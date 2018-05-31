去除由交通工具產生的有害 NO2/SO2 氣體

誰希望家人吸入大量交通工具排出的廢氣？汽車的抽氣扇令空氣由外間流入，並將汽車及貨車的有害氣體帶進車廂。然後，這些廢氣將困於車廂內。坐車廂後座的兒童很可能受到危險程度的空氣污染影響，因為車廂內的污染水平遠高於車廂外。Philips SelectFilter Plus 技術能夠以每小時 18 立方米的 CADR 過濾二氧化氮 (NO2) 及以每小時 15 立方米的 CADR 過濾二氧化硫 (SO2)，讓您和家人可放心地呼吸。