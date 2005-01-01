三文治機
方便易用的 3 合 1 工具
一套方便易用的裝置，為您製作美味的三文治、華夫餅，更可為您烤製各種美食！ 查看各種好處
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方便易用的 3 合 1 工具
瞬間即可享受美味食物
可調式恆溫器讓您完美地烹調所有食物
可調式恆溫器確保烹調的完美效果。
切割及餡料密封烘盤將餡料夾於三文治內
Philips 三文治機的切割及餡料密封烘盤，可以將餡料密封在三文治裡面。
高功率使產品能夠快速加熱並維持在穩定的溫度
本設備的高功率使烤盤溫度可以迅速升高，很快就能達到作業溫度，為您省下寶貴的時間。這也表示烤盤表面在您放食物時也能維持熱度，因為高功率可使烤盤溫度迅速恢復至正確溫度。
由於採用了不黏底烘盤，清洗容易
由於採用了不黏底烘盤，清洗容易。
技術規格
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技術規格
- 電源
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900
W
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一般規格
- 防滑膠腳
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是
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設計和外表
- 顏色
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白色/黃色/銀色
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