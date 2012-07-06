Daily Collection 容器
香軟米飯，餐餐充滿歡樂
香軟米飯令一餐飯更充滿無窮歡樂，而烹調方式擔任重要角色。Philip 電飯煲設有五層黃金內鍋，可均勻發熱和傳熱，將米飯的味道發揮得淋漓盡致。 查看各種好處
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香軟米飯，餐餐充滿歡樂
「大鍋效應」讓您享受美味無窮的體驗
1.5 毫米五層內鍋均勻加熱，米飯更美味
1.5 毫米五層內鍋均勻加熱，米飯更美味
自動保溫功能可保持米飯新鮮達12小時
使用保溫功能可以讓米飯保持溫熱更長時間。當煮飯過程完成後，電飯煲會自動切換至保溫模式
鍛金塗層確保內鍋耐用不黏底。
鍛金塗層確保內鍋耐用不黏底。
技術規格
-
設計規格
- 尺寸（長x寬x高）
-
252x252x225
mm
- 機身材料
-
錫板
- 顏色
-
金屬銀
- 控制面板顏色
-
灰色
-
配件
- 塑膠蒸架
-
是
- 量杯
-
是
- 飯勺
-
是
-
技術規格
- 電線長度
-
1.0
m
- 電壓
-
220
V
- 功率
-
500
W
- 頻率
-
50
Hz
- 容量
-
1.0/6
Litres / cups
-
一般規格
- 可拆卸電源線方便收納
-
是
- 特厚耐用內鍋，確保均勻受熱
-
是
- 防溢氣孔
-
是
- 內鍋適用於洗碗碟機
-
是
- 易潔不黏底內鍋
-
是
- 營養保溫可讓米飯保持新鮮長達 12 小時
-
是
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