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  • 每天都可享用金黃酥脆的麵包 每天都可享用金黃酥脆的麵包 每天都可享用金黃酥脆的麵包

    Daily 系列 多士爐

    HD2517/91

    每天都可享用金黃酥脆的麵包

    這款小型多士爐有 8 種設定和 2 個可調整大麵包槽，所以即使您烘烤不同類型的麵包，都可以有均勻的烘烤效果。麵包加熱架亦可助您輕鬆加熱最喜愛的麵包、糕點和卷餅。

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    此產品已不再銷售。

    Daily 系列 多士爐

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    每天都可享用金黃酥脆的麵包

    附 8 種設定和整合式麵包加熱架

    • 8 種設定
    • 設計輕巧
    • 整合式麵包加熱架
    • 防塵蓋
    8 種褐變設定，迎合個人喜好

    8 種褐變設定，迎合個人喜好

    8 種設定讓您可以烤出不同類型的麵包，不需擔心麵包燒焦。根據您的喜好調整褐變設定，就可以享受您想要的麵包。

    2 個可調整大麵包槽方便製作不同大小的麵包

    2 個可調整大麵包槽方便製作不同大小的麵包

    2 個可調整大麵包槽方便製作不同大小的麵包。設有自動中央放置功能，麵包維持在中央，可帶來均勻的兩側褐變效果。

    一次過加熱及除霜

    一次過加熱及除霜

    加熱功能可以在幾秒鐘內加熱麵包，除霜功能方便您一次過加熱麵包。

    取消按鈕可即刻斷電

    取消按鈕可即刻斷電

    取消按鈕可隨時停止烘烤，讓您安全地準確操作。

    易拉式麵包屑盛載盤，清潔更容易

    易拉式麵包屑盛載盤，清潔更容易

    配備易拉式麵包屑盛載盤，清潔更容易。

    升高麵包架安全取出細小的麵包

    升高麵包架安全取出細小的麵包

    升高麵包架可輕鬆取出細小的麵包。

    額外的自動斷電保護

    額外的自動斷電保護

    額外的自動斷電保護功能可保護產品免受短路影響。

    整合式麵包架加熱卷類麵包、糕點或小圓包

    整合式麵包架可輕易地加熱您最愛的卷類麵包、糕點或小圓包。

    額外防塵蓋更加衛生

    額外防塵蓋更加衛生

    技術規格

    • 原產地

      製造地：
      中國

    • 配件

      隨附
      防塵蓋

    • 技術規格

      電壓
      220-240  V
      電源
      830  W
      頻率
      50-60  Hz

    • 一般規格

      褐變程度數目
      8
      產品功能
      • 可調校烘焗程度
      • 自動斷電功能
      • 取消按鈕
      • 隔熱外殼
      • 解凍功能
      • 升高麵包功能
      • 電線儲藏格

    • 設計和外表

      顏色
      黑色
      機身物料
      塑膠

    • 服務

      全球 2 年保養

    • 持續性

      用戶手冊
      100% 可回收環保紙

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