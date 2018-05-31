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    GoPure 7101 汽車空氣清新機

    GP710BLKX1

    吸呼健康的車內空氣

    Philips GoPure 7101 將 PM2.5 的 CADR 提升至每小時 22.9 立方米，因此只需 6 分鐘，即可明顯減少標準轎車和 SUV 的微粒。獲 Airmid 認證的汽車空氣清新機技術可去除 90% 空氣散播花粉。

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    GoPure 7101 汽車空氣清新機

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    吸呼健康的車內空氣

    保護您的家人免受多達 125 種污染物侵害

    • PM2.5 的 CADR 為每小時 22.9 立方米
    • 有害氣體的 CADR 為每小時 14 立方米
    • NO2/SO2 的 CADR 分別為每小時 18 和 15 立方米
    • 由 iOS 及 Android 應用程式控制
    只需六分鐘就可有效過濾有害的 PM2.5 細微粒子

    只需六分鐘就可有效過濾有害的 PM2.5 細微粒子

    Philips 獨特的 SelectFilter Plus 過濾技術，配備綜合式前層濾網，可快速有效地去除偵測到的車內有害空氣粒子，例如 PM2.5，其 PM2.5 的潔淨空氣輸送率 (CADR) 達每小時 22.9 立方米，50% 的標準轎車或 SUV 只需六分鐘來完成過濾。過濾技術不僅去除有害空氣粒子，同時亦去除香煙煙霧及灰塵，讓您呼吸清新潔淨的空氣。

    快速去除車輛排放的廢氣等有害氣體

    快速去除車輛排放的廢氣等有害氣體

    Philips 獨特的 3 層 SelectFilter Plus 技術包括 HESA 濾網，有效去除車內有害化學氣體。通過強勁的吸收和氧化過程，以每小時 14 立方米的潔淨空氣輸送率去除有害氣體。在短短幾分鐘內，就可淨化汽車廢氣、塑膠物料所釋放的化學物質，以及揮發性有機化合物 (VOC)、甲苯、甲醛等發出異味的物質。

    去除由交通工具產生的有害 NO2/SO2 氣體

    去除由交通工具產生的有害 NO2/SO2 氣體

    誰希望家人吸入大量交通工具排出的廢氣？汽車的抽氣扇令空氣由外間流入，並將汽車及貨車的有害氣體帶進車廂。然後，這些廢氣將困於車廂內。坐車廂後座的兒童很可能受到危險程度的空氣污染影響，因為車廂內的污染水平遠高於車廂外。Philips SelectFilter Plus 技術能夠以每小時 18 立方米的 CADR 過濾二氧化氮 (NO2) 及以每小時 15 立方米的 CADR 過濾二氧化硫 (SO2)，讓您和家人可放心地呼吸。

    Airmid 認證濾網可去除 90% 空氣中的致敏原

    Airmid 認證濾網可去除 90% 空氣中的致敏原

    經備受推崇的生物化學研究組織 Airmid Healthgroup 進行獨立測試，Philips 獨特的 3 層 SelectFilter Plus 技術可去除高達 90% 空氣中的致敏原。Airmid 測試證實，空氣只需經過此 SelectFilter 濾網一次，即可達到此過濾功效（稱為單次通過效率測試）。消除了這些過敏粒子後，患有花粉過敏的人士即可享受潔淨的空氣。

    可於應用程式 Air Matters 內清楚掌握您所呼吸的空氣質素

    可於應用程式 Air Matters 內清楚掌握您所呼吸的空氣質素

    Philips GoPure 7101 智能汽車空氣清新機實時追蹤汽車內外的空氣質素，並於應用程式 Air Matters 內顯示，讓您隨時清楚掌握您所呼吸的空氣質素。

    空氣濾網替換指示燈及一鍵輕鬆購買

    空氣濾網替換指示燈及一鍵輕鬆購買

    由應用程式控制的智能空氣清新機不但顯示濾網工作狀態，以提示替換。您亦可以於 AirMatters 智能手機應用程式內一鍵為愛車購買空氣濾網以作替換。新的濾網到手後，亦只需幾秒鐘即可完成替換，想保持呼吸清新潔淨的空氣從未試過如此簡單。

