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All-in-1 Brew

多合一滴漏式即磨咖啡機

HD7900
  • 享受新鮮咖啡豆的風味。 享受新鮮咖啡豆的風味。 享受新鮮咖啡豆的風味。
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    All-in-1 Brew 多合一滴漏式即磨咖啡機

    HD7900

    享受新鮮咖啡豆的風味。

    以新鮮咖啡豆炮製香醇可口咖啡。以咖啡喚醒家人，或在午後小憩時享用您最愛的咖啡。選擇濃度，然後咖啡機會為您炮製一杯份量及溫度都剛好的完美咖啡。 查看各種好處

    All-in-1 Brew 多合一滴漏式即磨咖啡機

    享受新鮮咖啡豆的風味。

    以新鮮咖啡豆炮製香醇可口咖啡。以咖啡喚醒家人，或在午後小憩時享用您最愛的咖啡。選擇濃度，然後咖啡機會為您炮製一杯份量及溫度都剛好的完美咖啡。 查看各種好處

    享受新鮮咖啡豆的風味。

    以新鮮咖啡豆炮製香醇可口咖啡。以咖啡喚醒家人，或在午後小憩時享用您最愛的咖啡。選擇濃度，然後咖啡機會為您炮製一杯份量及溫度都剛好的完美咖啡。 查看各種好處

    All-in-1 Brew 多合一滴漏式即磨咖啡機

    享受新鮮咖啡豆的風味。

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      配備可自訂粗幼i度的研磨器

      配備可自訂粗幼i度的研磨器

      整合式圓錐銼研磨器可自訂粗幼程度，讓咖啡豆可釋放全部香氣。您亦可以將其閒置，以使用咖啡粉沖泡。

      多合一咖啡機，可在不同容器裡沖泡

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      可沖泡至玻璃杯或保溫壺，或者使用您最喜歡的咖啡杯、馬克杯*或保溫隨行杯**，以便在上班途中隨時飲用。

      自動調整研磨份量：每次都以完美的水與咖啡比例沖泡

      自動調整研磨份量：每次都以完美的水與咖啡比例沖泡

      每次皆以完美的比例沖泡，無需猜測並減少注水次數。​必定能沖泡出最完美的咖啡，不會偏稀或偏酸。 ​

      可拆式咖啡豆雙容器，可混合或轉換咖啡豆

      可拆式咖啡豆雙容器，可混合或轉換咖啡豆

      配備香氣封蓋的可拆式咖啡豆雙容器，可用於儲存或混合兩種咖啡豆，可隨時切換於無咖啡因豆和普通咖啡豆。咖啡機隨附的刷子令清潔更容易，而且易於注水。

      永久濾網帶來最佳萃取時間且無浪費

      永久濾網帶來最佳萃取時間且無浪費

      永久濾網可在沖泡後重複使用，確保完美的萃取時間，以獲得最佳的香氣和味道。同時無需使用即棄咖啡濾紙。

      可拆式水箱方便注水，最多可容納 10 杯

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      自動調整研磨份量的功能，沖泡時無需每次注水。當注水時，10杯水的水位一目了然。水箱更配有內部手柄，方便取出，置於鋅盆取水亦十分方便。

      沖泡凍咖啡，夏日透心涼

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      四季皆宜的咖啡！在冬天享用熱騰騰的咖啡，或在夏天加冰沖泡咖啡以解暑。

      節省空間的設計，適合置於檯面和櫃內

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      全賴卓越設計，不影響容量之餘，更可輕鬆置於檯面和櫃內，節省空間！

      LED顯示屏助您自訂喜歡的咖啡

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      易於讀取的LED顯示屏。您可以調整濃度 (1-3)、多少杯（從1至10）和粗幼度。在完美的沖泡溫度下，按照您喜歡的方式享用咖啡。

      設定沖泡時間

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      設定咖啡機的沖泡時間，早上即可被新鮮的咖啡香氣喚醒。

      香氣旋渦設計，增強味道

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      香氣旋渦設計使香氣在整個壺中持續旋轉，以增強味道。

      經濟又安全，具有自動斷電和保溫功能

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      經濟、安全，具有自動斷電和保溫功能。咖啡機可以在沖泡後自動關閉或保溫咖啡長達 5 小時。

      技術規格

      • 原產地

        製造地：
        中國

      • 配件

        隨附
        • 玻璃壺
        • 清潔刷子
        • 湯匙
        • 永久過濾網

      • 技術規格

        電線長度
        0.8+/-0.05  米
        電壓
        220-240  伏
        頻率
        50-60  Hz
        水箱容量
        1.25 公升
        咖啡豆容器容量
        450 毫升
        一整壺咖啡的沖泡時間
        11 分鐘

      • 設計

        顏色
        黑色與銀色
        外殼
        不銹鋼及塑膠

      • 重量與尺寸

        重量（含包裝）
        6.04  千克
        產品尺寸 (寬x深x高)
        277 * 245 *434  毫米
        包裝尺寸（寬x深x高）
        282* 328 *484 毫米

      • 一般規格

        防滴漏功能
        顯示模式
        LED
        過濾紙尺寸
        1x4
        保溫功能
        可設定至長達 5 小時
        定時功能
        自動斷電安全裝置
        用壺或直接用杯沖泡
        除鈣提示及除鈣功能
        整合式研磨機
        配件可於洗碗碟機清洗
        玻璃壺、壺蓋、濾網器固定器和永久過濾網
        可拆式咖啡豆容器
        是，兩種咖啡豆
        分離式水箱
        香氣旋渦設計

      • 服務

        2 年保養

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          • *保溫咖啡杯的最高高度為 10 厘米。
          • **只適用於咖啡壺模式。

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