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    Philips 3000 系列 智能萬用鍋

    HD2633/80

    一鍋煮出百變滋味: 多用途，安全又方便

    有別於傳統萬用鍋,Philips萬用鍋配備真正自動放壓功能, 無需手動轉動閥門, 讓你安心烹調;DualPulse雙脈衝技術透過高低壓交替創造精準烹調曲線,釋放更深層豐富味道。35種預設烹調程式, 輕鬆烹調各種菜式。

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    Philips 3000 系列 智能萬用鍋

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    一鍋煮出百變滋味: 多用途，安全又方便

    一按即享 35 合 1 多功能烹調

    • 更安全、更快速、免手動降壓
    • 35 種預設程式，變化無窮，省時省力
    • 肉汁度提升13%** ，鮮嫩度提升28%**
    • 6 公升容量，適合日常餸菜
    真正自動降壓，無需手動操作

    真正自動降壓，無需手動操作

    有別於傳統多功能萬用鍋*，無需手動轉動閥門或按下按鈕。壓力烹調結束時，蒸氣會自動釋放——真正輕鬆無憂，由始至終的烹調體驗。

    DualPulse 雙脈衝技術帶來更上一層樓的烹調效果

    DualPulse 雙脈衝技術帶來更上一層樓的烹調效果

    有別於維持穩定壓力的傳統多功能萬用鍋*，我們的全新技術交替使用高低壓力，創造精準的烹調曲線，鎖住食物風味。鮮嫩度提升28%**，肉汁含量提升13% **。

    35 合 1 烹調預設程式觸手可及

    35 合 1 烹調預設程式觸手可及

    35 個預設程式——從牛肉、羊肉、雞肉、鴨肉到蔬菜、海鮮、豆類、湯、飯等——配備專用烹調方式，包括壓力烹調、燉煮、焗、慢煮、煎炒、蒸、果醬、乳酪及翻熱。此外，手動設定讓您自訂烹調時間、溫度及壓力級別，並提供兩個快捷鍵儲存您最喜愛的設定。

    更聰明烹調，更快享用

    更聰明烹調，更快享用

    烹調速度快達 70%，與傳統烹調方式***相比，節省高達 80% 能源。

    實時追蹤，引導式烹調

    實時追蹤，引導式烹調

    根據您的食材及烹調方式獲取烹調指引。透過直觀的燈條隨時追蹤烹調狀態，跟進每個烹調階段——從加熱、增壓、維持壓力到自動降壓。

    烹調期間加入食材

    烹調期間加入食材

    忘記加入食材？只需按下按鈕加入食材，即可輕鬆地添加和攪拌，再次蓋上鍋蓋，您的烹調程式便會從中斷處繼續進行。

    自訂溫度實現精準烹調

    自訂溫度實現精準烹調

    為慢煮及煎炒功能提供自訂高低溫設定，滿足不同食譜需求，每次都能呈現理想效果。

    保護系統確保安全可靠的烹調

    保護系統確保安全可靠的烹調

    配備 13 重安全保護系統，讓您安心烹調。

    耐用防刮內鍋配備不含 PFAS 陶瓷塗層

    耐用防刮內鍋配備不含 PFAS 陶瓷塗層

    堅固耐用的內鍋採用不含 PFAS 的陶瓷塗層，防黏耐刮，讓您安心使用及輕鬆清潔。

    隨附配件方便烹調

    隨附配件方便烹調

    附送多功能煮食鍋配備蒸架、量杯及實用的二合一匙羹。另附玻璃蓋供非壓力烹調程式使用。所需配件一應俱全，輕鬆烹調各種菜式。

    100+ 款度身訂造食譜，無限美味

    100+ 款度身訂造食譜，無限美味

    HomeID 應用程式提供超過 100 款食譜，涵蓋亞洲、中東及西式料理，從早餐、小食到主菜應有盡有。由扁豆、拉麵到咖喱，以及自製果醬、乳酪、芝士蛋糕到米布甸，美味靈感隨時觸手可及。

    HomeID 應用程式帶來無限靈感

    HomeID 應用程式帶來無限靈感

    探索美味靈感世界！下載我們的 HomeID 應用程式，瀏覽為您的多功能煮食鍋度身訂造的食譜，由日常餸菜到節日盛宴一應俱全。您還可找到實用貼士和技巧。

    技術規格

    • 一般規格

      電線長度
      0.9 米
      保用
      2 年

    • 技術規格

      電源
      1000 瓦
      電壓
      220-240 V
      頻率
      50-60 Hz

    • 重量與尺寸

      產品長度
      339 毫米
      產品寬度
      332 毫米
      產品高度
      333 毫米
      產品重量
      5.8 公斤
      包裝長度
      365 毫米
      包裝寬度
      365 毫米
      包裝高度
      430 毫米
      包裝重量
      9 公斤

    • 原產地

      生產地
      中國

    • 持續性

      包裝
      100% 可回收物料

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    • *與 HD2237、HD2238、HD2151、HD2136、HD2139、HD2103 型號比較
    • **以 WBSF 及水分流失測試豬肉和雞肉，與傳統爐具烹調比較。
    • ***根據 Philips 多功能煲內部實驗室測量。烹調時間以紅豆湯或牛肉（從加熱至完全釋壓）與傳統爐具比較，達到軟腍熟透效果。實際百分比可能因產品而異。

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