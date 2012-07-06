搜尋字眼

ZH
EN
  • 香軟米飯，餐餐充滿歡樂 香軟米飯，餐餐充滿歡樂 香軟米飯，餐餐充滿歡樂

    Daily Collection 容器

    HD3013/52

    香軟米飯，餐餐充滿歡樂

    香軟米飯令一餐飯更充滿無窮歡樂，而烹調方式擔任重要角色。Philip 電飯煲設有五層黃金內鍋，可均勻發熱和傳熱，將米飯的味道發揮得淋漓盡致。

    查看各種好處

    此產品已不再銷售。

    Daily Collection 容器

    類似產品

    See all 多功能煮食鍋與電飯煲

    香軟米飯，餐餐充滿歡樂

    「大鍋效應」讓您享受美味無窮的體驗

    • 1.0 公升
    1.5 毫米五層內鍋均勻加熱，米飯更美味

    1.5 毫米五層內鍋均勻加熱，米飯更美味

    1.5 毫米五層內鍋均勻加熱，米飯更美味

    自動保溫功能可保持米飯新鮮達12小時

    自動保溫功能可保持米飯新鮮達12小時

    使用保溫功能可以讓米飯保持溫熱更長時間。當煮飯過程完成後，電飯煲會自動切換至保溫模式

    清晰的水位顯示

    清晰的水位顯示

    清晰的水位標記顯示容量和米水比例

    輕觸式按鈕，方便操控

    輕觸式按鈕，方便操控

    輕觸式按鈕，方便操控

    自動烹調

    煮飯、保溫皆方便

    鍛金塗層確保內鍋耐用不黏底。

    鍛金塗層確保內鍋耐用不黏底。

    技術規格

    • 設計規格

      尺寸（長x寬x高）
      252x252x225  mm
      機身材料
      錫板
      顏色
      金屬銀
      控制面板顏色
      灰色

    • 配件

      塑膠蒸架
      量杯
      飯勺

    • 技術規格

      電線長度
      1.0  m
      電壓
      220  V
      功率
      500  W
      頻率
      50  Hz
      容量
      1.0/6  Litres / cups

    • 一般規格

      可拆卸電源線方便收納
      特厚耐用內鍋，確保均勻受熱
      防溢氣孔
      內鍋適用於洗碗碟機
      易潔不黏底內鍋
      營養保溫可讓米飯保持新鮮長達 12 小時

    Badge-D2C

    為本產品獲取支援

    尋找產品貼士、常見問題、用戶手冊及安全與合規資訊。

    建議產品

    最近查閱過的產品

    成為 My Philips 會員

    獲取產品保養期限

    獲取推廣及特惠價

    輕鬆取得產品支援

    立即登記
    © Koninklijke Philips N.V., 2004 - 2026. 版權所有。

    最好通过最新版的 Microsoft Edge、Google Chrome 或 Firefox 查看我们的网站。