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電動潔鞋機

GCA1000/60
1 獎項
  • 輕輕鬆鬆為您的運動鞋保持潔淨 輕輕鬆鬆為您的運動鞋保持潔淨 輕輕鬆鬆為您的運動鞋保持潔淨
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    電動潔鞋機

    GCA1000/60
    1 獎項

    輕輕鬆鬆為您的運動鞋保持潔淨

    Philips電動潔鞋機專為輕鬆有效清潔運動鞋而設計。先選擇合適刷頭、並用水和清潔劑弄濕刷頭，然後直接清潔雙鞋，瞬間令運動鞋光潔如新。 查看各種好處

    建議零售價: HK$268.00

    電動潔鞋機

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      旋轉刷可高效清潔

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      Philips電動潔鞋機每分鐘旋轉高達 500 次，可高效清潔。

      簡易使用三步曲

      簡易使用三步曲

      只需用水和肥皂弄濕刷子，開啟 Philips 電動潔鞋機，完成後用乾淨的毛巾擦拭運動鞋。

      三種刷子，可清潔不同物料

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      選擇海綿刷頭、軟毛刷頭或硬毛刷頭，以安全方式清潔運動鞋的物料。

      隨時隨地清潔運動鞋

      隨時隨地清潔運動鞋

      您可以隨身攜帶使用乾電的電動潔鞋機，無論身在何處都可以保持運動鞋乾淨如新。

      海綿刷頭適用於細緻的表面

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      海綿刷頭非常適合用於細緻的物料，如 PVC、皮革、麂皮和光滑橡膠。

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      適用於堅硬表面的硬毛刷頭

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      硬毛刷頭非常適合用於堅硬的物料，如紋理橡膠或運動鞋的橡膠鞋底。

      內附 4 粒 AA 電池

      內附 4 粒 AA 電池

      Philips 電動潔鞋機隨附 4 粒 AA 電池，讓您可以立即開始清潔運動鞋。

      技術規格

      • 電池

        電池使用時間
        450 克重量為 80 分鐘
        電池類型
        4 粒 AA 電池
        電源
        6 V

      • 技術

        每分鐘轉數
        500 RPM
        防水
        IPX5

      • 尺寸

        包裝尺寸（寬x高x長）
        116 毫米 x 204 毫米 x 93 毫米
        產品尺寸（寬x高x長）
        60 毫米 x 69 毫米 x 170 毫米

      • 保證

        全球 2 年保養

      • 重量

        產品重量（連電池）
        0.351 kg
        總重量（連包裝）
        0.501 千克 kg

      • 可回收

        產品包裝
        100% 可循環再用
        用戶手冊
        100% 可回收環保紙

      • 可安全用於運動鞋

        附有 3 種刷頭
        • 海綿
        • 柔軟毛刷
        • 硬毛刷

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