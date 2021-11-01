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  • 輕輕鬆鬆為您的運動鞋保持潔淨 輕輕鬆鬆為您的運動鞋保持潔淨 輕輕鬆鬆為您的運動鞋保持潔淨

    電動潔鞋機

    GCA1000/60

    輕輕鬆鬆為您的運動鞋保持潔淨

    Philips電動潔鞋機專為輕鬆有效清潔運動鞋而設計。先選擇合適刷頭、並用水和清潔劑弄濕刷頭，然後直接清潔雙鞋，瞬間令運動鞋光潔如新。

    查看各種好處

    此產品已不再銷售。

    電動潔鞋機

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    輕輕鬆鬆為您的運動鞋保持潔淨

    隨附軟毛、硬毛、海綿三個刷頭，安心清潔不同物料的運動鞋

    • 3 個刷頭
    • 藍色/黃色
    • 4 粒 AA 電池
    旋轉刷可高效清潔

    旋轉刷可高效清潔

    Philips電動潔鞋機每分鐘旋轉高達 500 次，可高效清潔。

    簡易使用三步曲

    簡易使用三步曲

    只需用水和肥皂弄濕刷子，開啟 Philips 電動潔鞋機，完成後用乾淨的毛巾擦拭運動鞋。

    三種刷子，可清潔不同物料

    三種刷子，可清潔不同物料

    選擇海綿刷頭、軟毛刷頭或硬毛刷頭，以安全方式清潔運動鞋的物料。

    隨時隨地清潔運動鞋

    隨時隨地清潔運動鞋

    您可以隨身攜帶使用乾電的電動潔鞋機，無論身在何處都可以保持運動鞋乾淨如新。

    海綿刷頭適用於細緻的表面

    海綿刷頭適用於細緻的表面

    海綿刷頭非常適合用於細緻的物料，如 PVC、皮革、麂皮和光滑橡膠。

    多功能軟毛刷頭

    多功能軟毛刷頭

    軟毛刷頭設計適用於多種表面，非常適合清潔網面和帆布。

    適用於堅硬表面的硬毛刷頭

    適用於堅硬表面的硬毛刷頭

    硬毛刷頭非常適合用於堅硬的物料，如紋理橡膠或運動鞋的橡膠鞋底。

    內附 4 粒 AA 電池

    內附 4 粒 AA 電池

    Philips 電動潔鞋機隨附 4 粒 AA 電池，讓您可以立即開始清潔運動鞋。

    技術規格

    • 尺寸

      包裝尺寸（寬x高x長）
      116 毫米 x 204 毫米 x 93 毫米
      產品尺寸（寬x高x長）
      60 毫米 x 69 毫米 x 170 毫米

    • 重量

      產品重量（連電池）
      0.351  kg
      總重量（連包裝）
      0.501 千克  kg

    • 可回收

      產品包裝
      100% 可循環再用
      用戶手冊
      100% 可回收環保紙

    • 可安全用於運動鞋

      附有 3 種刷頭
      • 海綿
      • 柔軟毛刷
      • 硬毛刷

    • 電池

      電池使用時間
      450 克重量為 80 分鐘
      電池類型
      4 粒 AA 電池
      電源
      6 V

    • 保養

      全球 2 年保養

    • 技術

      每分鐘轉數
      500 RPM
      防水
      IPX5

    Badge-D2C

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