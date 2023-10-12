Philips 多合一沖煮咖啡機 多功能自動研磨美式咖啡機
享受新鮮咖啡豆的風味。
以新鮮咖啡豆炮製香醇可口咖啡，喚醒味蕾，享受完美咖啡體驗。選擇個人偏好設定，為您製作完美份量和溫度的咖啡。 查看各種好處
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Philips 多合一沖煮咖啡機 多功能自動研磨美式咖啡機
多合一咖啡機，可在不同容器裡沖泡
可沖泡至玻璃杯或保溫壺，或者使用您最喜歡的咖啡杯、馬克杯*或保溫隨行杯**，以便在上班途中隨時飲用。
自動調整研磨份量：每次都以完美的水與咖啡比例沖泡
每次皆以完美的比例沖泡，無需猜測並減少注水次數。必定能沖泡出最完美的咖啡，不會偏稀或偏酸。
沖泡凍咖啡，夏日透心涼
四季皆宜的咖啡！在冬天享用熱騰騰的咖啡，或在夏天加冰沖泡咖啡以解暑。
LED顯示屏助您自訂喜歡的咖啡
易於讀取的LED顯示屏。您可以自行調整咖啡濃度（1-3）、杯數（1至10杯）以及咖啡豆的粗幼度。在完美的沖泡溫度下，按照您喜歡的方式享用咖啡。
香氣旋渦設計，增強味道
香氣旋渦設計讓香氣於壺中持續旋轉，以增強咖啡香氣及味道。
經濟又安全，具有自動斷電和保溫功能
經濟、安全，具有自動斷電和保溫功能。咖啡機可以在沖泡後自動關閉或保溫咖啡長達 5 小時。
配備可自訂粗幼級別的整合式研磨機
內置錐形磨豆器，可自訂研磨粗細度，釋放咖啡豆的完整香氣。您亦可關閉磨豆功能，使用現成的咖啡粉。
可拆式兩種咖啡豆容器，可混合和轉換咖啡豆
可拆卸的雙豆容器配備 Aroma Seal 密封功能，讓您可以儲存和混合兩種不同的咖啡豆，或在低咖啡因和普通咖啡豆之間切換。附帶的刷子讓清潔變得簡單，而且容器亦方便添加咖啡豆。
防滴漏功能讓您在沖煮完成前倒出一杯咖啡
咖啡滴在底盤上的情況將成為過去。防滴漏功能讓您在沖煮完成前倒出一杯咖啡。暫停、倒出，然後繼續沖煮程序***。
可拆式水箱方便注水，最多可容納 10 杯
智能劑量功能讓您無需在每次沖煮時重新注水。當您需要添水時，可拆卸的 10 杯容量水箱設有易讀水位標記，可方便地取下並放在水龍頭下注水。
技術規格
-
一般規格
- 主要物料
-
塑膠
- 次要物料
-
金屬
- 預設設定
-
有，定時器
- 水箱容量
-
1.25升
- 防滑膠腳
-
是
- 電線長度
-
80±5 厘米
- 電線儲藏格
-
無
- 保溫功能
-
可設定至長達 5 小時
- 計時器
-
可設定最長 24 小時預約
- 整合式開/關掣
-
是
- 可調節式恆溫器
-
無
- 開關顯示燈
-
是
- 容量顯示
-
1.25升
- 攪拌杯物料
-
玻璃壺，不銹鋼刀片
- 暫停功能
-
無
- 保用
-
2 年
- 加熱時間
-
沖煮時間 <12 分鐘，保溫時間 <40 分鐘
-
技術規格
- 電源
-
1000 瓦
- 電壓
-
220-240 V
- 頻率
-
50-60Hz
- 電池產品
-
無
-
兼容度
- 隨附配件 1
-
永久過濾網
- 隨附配件 2
-
清潔刷
-
安全功能
- 自動斷電功能
-
是
-
重量與尺寸
- 產品長度
-
24.5厘米
- 產品寬度
-
27厘米
- 產品高度
-
43厘米
- 產品重量
-
4.5公斤
- 包裝長度
-
32.8厘米
- 包裝寬度
-
28.2厘米
- 包裝高度
-
48.4厘米
- 包裝重量
-
6.04公斤
-
原產地
- 生產地
-
中國
- 必須使用玻璃或陶瓷杯及咖啡杯。
- *保溫咖啡杯的最高高度為 10 厘米。
- **只適用於咖啡壺模式。
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