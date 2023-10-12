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    Philips 多合一沖煮咖啡機 多功能自動研磨美式咖啡機

    HD7900/50

    享受新鮮咖啡豆的風味。

    以新鮮咖啡豆炮製香醇可口咖啡，喚醒味蕾，享受完美咖啡體驗。選擇個人偏好設定，為您製作完美份量和溫度的咖啡。

    查看各種好處

    Philips 多合一沖煮咖啡機 多功能自動研磨美式咖啡機

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    享受新鮮咖啡豆的風味。

    輕鬆炮製，享受滋味。

    • 咖啡雙豆槽
    • 可重用咖啡濾網
    • 分離式水箱
    多合一咖啡機，可在不同容器裡沖泡

    多合一咖啡機，可在不同容器裡沖泡

    可沖泡至玻璃杯或保溫壺，或者使用您最喜歡的咖啡杯、馬克杯*或保溫隨行杯**，以便在上班途中隨時飲用。

    自動調整研磨份量：每次都以完美的水與咖啡比例沖泡

    自動調整研磨份量：每次都以完美的水與咖啡比例沖泡

    每次皆以完美的比例沖泡，無需猜測並減少注水次數。​必定能沖泡出最完美的咖啡，不會偏稀或偏酸。 ​

    沖泡凍咖啡，夏日透心涼

    沖泡凍咖啡，夏日透心涼

    四季皆宜的咖啡！在冬天享用熱騰騰的咖啡，或在夏天加冰沖泡咖啡以解暑。

    LED顯示屏助您自訂喜歡的咖啡

    LED顯示屏助您自訂喜歡的咖啡

    易於讀取的LED顯示屏。您可以自行調整咖啡濃度（1-3）、杯數（1至10杯）以及咖啡豆的粗幼度。在完美的沖泡溫度下，按照您喜歡的方式享用咖啡。

    香氣旋渦設計，增強味道

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    香氣旋渦設計讓香氣於壺中持續旋轉，以增強咖啡香氣及味道。

    經濟又安全，具有自動斷電和保溫功能

    經濟又安全，具有自動斷電和保溫功能

    經濟、安全，具有自動斷電和保溫功能。咖啡機可以在沖泡後自動關閉或保溫咖啡長達 5 小時。

    配備可自訂粗幼級別的整合式研磨機

    配備可自訂粗幼級別的整合式研磨機

    內置錐形磨豆器，可自訂研磨粗細度，釋放咖啡豆的完整香氣。您亦可關閉磨豆功能，使用現成的咖啡粉。

    可拆式兩種咖啡豆容器，可混合和轉換咖啡豆

    可拆式兩種咖啡豆容器，可混合和轉換咖啡豆

    可拆卸的雙豆容器配備 Aroma Seal 密封功能，讓您可以儲存和混合兩種不同的咖啡豆，或在低咖啡因和普通咖啡豆之間切換。附帶的刷子讓清潔變得簡單，而且容器亦方便添加咖啡豆。

    防滴漏功能讓您在沖煮完成前倒出一杯咖啡

    防滴漏功能讓您在沖煮完成前倒出一杯咖啡

    咖啡滴在底盤上的情況將成為過去。防滴漏功能讓您在沖煮完成前倒出一杯咖啡。暫停、倒出，然後繼續沖煮程序***。

    可拆式水箱方便注水，最多可容納 10 杯

    可拆式水箱方便注水，最多可容納 10 杯

    智能劑量功能讓您無需在每次沖煮時重新注水。當您需要添水時，可拆卸的 10 杯容量水箱設有易讀水位標記，可方便地取下並放在水龍頭下注水。

    技術規格

    • 一般規格

      主要物料
      塑膠
      次要物料
      金屬
      預設設定
      有，定時器
      水箱容量
      1.25升
      防滑膠腳
      電線長度
      80±5 厘米
      電線儲藏格
      保溫功能
      可設定至長達 5 小時
      計時器
      可設定最長 24 小時預約
      整合式開/關掣
      可調節式恆溫器
      開關顯示燈
      容量顯示
      1.25升
      攪拌杯物料
      玻璃壺，不銹鋼刀片
      暫停功能
      保用
      2 年
      加熱時間
      沖煮時間 <12 分鐘，保溫時間 <40 分鐘

    • 技術規格

      電源
      1000 瓦
      電壓
      220-240 V
      頻率
      50-60Hz
      電池產品

    • 兼容度

      隨附配件 1
      永久過濾網
      隨附配件 2
      清潔刷

    • 安全功能

      自動斷電功能

    • 重量與尺寸

      產品長度
      24.5厘米
      產品寬度
      27厘米
      產品高度
      43厘米
      產品重量
      4.5公斤
      包裝長度
      32.8厘米
      包裝寬度
      28.2厘米
      包裝高度
      48.4厘米
      包裝重量
      6.04公斤

    • 原產地

      生產地
      中國

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    • 必須使用玻璃或陶瓷杯及咖啡杯。
    • *保溫咖啡杯的最高高度為 10 厘米。
    • **只適用於咖啡壺模式。

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