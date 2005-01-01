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  • 方便易用的 3 合 1 工具 方便易用的 3 合 1 工具 方便易用的 3 合 1 工具

    三文治機

    HD2430/80

    方便易用的 3 合 1 工具

    一套方便易用的裝置，為您製作美味的三文治、華夫餅，更可為您烤製各種美食！

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    三文治機

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    可調式恆溫器讓您完美地烹調所有食物

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    切割及餡料密封烘盤將餡料夾於三文治內

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    隔熱手柄

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    隔熱手柄。

    直立式儲存

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    直立式儲存。

    高功率使產品能夠快速加熱並維持在穩定的溫度

    本設備的高功率使烤盤溫度可以迅速升高，很快就能達到作業溫度，為您省下寶貴的時間。這也表示烤盤表面在您放食物時也能維持熱度，因為高功率可使烤盤溫度迅速恢復至正確溫度。

    加熱及操作顯示燈

    加熱及操作顯示燈。

    由於採用了不黏底烘盤，清洗容易

    由於採用了不黏底烘盤，清洗容易。

    技術規格

    • 技術規格

      電源
      900  W

    • 一般規格

      防滑膠腳

    • 設計和外表

      顏色
      白色/黃色/銀色

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