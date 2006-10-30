Aluminium Collection 電熱水煲
水晶般清淨
擁有防刮花及防手印外殼的鋁質電熱水煲。先進的過濾系統可防止剝落的水垢進入飲品當中，並令電熱水煲保持清潔。通電後，電熱水煲底座會發出優雅的藍光。 查看各種好處
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Aluminium Collection 電熱水煲
當電熱水煲操作時，顯示燈環會亮起
電熱水煲底座會發出藍光，不但令外觀與別不同，更可清楚指示電熱水煲正在操作中
彈力式揭蓋開口寬闊，易於注水和清洗
彈力式揭蓋開口寬闊 ，易於注水和清洗，還可避免接觸到蒸氣。
舒適貼合所有手形的人體工學把手
舒適貼合所有手形的人體工學把手，以便您輕鬆掌控
電線回捲器，收藏方便
電線可捲在底座之上，令電熱水煲更方便收藏於廚房內。
無線 360° 多向式底座，方便提起和放置
無線 360° 多向式底座，方便提起和放置。
多重安全設計
多重安全設計避免煲乾水情況，完成後會自動關閉
兩側均有清晰水位顯示
Philips 電熱水煲兩側均有清晰水位顯示，不論是慣用左手或右手都可輕鬆使用。
平面發熱線底盤可快速煲水及容易清潔
不鏽鋼平面發熱線底盤，確保快速煲水及方便清潔。
三重抗鈣化過濾網為您提供清純的飲用水
三重抗鈣化過濾網為您提供清純的飲用水及更清潔的電熱水煲。
技術規格
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設計規格
- 顏色
-
鋁質
- 材料
-
-
發熱線底盤：不鏽鋼
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外殼：不鏽鋼
-
開關及工具夾：聚丙烯
- 產品重量
-
1.65
kg
-
尺寸
- 產品尺寸（寬x深x高）
-
16.2x27.7x23.6
cm
- 包裝尺寸（寬x深x高）
-
27.3x22.6x31.8
cm
-
技術規格
- 電壓
-
220-240
V
- 電源
-
2400
W
- 電線長度
-
0.75
m
- 容量
-
1.5
l
- 頻率
-
50-60
Hz
-
一般規格
- 電線儲藏格
-
是
- 360° 旋轉底座
-
是
- 無線
-
是
- 揭蓋幅度特大
-
是
- 自動斷電功能
-
是
- 防滑腳墊
-
是
- 人體工學設計手柄
-
是
- 簡易注水口
-
是
- 煲乾水防過熱設計
-
是
- 平面發熱線底盤
-
是
- 蓋子與注水口
-
是
-
服務
- 全球 2 年保養
-
是
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