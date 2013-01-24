只煲滾您所需的分量
這款 Philips 迷你熱水煲 HD4618/20 具備獨有的「以杯為單位的水位顯示」功能，讓您只煲您所需的份量。可輕易地節省高達 50% 的電力，從而減少您對環境所造成的影響。 查看各種好處
此產品已不再銷售。
如果您的醫療裝置符合增值稅減免條件，您可以就此產品申請減免稅項，增值稅金額會從上方顯示的價格扣除，請在您的購物籃內查看全部詳細資料。
只煲滾您所需的分量
這款 Philips 迷你熱水煲 HD4618/20 具備獨有的「以杯為單位的水位顯示」功能，讓您只煲您所需的份量。可輕易地節省高達 50% 的電力，從而減少您對環境所造成的影響。 查看各種好處
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這款 Philips 迷你熱水煲 HD4618/20 具備獨有的「以杯為單位的水位顯示」功能，讓您只煲您所需的份量。可輕易地節省高達 50% 的電力，從而減少您對環境所造成的影響。 查看各種好處
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只煲滾您所需的分量
這款 Philips 迷你熱水煲 HD4618/20 具備獨有的「以杯為單位的水位顯示」功能，讓您只煲您所需的份量。可輕易地節省高達 50% 的電力，從而減少您對環境所造成的影響。 查看各種好處
讓消費者煲滾所需要的份量，可節省 50% 能源和水，支持環境保護。
開/關掣上設置優雅的藍燈，明確表示電熱水煲正在操作中。
易揭壼蓋角度特大，容易注水和清洗，還可避免接觸到蒸氣。
Philips 電熱水煲的不鏽鋼平面發熱底盤，煲水速度快、清理容易。
防鈣化過濾網為您提供清純的飲用水、清潔的電熱水煲。
無線 360° 旋轉底座，方便提起和放置。
電線可捲在底座下，令電熱水煲容易藏於廚房內。
Philips 電熱水煲兩側均有清晰水位顯示，不論是慣用左手或右手都可輕鬆使用。
多重安全設計避免煲乾水情況，完成後會自動關閉。
設計規格
一般規格
技術規格
尺寸
服務