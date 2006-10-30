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    Aluminium Collection 電熱水煲

    HD4690/00

    水晶般清淨

    擁有防刮花及防手印外殼的鋁質電熱水煲。先進的過濾系統可防止剝落的水垢進入飲品當中，並令電熱水煲保持清潔。通電後，電熱水煲底座會發出優雅的藍光。

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    Aluminium Collection 電熱水煲

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    水晶般清淨

    市場上最耐用的防水垢隔濾網

    • 1.5 公升 2400 瓦
    • 藍光底座
    • 鋁質
    當電熱水煲操作時，顯示燈環會亮起

    當電熱水煲操作時，顯示燈環會亮起

    電熱水煲底座會發出藍光，不但令外觀與別不同，更可清楚指示電熱水煲正在操作中

    彈力式揭蓋開口寬闊，易於注水和清洗

    彈力式揭蓋開口寬闊，易於注水和清洗

    彈力式揭蓋開口寬闊 ，易於注水和清洗，還可避免接觸到蒸氣。

    舒適貼合所有手形的人體工學把手

    舒適貼合所有手形的人體工學把手

    舒適貼合所有手形的人體工學把手，以便您輕鬆掌控

    電線回捲器，收藏方便

    電線回捲器，收藏方便

    電線可捲在底座之上，令電熱水煲更方便收藏於廚房內。

    無線 360° 多向式底座，方便提起和放置

    無線 360° 多向式底座，方便提起和放置

    無線 360° 多向式底座，方便提起和放置。

    多重安全設計

    多重安全設計

    多重安全設計避免煲乾水情況，完成後會自動關閉

    兩側均有清晰水位顯示

    兩側均有清晰水位顯示

    Philips 電熱水煲兩側均有清晰水位顯示，不論是慣用左手或右手都可輕鬆使用。

    平面發熱線底盤可快速煲水及容易清潔

    平面發熱線底盤可快速煲水及容易清潔

    不鏽鋼平面發熱線底盤，確保快速煲水及方便清潔。

    隔熱外殼，不會燙傷

    隔熱外殼，不會燙傷

    當水煲滾時，水滾鈴聲會提示

    水滾時發出鈴聲提示。

    三重抗鈣化過濾網為您提供清純的飲用水

    三重抗鈣化過濾網為您提供清純的飲用水及更清潔的電熱水煲。

    技術規格

    • 設計規格

      顏色
      鋁質
      材料
      • 發熱線底盤：不鏽鋼
      • 外殼：不鏽鋼
      • 開關及工具夾：聚丙烯
      產品重量
      1.65  kg

    • 尺寸

      產品尺寸（寬x深x高）
      16.2x27.7x23.6  cm
      包裝尺寸（寬x深x高）
      27.3x22.6x31.8  cm

    • 技術規格

      電壓
      220-240  V
      電源
      2400  W
      電線長度
      0.75  m
      容量
      1.5  l
      頻率
      50-60  Hz

    • 一般規格

      電線儲藏格
      360° 旋轉底座
      無線
      揭蓋幅度特大
      自動斷電功能
      防滑腳墊
      人體工學設計手柄
      簡易注水口
      煲乾水防過熱設計
      平面發熱線底盤
      蓋子與注水口

    • 服務

      全球 2 年保養

    Badge-D2C

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