易於選擇及鎖定 24 種長度設定：0.5 至 23 毫米

轉動縮放滾輪以選擇和鎖定您想要的長度，共有 23 種長度設定，由 1 毫米至 23 毫米，每個長度之間的精確度為 1 毫米。您亦可在不使用梳子的情況下達到 0.5 毫米貼服的修剪效果。