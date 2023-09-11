迷你尺寸，功能強大
最適合小家庭使用的完美小巧尺寸，具備 8 款自動菜單，助您輕鬆煮飯、烹調菜式等。 查看各種好處
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迷你尺寸，功能強大
小巧尺寸，具備 8 款自動菜單
最適合小家庭使用的完美小巧尺寸
0.85 公升的小巧尺寸最適合小家庭的烹調分量，而且方便儲存。
8 款烹調程式
8 款多功能烹調程式，可以烹調米飯、粥、蛋糕、湯品等
4 層內鍋
4 層內鍋採用不黏底塗層，確保穩定均勻加熱且不黏底
不黏底塗層
高度防刮，持久耐用。確保穩定均勻加熱，同時保持高水平防刮性能。
智能烹調曲線
具備 6 個階段自動控制性能，確保米飯香甜可口。
技術規格
-
原產地
- 製造地：
-
中國
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設計規格
- 顏色
-
白色/不鏽鋼
- 尺寸（長x寬x高）
-
338x240x210（毫米）
mm
-
配件
- 塑膠蒸架
-
是
- 量杯
-
是
- 飯勺
-
是
-
技術規格
- 電源
-
600 瓦
W
- 電線長度
-
0.8 米
m
- 電壓
-
220-240
V
- 頻率
-
50 赫
Hz
- 容量
-
0.85 公升
Litres / cups
-
一般規格
- 12 小時保溫
-
是
- 易潔不黏底內鍋
-
是
- 快思邏輯控制，能烹調新鮮而有營養的膳食
-
是
- 可拆式可清洗內上蓋
-
是
-
服務
- 全球 2 年保養
-
是
-
持續性
- 包裝
-
>90% 可回收物料
- 用戶手冊
-
90% 可回收環保紙
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