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    Series 3000 智能電飯煲

    HD3170/62

    迷你尺寸，功能強大

    最適合小家庭使用的完美小巧尺寸，具備 8 款自動菜單，助您輕鬆煮飯、烹調菜式等。

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    Series 3000 智能電飯煲

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    小巧尺寸，具備 8 款自動菜單

    • 不銹鋼機身
    • 600 瓦
    • 不锈鋼機身
    • 8 款菜單
    最適合小家庭使用的完美小巧尺寸

    最適合小家庭使用的完美小巧尺寸

    0.85 公升的小巧尺寸最適合小家庭的烹調分量，而且方便儲存。

    8 款烹調程式

    8 款烹調程式

    8 款多功能烹調程式，可以烹調米飯、粥、蛋糕、湯品等

    4 層內鍋

    4 層內鍋

    4 層內鍋採用不黏底塗層，確保穩定均勻加熱且不黏底

    不黏底塗層

    不黏底塗層

    高度防刮，持久耐用。確保穩定均勻加熱，同時保持高水平防刮性能。

    智能烹調曲線

    智能烹調曲線

    具備 6 個階段自動控制性能，確保米飯香甜可口。

    雙溫度感應器

    雙溫度感應器

    雙溫度感應器帶來防溢出性能

    快速煮飯模式

    快速煮飯模式

    30 分鐘快速烹調模式助您輕鬆煮飯

    可拆式內上蓋

    可拆式內上蓋

    可拆式內上蓋，清潔更簡單

    技術規格

    • 原產地

      製造地：
      中國

    • 設計規格

      顏色
      白色/不鏽鋼
      尺寸（長x寬x高）
      338x240x210（毫米）  mm

    • 配件

      塑膠蒸架
      量杯
      飯勺

    • 技術規格

      電源
      600 瓦  W
      電線長度
      0.8 米  m
      電壓
      220-240  V
      頻率
      50 赫  Hz
      容量
      0.85 公升  Litres / cups

    • 一般規格

      12 小時保溫
      易潔不黏底內鍋
      快思邏輯控制，能烹調新鮮而有營養的膳食
      可拆式可清洗內上蓋

    • 服務

      全球 2 年保養

    • 持續性

      包裝
      >90% 可回收物料
      用戶手冊
      90% 可回收環保紙

    Badge-D2C

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