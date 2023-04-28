每天都可享用金黃酥脆的麵包

這款小型多士爐有 8 種設定和 2 個可調整大麵包槽，所以即使您烘烤不同類型的麵包，都可以有均勻的烘烤效果。麵包加熱架亦可助您輕鬆加熱最喜愛的麵包、糕點和卷餅。 查看各種好處