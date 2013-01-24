主頁
Philips - 點擊這裡導覽至首頁

搜尋字眼

ZH
EN
1

Hairclipper series 5000

髮剪

HC5450/83
為本產品尋找支援
  • 剪髮器系列 5000 - 雙倍剪髮速度* 剪髮器系列 5000 - 雙倍剪髮速度* 剪髮器系列 5000 - 雙倍剪髮速度*
    -{discount-value}

    Hairclipper series 5000 髮剪

    HC5450/83
    為本產品尋找支援

    類似產品

    See all Series 剪髮器

      剪髮器系列 5000 - 雙倍剪髮速度*

      DualCut 技術讓剪髮更快、更俐落

      • 鈦金屬刀片
      • 24 種長度設定
      • 90 分鐘無線使用/1 小時充電
      • 3 把剃鬢梳和護套
      雙倍銳利切割元件減低摩擦

      雙倍銳利切割元件減低摩擦

      我們的先進 DualCut 技術結合雙倍銳利切割元件和低摩擦設計，適合修剪任何頭髮類型。創新的切割元件持久耐用，比一般 Philips 剪髮器帶來雙倍剪髮速度，堅固不銹鋼外殼令裝置極致耐用。*

      自動研磨鈦金屬刀片，更堅固耐用

      自動研磨鈦金屬刀片，更堅固耐用

      改良的鈦金屬刀片比鋼更堅硬，更耐用。另外，刀片可以自動研磨，確保每次使用都表現持久、精確。

      易於選擇及鎖定 24 種長度設定：0.5 至 23 毫米

      易於選擇及鎖定 24 種長度設定：0.5 至 23 毫米

      轉動縮放滾輪以選擇和鎖定您想要的長度，共有 23 種長度設定，由 1 毫米至 23 毫米，每個長度之間的精確度為 1 毫米。您亦可在不使用梳子的情況下達到 0.5 毫米貼服的修剪效果。

      1 小時充電，即可無線使用 90 分鐘

      1 小時充電，即可無線使用 90 分鐘

      有線或無線使用，帶來最強勁的效能和自由，1 小時充電後，即可無線使用 90 分鐘。

      Turbo 按鈕提高切剃速度

      Turbo 按鈕提高切剃速度

      Turbo 按鈕提高切剃速度，修剪任何厚度的毛髮也能達至完美效果。

      「快速鬆脫」刀片方便清潔

      「快速鬆脫」刀片方便清潔

      只需按下打開可拆式刀頭，即可快速鬆脫刀片進行清潔。

      如在網上註冊產品，即可獲 2 年保用再加 3 年

      如在網上註冊產品，即可獲 2 年保用再加 3 年

      我們的所有儀容護理產品皆持久耐用，提供全球保證，並且世界各種電壓皆通用。只需在 www.philips.com/5years 註冊您的產品，即可獲得標準 2 年 Philips 保用以外的額外 3 年保用，即共有 5 年全球保養。

      隨附 1.5、3 和 5 毫米梳子，讓您塑造理想鬍鬚造型

      隨附 1.5、3 和 5 毫米梳子，讓您塑造理想鬍鬚造型

      利用 Philips 髮剪為您的鬍鬚造型。隨附 3 個專用修鬚梳配件，讓您打造任何理想風格。

      硬質護套，儲存穩妥

      硬質護套，儲存穩妥

      剪髮器隨附可靠的硬質護套，確保它時刻保持最佳狀態，達至極致效能和精確度，更加持久耐用。

      刀片永遠無需上油

      刀片永遠無需上油

      無需上油，保養簡單，節省時間

      技術規格

      • 切剃系統

        刀片間距
        41  毫米
        切割元件
        鈦金屬刀片
        長度設定數量
        24
        長度設定範圍
        0.5 至 23  毫米
        精確（級別大小）
        1  毫米
        精確剃鬢梳
        • 1.5 毫米剃鬢梳
        • 3 毫米剃鬢梳
        • 5 毫米梳子

      • 電源系統

        操作
        有線及無線
        充電時間
        1  小時
        使用時間
        90 分鐘
        電池類型
        Ni-MH

      • 方便易用

        清潔
        可洗式刀片
        無需維修
        無需上油

      • 服務

        全球 2 年保養
        • 註冊後可額外獲贈 3 年

      • 儲存

        護套
        硬質護套

      為本產品獲取支援

      尋找常見問題、疑難排解、用戶手冊及貼士

      建議產品

        最近查閱過的產品

          獎項

          • 與 Philips 以往的剪髮器相比

          訂閱電子通訊

          Philips 非常重視和尊重您的私隱。詳情請閱讀您的 私隱政策

          感謝您訂閱電子通訊！

          抱歉，您並未成功訂閱電子通訊。 請稍後重試。

          成為
          My Philips 會員

          獲取產品保養期限

          獲取推廣及特惠價

          輕鬆取得產品支援

          立即登記

          最好通过最新版的 Microsoft Edge、Google Chrome 或 Firefox 查看我们的网站。