    全自動運作設備讓您可專心駕駛

    全自動運作設備讓您可專心駕駛

    為確保您可專注於駕駛，GoPure 7101 會在汽車引擎啟動時自動開啟和關閉。三重風速過濾可根據環境污染等級自動調節。您只要一上車，就猶如踏入了清新空氣的綠洲。

    可輕鬆於車內任意一處安裝

    可輕鬆於車內任意一處安裝

    長達 4 米的 12V 電源線，讓您可以輕鬆將 GoPure 安裝在車內任意一處。將電源線插入點煙器端口，然後使用安裝附件將設備放置在您喜歡的位置，如扶手、頭枕或座椅下方。無論您選擇哪個位置，設備的時尚設計都會為您的愛車增添一份美感。

    3 種 LED 顯示燈清晰顯示空氣質素

    綜合空氣感應器不間斷地直接在設備上顯示現時空氣質素：極佳（藍色）、一般（黃色）及差劣（紅色）。

    三重風速根據污染等級自動調節

    這款智能設備將根據車內的空氣質素污染等級自動調節過濾速度。所以當空氣質素變差時，例如在塞車的時候，自動空氣過濾設備將加速清潔並提高您所呼吸的空氣質素。您也可以通過 AirMatters 應用程式選擇手動加速模式或直接按下設備上的加速按鈕，以開始高速車內空氣淨化。

    提供強勁空氣淨化功能之餘，又不失精巧時尚的設計

    當您購買 Philips 產品時，您亦同時購買了幾十年來領先產品設計的專業知識。您不僅將獲得讓您呼吸的空氣保持潔淨健康的強勁 SelectFilter Plus 過濾技術，設備所採用的精巧時尚設計亦與您愛車相襯。

    技術規格

    • 市場推廣詳細說明

      期望效果
      健康的車内空氣
      產品特色
      由應用程式控制的空氣清新機

    • 產品說明

      空氣微粒感應器
      空氣質素指標 (AQI)
      3色 AQI
      可由應用程式啟用
      自動開啟/關閉
      顏色
      黑色
      型號
      GP 7101
      濾芯壽命
      350  小時
      過濾網替換指示燈
      空氣清新機
      噪音程度 (dbA)（加速/高速）
      55 dBA
      噪音程度 (dbA)（低）
      40 dBA
      噪音程度 (dbA)（中）
      50 dBA
      電源[瓦]
      3.5
      預凈功能
      速度設定
      2，自動/加速
      技術
      汽車空氣清新機
      電壓 [V]
      12V 直流

    • 效能

      過濾總揮發性有機化合物
      CADR 達每小時 14 立方米
      過濾甲苯
      CADR 達每小時 11.5 立方米
      過濾細菌／病毒
      70%
      過濾甲醛
      CADR 達每小時 7 立方米
      過濾細微粒子
      CADR 達每小時 22.9 立方米
      過濾汽車廢氣 SO2/NO2
      CADR 分別達每小時 15 和 18 立方米

    • 物流數據

      盒内數量
      1
      參考（訂購項目）
      GP710BLKX1
      訂購編號（中國）GOC
      16812528
      EAN1（中國）
      6947939168125
      EAN1 (APR)
      8719018010186
      EAN1 (KR)
      8719018010247

    • 更換

      GoPure 空氣淨化系統類型
      SelectFilter Plus
      濾網類型
      GSF120x110x1

    • 盒內配件

      安裝配件
      連接帶
      電源線長度
      4  米

    • 重量與尺寸

      包裝盒重量（含產品）（克）
      1040
      產品尺寸（長x闊x高）（毫米）
      175 x 175 x 68
      包裝盒尺寸（長x闊x高）（毫米）
      260 x 195 x80
      產品重量（克）
      660

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