我們的先進 DualCut 技術結合雙倍銳利切割元件和低摩擦設計，適合修剪任何頭髮類型。創新的切割元件持久耐用，比一般 Philips 剪髮器帶來雙倍剪髮速度，堅固不銹鋼外殼令裝置極致耐用。*
改良的鈦金屬刀片比鋼更堅硬，更耐用。另外，刀片可以自動研磨，確保每次使用都表現持久、精確。
轉動縮放滾輪以選擇和鎖定您想要的長度，共有 23 種長度設定，由 1 毫米至 23 毫米，每個長度之間的精確度為 1 毫米。您亦可在不使用梳子的情況下達到 0.5 毫米貼服的修剪效果。
有線或無線使用，帶來最強勁的效能和自由，1 小時充電後，即可無線使用 90 分鐘。
Turbo 按鈕提高切剃速度，修剪任何厚度的毛髮也能達至完美效果。
只需按下打開可拆式刀頭，即可快速鬆脫刀片進行清潔。
我們的所有儀容護理產品皆持久耐用，提供全球保證，並且世界各種電壓皆通用。只需在 www.philips.com/5years 註冊您的產品，即可獲得標準 2 年 Philips 保用以外的額外 3 年保用，即共有 5 年全球保養。
利用 Philips 髮剪為您的鬍鬚造型。隨附 3 個專用修鬚梳配件，讓您打造任何理想風格。
剪髮器隨附可靠的硬質護套，確保它時刻保持最佳狀態，達至極致效能和精確度，更加持久耐用。
無需上油，保養簡單，節省時間
切剃系統
電源系統
方便易用
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