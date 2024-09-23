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  • 香氣四溢的鬆軟米飯，從未如此輕鬆過 香氣四溢的鬆軟米飯，從未如此輕鬆過 香氣四溢的鬆軟米飯，從未如此輕鬆過

    電飯煲 Philips 1000 系列電飯煲

    HD3008/30

    香氣四溢的鬆軟米飯，從未如此輕鬆過

    Philips 1000 系列電飯煲品質具國際認證，讓您的日常烹飪工作，輕鬆可靠。大容量，可烹調 10 人份，具備 3 種功能，性能持久耐用。只需按一下按鈕即可獲得可靠的美食。

    查看各種好處

    電飯煲 Philips 1000 系列電飯煲

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    香氣四溢的鬆軟米飯，從未如此輕鬆過

    日常烹飪，輕鬆可靠

    • 1.8 公升（10 杯）
    • 飯香四溢
    • 烹煮、蒸煮及保溫
    • 優質標準
    1.8 公升大容量，可烹調 10 杯米

    1.8 公升大容量，可烹調 10 杯米

    每餐最多可為 10 人製作 10 杯米的美味鬆軟米飯。

    3D 加熱系統，均勻的烹調效果

    3D 加熱系統，均勻的烹調效果

    採用先進的 3D 加熱技術，從各個方向完美烹調每一粒米。

    三合一功能：烹煮、蒸煮、保溫

    三合一功能：烹煮、蒸煮、保溫

    享受多功能烹飪，具有烹煮、蒸煮和保溫 3 種功能，米飯保溫長達 48 小時。

    4 層鋁鍋，具有耐用的不黏底塗層

    4 層鋁鍋，具有耐用的不黏底塗層

    高品質鋁鍋具有 4 層和防刮不黏底塗層，性能持久，易於清潔。

    密封圈鎖住蒸氣

    密封圈鎖住蒸氣

    具有特殊設計的密封圈，將蒸氣鎖在鍋內，不漏氣，以達到全速烹調。

    經國際認證的食品級材料

    經國際認證的食品級材料

    電飯煲採用優質食品級材料製成，並通過國際權威機構認證。不含 PFOA、BFR 及 PVC。

    技術規格

    • 原產地

      製造地：
      印尼

    • 設計規格

      產品尺寸
      325 x 275 x260 毫米
      產品重量
      2375 克

    • 配件

      塑膠蒸架
      量杯
      飯勺

    • 技術規格

      電壓
      220 - 240  V
      電源
      650 - 780  W
      頻率
      50  Hz
      加熱系統
      3D 加熱技術
      容量
      1.8 公升

    • 外表

      機身物料
      塑膠及金屬

    • 服務

      全球 2 年保養

    • 持續性

      包裝
      100% 可回收物料
      用戶手冊
      100% 可回收環保紙

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