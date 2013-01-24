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迷你電熱水煲

HD4618/20
1 獎項
  • 只煲滾您所需的分量 只煲滾您所需的分量 只煲滾您所需的分量
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    迷你電熱水煲

    HD4618/20
    1 獎項

    只煲滾您所需的分量

    這款 Philips 迷你熱水煲 HD4618/20 具備獨有的「以杯為單位的水位顯示」功能，讓您只煲您所需的份量。可輕易地節省高達 50% 的電力，從而減少您對環境所造成的影響。 查看各種好處

    此產品已不再銷售。

    建議零售價: HK$378.00
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    只煲滾您所需的分量

    這款 Philips 迷你熱水煲 HD4618/20 具備獨有的「以杯為單位的水位顯示」功能，讓您只煲您所需的份量。可輕易地節省高達 50% 的電力，從而減少您對環境所造成的影響。 查看各種好處

    只煲滾您所需的分量

    這款 Philips 迷你熱水煲 HD4618/20 具備獨有的「以杯為單位的水位顯示」功能，讓您只煲您所需的份量。可輕易地節省高達 50% 的電力，從而減少您對環境所造成的影響。 查看各種好處

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    只煲滾您所需的分量

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      只煲滾您所需的分量

      這款迷你電熱水煲節省高達 50% 的電力

      • 0.8 公升 2400 瓦
      • 以杯為單位水位顯示
      • 磨砂面金屬
      • 易揭壼蓋
      以杯為單位的水位顯示，只煲滾您所需要的份量

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      讓消費者煲滾所需要的份量，可節省 50% 能源和水，支持環境保護。

      當電熱水煲啟動，指示燈會亮著

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      開/關掣上設置優雅的藍燈，明確表示電熱水煲正在操作中。

      易揭壼蓋角度特大，容易注水和清洗

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      易揭壼蓋角度特大，容易注水和清洗，還可避免接觸到蒸氣。

      平面發熱線底盤可快速煲水及容易清潔

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      Philips 電熱水煲的不鏽鋼平面發熱底盤，煲水速度快、清理容易。

      防鈣化過濾網為您提供清純的飲用水

      防鈣化過濾網為您提供清純的飲用水

      防鈣化過濾網為您提供清純的飲用水、清潔的電熱水煲。

      無線 360° 旋轉底座，方便提起和放置

      無線 360° 旋轉底座，方便提起和放置

      無線 360° 旋轉底座，方便提起和放置。

      電線捲座，收藏方便

      電線捲座，收藏方便

      電線可捲在底座下，令電熱水煲容易藏於廚房內。

      兩側均有清晰水位顯示

      兩側均有清晰水位顯示

      Philips 電熱水煲兩側均有清晰水位顯示，不論是慣用左手或右手都可輕鬆使用。

      多重安全設計

      多重安全設計避免煲乾水情況，完成後會自動關閉。

      技術規格

      • 設計規格

        顏色
        磨砂金屬面
        材料
        • 發熱底盤：不鏽鋼
        • 外殼：不鏽鋼及 PP
        • 開關及工具夾：聚丙烯

      • 一般規格

        無線
        防滑腳墊
        人體工學設計手柄
        簡易注水口
        揭蓋幅度特大
        電線儲藏格
        自動斷電裝置
        煲乾水防過熱設計
        360° 旋轉底座
        蓋子與注水口
        平面發熱線底盤

      • 技術規格

        容量
        0.8  L
        電源
        2000-2400  瓦
        電線長度
        0.75  米
        電壓
        220-240  伏
        頻率
        50-60  Hz

      • 尺寸

        産品尺寸（寬x深x高）
        15.8x18.5x23.3  厘米
        包裝尺寸（寬x深x高）
        22.5x22.5x22.5  厘米

      • 服務

        全球 2 年保養

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