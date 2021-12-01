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  • 美味菜式，含油量減少高達 90%！ 美味菜式，含油量減少高達 90%！ 美味菜式，含油量減少高達 90%！
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    3000 系列 健康空氣炸鍋 XL

    HD9270/21

    美味菜式，含油量減少高達 90%！

    Philips - 全球No.1空氣炸鍋品牌*。Rapid Air 高速空氣循環技術為您帶來外脆內嫩的健康食品。

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    3000 系列 健康空氣炸鍋 XL

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    全賴 Rapid Air 高速空氣循環技術

    • RapidAir 高速空氣循環技術
    • 1.2 千克，6.2 升
    • 白色/玫瑰金屬色
    RapidAir 高速空氣循環技術以健康方式煎炸食物

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    RapidAir 高速空氣循環技術以其獨特的海星設計，令熱空氣旋轉，炮製出外脆內嫩的美味食物，只需少量油或無需用油即可完成。

    能減少煎炸食物油脂多達 90%

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    Philips健康空氣炸鍋使用熱空氣烹調您喜愛的食物至完美酥脆，可減少脂肪含量高達 90%**。

    美味健康空氣炸鍋食譜，享受健康生活

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    探索數百種令人垂涎的健康空氣炸鍋食譜，美味、健康且快速烹調。HomeID 應用程式的食譜由營養專家為日常烹調精心設計。

    個人化食譜：根據個人喜好而定

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    接收適合家人喜好的每日食譜推薦。使用 NutriU 的次數越多，就越能根據自己的需求度身訂造美味的創意食譜。

    XL 型號，適合全家享用

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    Philips 健康空氣炸鍋 XL 專為家庭而設。1.2 千克的炸籃容量，搭配 6.2 升的平底鍋，助您烹調各種美食。一次最多為您、家人和朋友製作 5 份餐點。

    備有 7 種預設功能的觸控螢幕

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    觸控按鈕進行烹調。預設程序包括冷凍小吃、新鮮薯條、肉類、魚類、雞腿、蛋糕甚至烤蔬菜。

    保溫功能

    保溫功能

    隨時享用美食。只需點擊保溫模式，食物將在理想溫度下保持長達 30 分鐘。

    14 合 1 烹調功能

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    Philips 健康空氣炸鍋開啟了烹調的無限可能：煎炸、烘焙、燒烤、烤、脫水、烘烤、解凍、翻熱等。

    省時省電

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    Philips健康空氣炸鍋能高效運作，烹調美味佳餚比傳統焗爐節省70%能源及速度快 50%，為您省時省電#。

    家常菜，易如反掌。

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    充分發揮健康空氣炸鍋的潛力，烹調更美味、更健康的餐點。探索省時功能和磨練您的廚藝，每天製作您和家人都喜歡的家常菜。

    超過 10 年經驗的健康空氣炸鍋專家

    超過 10 年經驗的健康空氣炸鍋專家

    10 多年來，我們的專家團隊一直力求將健康空氣炸鍋技術更臻善美。

    簡單易用，方便清洗

    簡單易用，方便清洗

    所有可拆式配件皆可放於洗碗碟機內清洗。我們的健康空氣炸鍋採用 QuickClean 炸籃，其不黏底外層容易清洗。而且用空氣煎炸食物，家中沒有傳統油炸的臭味。

    技術規格

    • 原產地

      製造地：
      中國

    • 技術規格

      電源
      2000  W
      電線長度
      0.8  m

    • 設計

      顏色
      白色

    • 重量與尺寸

      產品尺寸（長x寬x高）
      403x315x307  mm
      產品重量
      5.55  kg

    • 一般規格

      產品功能
      • 自動斷電功能
      • 隔熱外殼
      • 適用於洗碗碟機
      • 開/關掣
      • 完成鈴聲
      • 溫度控制
      • 電源顯示燈
      • QuickClean
      • LED 顯示屏
      • 專利 RapidAir 高速空氣循環技術
      • 時間控制

    • 設計和外表

      機身物料
      塑膠

    • 服務

      全球 2 年保養

    • 持續性

      包裝
      > 90% 再生物料
      用戶手冊
      100% 可回收環保紙

    • 烹調功能

      高空氣流動性
      • • 煎炸
      • • 烘烤
      • • 燒烤
      • • 烘焗
      • • 一窩煮
      • • 翻炒
      • • 煎炒
      • • 冷凍烹調
      • • 翻熱
      • • 解凍
      • • 保溫
      • • 脫水
      • • 煎烤
      • • 燜煮

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