每天都可享用金黃酥脆的麵包
這款小型多士爐有 8 種設定和 2 個可調整大麵包槽，所以即使您烘烤不同類型的麵包，都可以有均勻的烘烤效果。麵包加熱架亦可助您輕鬆加熱最喜愛的麵包、糕點和卷餅。 查看各種好處
如果您的醫療裝置符合增值稅減免條件，您可以就此產品申請減免稅項，增值稅金額會從上方顯示的價格扣除，請在您的購物籃內查看全部詳細資料。
每天都可享用金黃酥脆的麵包
這款小型多士爐有 8 種設定和 2 個可調整大麵包槽，所以即使您烘烤不同類型的麵包，都可以有均勻的烘烤效果。麵包加熱架亦可助您輕鬆加熱最喜愛的麵包、糕點和卷餅。 查看各種好處
每天都可享用金黃酥脆的麵包
這款小型多士爐有 8 種設定和 2 個可調整大麵包槽，所以即使您烘烤不同類型的麵包，都可以有均勻的烘烤效果。麵包加熱架亦可助您輕鬆加熱最喜愛的麵包、糕點和卷餅。 查看各種好處
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每天都可享用金黃酥脆的麵包
這款小型多士爐有 8 種設定和 2 個可調整大麵包槽，所以即使您烘烤不同類型的麵包，都可以有均勻的烘烤效果。麵包加熱架亦可助您輕鬆加熱最喜愛的麵包、糕點和卷餅。 查看各種好處
8 種設定讓您可以烤出不同類型的麵包，不需擔心麵包燒焦。根據您的喜好調整褐變設定，就可以享受您想要的麵包。
2 個可調整大麵包槽方便製作不同大小的麵包。設有自動中央放置功能，麵包維持在中央，可帶來均勻的兩側褐變效果。
整合式麵包架可輕易地加熱您最愛的卷類麵包、糕點或小圓包。
加熱功能可以在幾秒鐘內加熱麵包，除霜功能方便您一次過加熱麵包。
按停止按鈕即可隨時按自己喜好停止操作。
配備易拉式麵包屑盛載盤，清潔更容易。
升高麵包架可輕鬆取出細小的麵包。
額外的自動斷電保護功能可保護產品免受短路影響。
原產地
配件
技術規格
重量與尺寸
一般規格
設計和外表
服務
持續性
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