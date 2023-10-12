可拆式兩種咖啡豆容器，可混合和轉換咖啡豆

可拆卸的雙豆容器配備 Aroma Seal 密封功能，讓您可以儲存和混合兩種不同的咖啡豆，或在低咖啡因和普通咖啡豆之間切換。附帶的刷子讓清潔變得簡單，而且容器亦方便添加咖啡豆。