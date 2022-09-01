X1 Premium Smart 3D Rice Cooker X1 Premium 智能 3D電飯煲
配合18種優化美食程式，輕鬆煮出美味菜式
採用6 層添加麥飯石塗層內鍋，配合18 種優化美食程式，輕鬆進行一鍵式選擇。 查看各種好處
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X1 Premium Smart 3D Rice Cooker X1 Premium 智能 3D電飯煲
配合18種優化美食程式，輕鬆煮出美味菜式
採用6層添加麥飯石塗層內鍋
- 18 種優化美食程式
- 智能3D立體加熱系統
- 6 層添加麥飯石塗層內鍋
- 1.8 公升（10 杯）
- 金屬外殼
18 個優化程式，輕鬆煮出美味菜式
電飯煲備有 18 個輕鬆易用的烹調程式選單以供選擇，一鍵式操作易如反掌。
智能烹調曲線，確保完美烹調效果
根據您選擇的米類和米飯質地，以智能方式控制不同烹調階段的溫度和時長。讓智能溫度感應器監控和優化熱能，以提供完美的香氣、風味和口感。
智能 3D 立體加熱系統，提供強力熱能
頂部、側面和底部發熱板可產生強力熱能，保證每粒米飯都散發怡人、芳香的口味。
自動保溫功能，溫度時刻保持完美
方便的自動保溫功能讓您可以隨時享用米飯。啟用後，煮熟的米飯可保持新鮮、鬆軟，並可保溫長達 24 小時。
6 層添加麥飯石塗層內鍋
無毒的麥飯石塗層，防刮性能提升 6 倍*。與合金、陶瓷等其他內鍋塗層物料融合，讓您輕鬆烹調，確保效果出色。
防溢出活門
防溢出活門可防止入水過量時溢出，確保順暢的烹調體驗。
技術規格
-
一般規格
- 主要物料
-
金屬/塑膠
- 介面
-
LCD
- 電線長度
-
0.8 米
- 電線儲藏格
-
無
- 配件可於洗碗碟機清洗
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飯勺，量杯，塑膠蒸架
- 不黏底塗層
-
是
- 食譜
-
無
- 保用
-
2 年
-
技術規格
- 電源
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790-940 瓦
- 電壓
-
220-240 伏
- 頻率
-
50/60 赫
- 電池產品
-
無
-
重量與尺寸
- 產品長度
-
36.5 厘米
- 產品寬度
-
27.4 厘米
- 產品高度
-
24.6 厘米
- 產品重量
-
3.47 公斤
- 包裝長度
-
42.7 厘米
- 包裝寬度
-
34 厘米
- 包裝高度
-
29.8 厘米
- 包裝重量
-
4.93 公斤
-
原產地
- 生產地
-
中國
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