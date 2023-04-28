每天都可享用金黃酥脆的麵包
這款小型多士爐有 8 種設定和 2 個可調整大麵包槽，所以即使您烘烤不同類型的麵包，都可以有均勻的烘烤效果。麵包加熱架亦可助您輕鬆加熱最喜愛的麵包、糕點和卷餅。 查看各種好處
如果您的醫療裝置符合增值稅減免條件，您可以就此產品申請減免稅項，增值稅金額會從上方顯示的價格扣除，請在您的購物籃內查看全部詳細資料。
每天都可享用金黃酥脆的麵包
附 8 種設定和整合式麵包加熱架
8 種褐變設定，迎合個人喜好
8 種設定讓您可以烤出不同類型的麵包，不需擔心麵包燒焦。根據您的喜好調整褐變設定，就可以享受您想要的麵包。
2 個可調整大麵包槽方便製作不同大小的麵包
2 個可調整大麵包槽方便製作不同大小的麵包。設有自動中央放置功能，麵包維持在中央，可帶來均勻的兩側褐變效果。
整合式麵包架加熱卷類麵包、糕點或小圓包
整合式麵包架可輕易地加熱您最愛的卷類麵包、糕點或小圓包。
一次過加熱及除霜
加熱功能可以在幾秒鐘內加熱麵包，除霜功能方便您一次過加熱麵包。
取消按鈕可隨時停止烘烤
按停止按鈕即可隨時按自己喜好停止操作。
易拉式麵包屑盛載盤，清潔更容易
配備易拉式麵包屑盛載盤，清潔更容易。
升高麵包架安全取出細小的麵包
升高麵包架可輕鬆取出細小的麵包。
額外的自動斷電保護
額外的自動斷電保護功能可保護產品免受短路影響。
技術規格
-
一般規格
- 主要物料
-
金屬
- 產品類型
-
多士爐
- 防滑膠腳
-
是
- 電線長度
-
0.85 米
- 攪拌杯物料
-
NA
- 暫停功能
-
NA
- 保用
-
2 年
-
技術規格
- 電源
-
830 瓦
- 電壓
-
230 V
- 頻率
-
50-60 赫
- 電池產品
-
無
-
重量與尺寸
- 產品長度
-
15.6
- 產品寬度
-
27.5
- 產品高度
-
18.8
- 產品重量
-
1.07 kg
- 包裝長度
-
18.4
- 包裝寬度
-
30.4
- 包裝高度
-
21.4
- 包裝重量
-
1.52 公斤
-
原產地
- 生產地
-
中國
最好通过最新版的 Microsoft Edge、Google Chrome 或 Firefox 查看我们的网站。