香氣四溢的鬆軟米飯，從未如此輕鬆過
Philips 1000 系列電飯煲品質具國際認證，讓您的日常烹飪工作，輕鬆可靠。大容量，可烹調 10 人份，具備 3 種功能，性能持久耐用。只需按一下按鈕即可獲得可靠的美食。 查看各種好處
如果您的醫療裝置符合增值稅減免條件，您可以就此產品申請減免稅項，增值稅金額會從上方顯示的價格扣除，請在您的購物籃內查看全部詳細資料。
香氣四溢的鬆軟米飯，從未如此輕鬆過
日常烹飪，輕鬆可靠
- 1.8 公升（10 杯）
- 飯香四溢
- 烹煮、蒸煮及保溫
- 優質標準
1.8 公升大容量，可烹調 10 杯米
每餐最多可為 10 人製作 10 杯米的美味鬆軟米飯。
3D 加熱系統，均勻的烹調效果
採用先進的 3D 加熱技術，從各個方向完美烹調每一粒米。
三合一功能：烹煮、蒸煮、保溫
享受多功能烹飪，具有烹煮、蒸煮和保溫 3 種功能，米飯保溫長達 48 小時。
4 層鋁鍋，具有耐用的不黏底塗層
高品質鋁鍋具有 4 層和防刮不黏底塗層，性能持久，易於清潔。
密封圈鎖住蒸氣
具有特殊設計的密封圈，將蒸氣鎖在鍋內，不漏氣，以達到全速烹調。
經國際認證的食品級材料
電飯煲採用優質食品級材料製成，並通過國際權威機構認證。不含 PFOA、BFR 及 PVC。
技術規格
-
原產地
- 製造地：
-
印尼
-
設計規格
- 產品尺寸
-
325 x 275 x260 毫米
- 產品重量
-
2375 克
-
配件
- 塑膠蒸架
-
是
- 量杯
-
是
- 飯勺
-
是
-
技術規格
- 電壓
-
220 - 240
V
- 電源
-
650 - 780
W
- 頻率
-
50
Hz
- 加熱系統
-
3D 加熱技術
- 容量
-
1.8 公升
-
外表
- 機身物料
-
塑膠及金屬
-
服務
- 全球 2 年保養
-
是
-
持續性
- 包裝
-
100% 可回收物料
- 用戶手冊
-
100% 可回收環保紙
最好通过最新版的 Microsoft Edge、Google Chrome 或 Firefox 查看我们的网站。