分離式水箱
      電源線長度
      1.6  m
      喉管長度
      1.3  m
      Hang&Lock 緊鎖衣架裝置
      矽膠蒸氣喉管
      自動斷電

    • 隨附配件

      毛刷
      掛熨架
      隔熱手套為您帶來額外保護
      可伸縮雙掛桿

    • 保養

      全球 2 年保養

    • 技術

      FlexHead 彈性蒸氣頭

    • 快速熨平縐褶

      電源
      最高 2000  W
      連續蒸氣
      最高 40  g/min
      電壓
      220 - 240  V
      隨時可用
      <1  minute(s)
      多段蒸氣量調節
      5  levels

    • 除垢管理

      除鈣和清洗
      便於清潔

    • 尺寸及重量

      包裝尺寸（寬x高x長）
      37x46x64.5  cm
      產品尺寸（寬x高x長）
      33x173x37  cm

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    獎項

    • 經 1 分鐘的蒸氣時間測試衣物外部的「大腸桿菌 8099」、「金黃色葡萄球菌 ATCC 6538」、「念珠菌 ATCC 10231」細菌類型。

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