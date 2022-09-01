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  • 配合18種優化美食程式，輕鬆煮出美味菜式 配合18種優化美食程式，輕鬆煮出美味菜式 配合18種優化美食程式，輕鬆煮出美味菜式

    X1 Premium Smart 3D Rice Cooker X1 Premium 智能 3D電飯煲

    HD4518/62

    配合18種優化美食程式，輕鬆煮出美味菜式

    採用6 層添加麥飯石塗層內鍋，配合18 種優化美食程式，輕鬆進行一鍵式選擇。

    查看各種好處

    X1 Premium Smart 3D Rice Cooker X1 Premium 智能 3D電飯煲

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    配合18種優化美食程式，輕鬆煮出美味菜式

    採用6層添加麥飯石塗層內鍋

    • 18 種優化美食程式
    • 智能3D立體加熱系統
    • 6 層添加麥飯石塗層內鍋
    • 1.8 公升（10 杯）
    • 金屬外殼
    18 個優化程式，輕鬆煮出美味菜式

    18 個優化程式，輕鬆煮出美味菜式

    電飯煲備有 18 個輕鬆易用的烹調程式選單以供選擇，一鍵式操作易如反掌。

    智能烹調曲線，確保完美烹調效果

    智能烹調曲線，確保完美烹調效果

    根據您選擇的米類和米飯質地，以智能方式控制不同烹調階段的溫度和時長。讓智能溫度感應器監控和優化熱能，以提供完美的香氣、風味和口感。

    智能 3D 立體加熱系統，提供強力熱能

    智能 3D 立體加熱系統，提供強力熱能

    頂部、側面和底部發熱板可產生強力熱能，保證每粒米飯都散發怡人、芳香的口味。

    自動保溫功能，溫度時刻保持完美

    自動保溫功能，溫度時刻保持完美

    方便的自動保溫功能讓您可以隨時享用米飯。啟用後，煮熟的米飯可保持新鮮、鬆軟，並可保溫長達 24 小時。

    6 層添加麥飯石塗層內鍋

    6 層添加麥飯石塗層內鍋

    無毒的麥飯石塗層，防刮性能提升 6 倍*。與合金、陶瓷等其他內鍋塗層物料融合，讓您輕鬆烹調，確保效果出色。

    防溢出活門

    防溢出活門

    防溢出活門可防止入水過量時溢出，確保順暢的烹調體驗。

    技術規格

    • 一般規格

      主要物料
      金屬/塑膠
      介面
      LCD
      電線長度
      0.8 米
      電線儲藏格
      配件可於洗碗碟機清洗
      飯勺，量杯，塑膠蒸架
      不黏底塗層
      食譜
      保用
      2 年

    • 技術規格

      電源
      790-940 瓦
      電壓
      220-240 伏
      頻率
      50/60 赫
      電池產品

    • 重量與尺寸

      產品長度
      36.5 厘米
      產品寬度
      27.4 厘米
      產品高度
      24.6 厘米
      產品重量
      3.47 公斤
      包裝長度
      42.7 厘米
      包裝寬度
      34 厘米
      包裝高度
      29.8 厘米
      包裝重量
      4.93 公斤

    • 原產地

      生產地
      中國

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