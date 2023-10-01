All-in-1 Brew
多合一滴漏式即磨咖啡機 HD7900
All-in-1 Brew 多合一滴漏式即磨咖啡機 HD7900
享受新鮮咖啡豆的風味。
以新鮮咖啡豆炮製香醇可口咖啡。以咖啡喚醒家人，或在午後小憩時享用您最愛的咖啡。選擇濃度，然後咖啡機會為您炮製一杯份量及溫度都剛好的完美咖啡。 查看各種好處
如果您的醫療裝置符合增值稅減免條件，您可以就此產品申請減免稅項，增值稅金額會從上方顯示的價格扣除，請在您的購物籃內查看全部詳細資料。
All-in-1 Brew 多合一滴漏式即磨咖啡機
享受新鮮咖啡豆的風味。
以新鮮咖啡豆炮製香醇可口咖啡。以咖啡喚醒家人，或在午後小憩時享用您最愛的咖啡。選擇濃度，然後咖啡機會為您炮製一杯份量及溫度都剛好的完美咖啡。 查看各種好處
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All-in-1 Brew 多合一滴漏式即磨咖啡機
享受新鮮咖啡豆的風味。
以新鮮咖啡豆炮製香醇可口咖啡。以咖啡喚醒家人，或在午後小憩時享用您最愛的咖啡。選擇濃度，然後咖啡機會為您炮製一杯份量及溫度都剛好的完美咖啡。 查看各種好處
配備可自訂粗幼i度的研磨器
整合式圓錐銼研磨器可自訂粗幼程度，讓咖啡豆可釋放全部香氣。您亦可以將其閒置，以使用咖啡粉沖泡。
多合一咖啡機，可在不同容器裡沖泡
可沖泡至玻璃杯或保溫壺，或者使用您最喜歡的咖啡杯、馬克杯*或保溫隨行杯**，以便在上班途中隨時飲用。
自動調整研磨份量：每次都以完美的水與咖啡比例沖泡
每次皆以完美的比例沖泡，無需猜測並減少注水次數。必定能沖泡出最完美的咖啡，不會偏稀或偏酸。
可拆式咖啡豆雙容器，可混合或轉換咖啡豆
配備香氣封蓋的可拆式咖啡豆雙容器，可用於儲存或混合兩種咖啡豆，可隨時切換於無咖啡因豆和普通咖啡豆。咖啡機隨附的刷子令清潔更容易，而且易於注水。
永久濾網帶來最佳萃取時間且無浪費
永久濾網可在沖泡後重複使用，確保完美的萃取時間，以獲得最佳的香氣和味道。同時無需使用即棄咖啡濾紙。
可拆式水箱方便注水，最多可容納 10 杯
自動調整研磨份量的功能，沖泡時無需每次注水。當注水時，10杯水的水位一目了然。水箱更配有內部手柄，方便取出，置於鋅盆取水亦十分方便。
沖泡凍咖啡，夏日透心涼
四季皆宜的咖啡！在冬天享用熱騰騰的咖啡，或在夏天加冰沖泡咖啡以解暑。
節省空間的設計，適合置於檯面和櫃內
全賴卓越設計，不影響容量之餘，更可輕鬆置於檯面和櫃內，節省空間！
LED顯示屏助您自訂喜歡的咖啡
易於讀取的LED顯示屏。您可以調整濃度 (1-3)、多少杯（從1至10）和粗幼度。在完美的沖泡溫度下，按照您喜歡的方式享用咖啡。
設定沖泡時間
設定咖啡機的沖泡時間，早上即可被新鮮的咖啡香氣喚醒。
香氣旋渦設計，增強味道
香氣旋渦設計使香氣在整個壺中持續旋轉，以增強味道。
經濟又安全，具有自動斷電和保溫功能
經濟、安全，具有自動斷電和保溫功能。咖啡機可以在沖泡後自動關閉或保溫咖啡長達 5 小時。
技術規格
-
原產地
- 製造地：
-
中國
-
配件
- 隨附
-
-
技術規格
- 電線長度
-
0.8+/-0.05
米
- 電壓
-
220-240
伏
- 頻率
-
50-60
Hz
- 水箱容量
-
1.25 公升
- 咖啡豆容器容量
-
450 毫升
- 一整壺咖啡的沖泡時間
-
11 分鐘
-
設計
- 顏色
-
黑色與銀色
- 外殼
-
不銹鋼及塑膠
-
重量與尺寸
- 重量（含包裝）
-
6.04
千克
- 產品尺寸 (寬x深x高)
-
277 * 245 *434
毫米
- 包裝尺寸（寬x深x高）
-
282* 328 *484 毫米
-
一般規格
- 防滴漏功能
-
是
- 顯示模式
-
LED
- 過濾紙尺寸
-
1x4
- 保溫功能
-
可設定至長達 5 小時
- 定時功能
-
是
- 自動斷電安全裝置
-
是
- 用壺或直接用杯沖泡
-
是
- 除鈣提示及除鈣功能
-
是
- 整合式研磨機
-
是
- 配件可於洗碗碟機清洗
-
玻璃壺、壺蓋、濾網器固定器和永久過濾網
- 可拆式咖啡豆容器
-
是，兩種咖啡豆
- 分離式水箱
-
是
- 香氣旋渦設計
-
是
-
服務
- 2 年保養
-
是
- 必須使用玻璃或陶瓷杯及咖啡杯。
- *保溫咖啡杯的最高高度為 10 厘米。
- **只適用於咖啡壺模式。
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