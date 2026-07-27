有別於傳統多功能萬用鍋*，無需手動轉動閥門或按下按鈕。壓力烹調結束時，蒸氣會自動釋放——真正輕鬆無憂，由始至終的烹調體驗。
有別於維持穩定壓力的傳統多功能萬用鍋*，我們的全新技術交替使用高低壓力，創造精準的烹調曲線，鎖住食物風味。鮮嫩度提升28%**，肉汁含量提升13% **。
35 個預設程式——從牛肉、羊肉、雞肉、鴨肉到蔬菜、海鮮、豆類、湯、飯等——配備專用烹調方式，包括壓力烹調、燉煮、焗、慢煮、煎炒、蒸、果醬、乳酪及翻熱。此外，手動設定讓您自訂烹調時間、溫度及壓力級別，並提供兩個快捷鍵儲存您最喜愛的設定。
烹調速度快達 70%，與傳統烹調方式***相比，節省高達 80% 能源。
根據您的食材及烹調方式獲取烹調指引。透過直觀的燈條隨時追蹤烹調狀態，跟進每個烹調階段——從加熱、增壓、維持壓力到自動降壓。
忘記加入食材？只需按下按鈕加入食材，即可輕鬆地添加和攪拌，再次蓋上鍋蓋，您的烹調程式便會從中斷處繼續進行。
為慢煮及煎炒功能提供自訂高低溫設定，滿足不同食譜需求，每次都能呈現理想效果。
配備 13 重安全保護系統，讓您安心烹調。
堅固耐用的內鍋採用不含 PFAS 的陶瓷塗層，防黏耐刮，讓您安心使用及輕鬆清潔。
附送多功能煮食鍋配備蒸架、量杯及實用的二合一匙羹。另附玻璃蓋供非壓力烹調程式使用。所需配件一應俱全，輕鬆烹調各種菜式。
HomeID 應用程式提供超過 100 款食譜，涵蓋亞洲、中東及西式料理，從早餐、小食到主菜應有盡有。由扁豆、拉麵到咖喱，以及自製果醬、乳酪、芝士蛋糕到米布甸，美味靈感隨時觸手可及。
探索美味靈感世界！下載我們的 HomeID 應用程式，瀏覽為您的多功能煮食鍋度身訂造的食譜，由日常餸菜到節日盛宴一應俱全。您還可找到實用貼士和技巧。
一般規格
技術規格
重量與尺寸
原產地
持續性
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