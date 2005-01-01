高功率使產品能夠快速加熱並維持在穩定的溫度

本設備的高功率使烤盤溫度可以迅速升高，很快就能達到作業溫度，為您省下寶貴的時間。這也表示烤盤表面在您放食物時也能維持熱度，因為高功率可使烤盤溫度迅速恢復至正確溫度。