只煲滾您所需的分量

這款 Philips 迷你熱水煲 HD4618/20 具備獨有的「以杯為單位的水位顯示」功能，讓您只煲您所需的份量。可輕易地節省高達 50% 的電力，從而減少您對環境所造成的影響。