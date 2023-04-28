搜尋字眼

ZH
EN
1

Daily Collection

多士爐

HD2582/90
  • 每天都可享用金黃酥脆的麵包 每天都可享用金黃酥脆的麵包 每天都可享用金黃酥脆的麵包
    -{discount-value}

    Daily Collection 多士爐

    HD2582/90

    每天都可享用金黃酥脆的麵包

    這款小型多士爐有 8 種設定和 2 個可調整大麵包槽，所以即使您烘烤不同類型的麵包，都可以有均勻的烘烤效果。麵包加熱架亦可助您輕鬆加熱最喜愛的麵包、糕點和卷餅。 查看各種好處

    Daily Collection 多士爐

    每天都可享用金黃酥脆的麵包

    這款小型多士爐有 8 種設定和 2 個可調整大麵包槽，所以即使您烘烤不同類型的麵包，都可以有均勻的烘烤效果。麵包加熱架亦可助您輕鬆加熱最喜愛的麵包、糕點和卷餅。 查看各種好處

    每天都可享用金黃酥脆的麵包

    這款小型多士爐有 8 種設定和 2 個可調整大麵包槽，所以即使您烘烤不同類型的麵包，都可以有均勻的烘烤效果。麵包加熱架亦可助您輕鬆加熱最喜愛的麵包、糕點和卷餅。 查看各種好處

    Daily Collection 多士爐

    每天都可享用金黃酥脆的麵包

    這款小型多士爐有 8 種設定和 2 個可調整大麵包槽，所以即使您烘烤不同類型的麵包，都可以有均勻的烘烤效果。麵包加熱架亦可助您輕鬆加熱最喜愛的麵包、糕點和卷餅。 查看各種好處

    類似產品

    See all 多士爐

      每天都可享用金黃酥脆的麵包

      附 8 種設定和整合式麵包加熱架

      • 8 種設定
      • 整合式麵包加熱架
      • 設計輕巧
      • 防塵蓋
      8 種褐變設定，迎合個人喜好

      8 種褐變設定，迎合個人喜好

      8 種設定讓您可以烤出不同類型的麵包，不需擔心麵包燒焦。根據您的喜好調整褐變設定，就可以享受您想要的麵包。

      2 個可調整大麵包槽方便製作不同大小的麵包

      2 個可調整大麵包槽方便製作不同大小的麵包

      2 個可調整大麵包槽方便製作不同大小的麵包。設有自動中央放置功能，麵包維持在中央，可帶來均勻的兩側褐變效果。

      整合式麵包架加熱卷類麵包、糕點或小圓包

      整合式麵包架加熱卷類麵包、糕點或小圓包

      整合式麵包架可輕易地加熱您最愛的卷類麵包、糕點或小圓包。

      一次過加熱及除霜

      一次過加熱及除霜

      加熱功能可以在幾秒鐘內加熱麵包，除霜功能方便您一次過加熱麵包。

      取消按鈕可隨時停止烘烤

      取消按鈕可隨時停止烘烤

      按停止按鈕即可隨時按自己喜好停止操作。

      易拉式麵包屑盛載盤，清潔更容易

      易拉式麵包屑盛載盤，清潔更容易

      配備易拉式麵包屑盛載盤，清潔更容易。

      升高麵包架安全取出細小的麵包

      升高麵包架安全取出細小的麵包

      升高麵包架可輕鬆取出細小的麵包。

      額外的自動斷電保護

      額外的自動斷電保護

      額外的自動斷電保護功能可保護產品免受短路影響。

      技術規格

      • 原產地

        製造地：
        中國

      • 配件

        隨附
        防塵蓋

      • 技術規格

        電源
        760-900  瓦
        電壓
        220-240  伏
        頻率
        50-60  Hz

      • 重量與尺寸

        包裝尺寸（長x寬x高）
        304x184x214  毫米

      • 一般規格

        褐變程度數目
        8
        產品功能
        • 可調校烘焗程度
        • 自動斷電裝置
        • 取消按鈕
        • 隔熱外殼
        • 解凍功能
        • 升高麵包功能
        • 電線儲藏格

      • 設計和外表

        顏色
        黑色
        機身物料
        塑膠

      • 服務

        全球 2 年保養

      • 持續性

        用戶手冊
        100% 可回收環保紙

      為本產品獲取支援

      尋找常見問題、疑難排解、用戶手冊及貼士

      建議產品

        最近查閱過的產品

          成為 My Philips 會員

          獲取產品保養期限

          獲取推廣及特惠價

          輕鬆取得產品支援

          立即登記
          © Koninklijke Philips N.V., 2004 - 2023. 版權所有。

          最好通过最新版的 Microsoft Edge、Google Chrome 或 Firefox 查看我们的网站。