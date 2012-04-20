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    迷你電熱水煲

    HD4618/20

    只煲滾您所需的分量

    這款 Philips 迷你熱水煲 HD4618/20 具備獨有的「以杯為單位的水位顯示」功能，讓您只煲您所需的份量。可輕易地節省高達 50% 的電力，從而減少您對環境所造成的影響。

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    此產品已不再銷售。

    迷你電熱水煲

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    只煲滾您所需的分量

    這款迷你電熱水煲節省高達 50% 的電力

    • 0.8 公升 2400 瓦
    • 以杯為單位水位顯示
    • 磨砂面金屬
    • 易揭壼蓋
    以杯為單位的水位顯示，只煲滾您所需要的份量

    以杯為單位的水位顯示，只煲滾您所需要的份量

    讓消費者煲滾所需要的份量，可節省 50% 能源和水，支持環境保護。

    當電熱水煲啟動，指示燈會亮著

    當電熱水煲啟動，指示燈會亮著

    開/關掣上設置優雅的藍燈，明確表示電熱水煲正在操作中。

    易揭壼蓋角度特大，容易注水和清洗

    易揭壼蓋角度特大，容易注水和清洗

    易揭壼蓋角度特大，容易注水和清洗，還可避免接觸到蒸氣。

    平面發熱線底盤可快速煲水及容易清潔

    平面發熱線底盤可快速煲水及容易清潔

    Philips 電熱水煲的不鏽鋼平面發熱底盤，煲水速度快、清理容易。

    防鈣化過濾網為您提供清純的飲用水

    防鈣化過濾網為您提供清純的飲用水

    防鈣化過濾網為您提供清純的飲用水、清潔的電熱水煲。

    無線 360° 旋轉底座，方便提起和放置

    無線 360° 旋轉底座，方便提起和放置

    無線 360° 旋轉底座，方便提起和放置。

    電線捲座，收藏方便

    電線捲座，收藏方便

    電線可捲在底座下，令電熱水煲容易藏於廚房內。

    兩側均有清晰水位顯示

    兩側均有清晰水位顯示

    Philips 電熱水煲兩側均有清晰水位顯示，不論是慣用左手或右手都可輕鬆使用。

    多重安全設計

    多重安全設計避免煲乾水情況，完成後會自動關閉。

    技術規格

    • 設計規格

      顏色
      磨砂金屬面
      材料
      • 發熱線底盤：不鏽鋼
      • 外殼：不鏽鋼及 PP
      • 開關及工具夾：聚丙烯

    • 尺寸

      產品尺寸（寬x深x高）
      15.8x18.5x23.3  cm
      包裝尺寸（寬x深x高）
      22.5x22.5x22.5  cm

    • 技術規格

      電壓
      220-240  V
      電源
      2000-2400  W
      電線長度
      0.75  m
      容量
      0.8  l
      頻率
      50-60  Hz

    • 一般規格

      電線儲藏格
      360° 旋轉底座
      無線
      揭蓋幅度特大
      自動斷電功能
      防滑腳墊
      人體工學設計手柄
      簡易注水口
      煲乾水防過熱設計
      平面發熱線底盤
      蓋子與注水口

    • 服務

      全球 2 年保養

    Badge-D2C

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