電動潔鞋機
輕輕鬆鬆為您的運動鞋保持潔淨
Philips電動潔鞋機專為輕鬆有效清潔運動鞋而設計。先選擇合適刷頭、並用水和清潔劑弄濕刷頭，然後直接清潔雙鞋，瞬間令運動鞋光潔如新。 查看各種好處
此產品已不再銷售。
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輕輕鬆鬆為您的運動鞋保持潔淨
隨附軟毛、硬毛、海綿三個刷頭，安心清潔不同物料的運動鞋
旋轉刷可高效清潔
Philips電動潔鞋機每分鐘旋轉高達 500 次，可高效清潔。
簡易使用三步曲
只需用水和肥皂弄濕刷子，開啟 Philips 電動潔鞋機，完成後用乾淨的毛巾擦拭運動鞋。
三種刷子，可清潔不同物料
選擇海綿刷頭、軟毛刷頭或硬毛刷頭，以安全方式清潔運動鞋的物料。
隨時隨地清潔運動鞋
您可以隨身攜帶使用乾電的電動潔鞋機，無論身在何處都可以保持運動鞋乾淨如新。
海綿刷頭適用於細緻的表面
海綿刷頭非常適合用於細緻的物料，如 PVC、皮革、麂皮和光滑橡膠。
多功能軟毛刷頭
軟毛刷頭設計適用於多種表面，非常適合清潔網面和帆布。
適用於堅硬表面的硬毛刷頭
硬毛刷頭非常適合用於堅硬的物料，如紋理橡膠或運動鞋的橡膠鞋底。
內附 4 粒 AA 電池
Philips 電動潔鞋機隨附 4 粒 AA 電池，讓您可以立即開始清潔運動鞋。
技術規格
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尺寸
- 包裝尺寸（寬x高x長）
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116 毫米 x 204 毫米 x 93 毫米
- 產品尺寸（寬x高x長）
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60 毫米 x 69 毫米 x 170 毫米
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重量
- 產品重量（連電池）
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0.351
kg
- 總重量（連包裝）
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0.501 千克
kg
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可回收
- 產品包裝
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100% 可循環再用
- 用戶手冊
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100% 可回收環保紙
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可安全用於運動鞋
- 附有 3 種刷頭
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電池
- 電池使用時間
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450 克重量為 80 分鐘
- 電池類型
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4 粒 AA 電池
- 電源
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6 V
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保養
- 全球 2 年保養
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是
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技術
- 每分鐘轉數
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500 RPM
- 防水
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IPX5
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