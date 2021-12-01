美味菜式，含油量減少高達 90%！
Philips - 全球No.1空氣炸鍋品牌*。Rapid Air 高速空氣循環技術為您帶來外脆內嫩的健康食品。 查看各種好處
如果您的醫療裝置符合增值稅減免條件，您可以就此產品申請減免稅項，增值稅金額會從上方顯示的價格扣除，請在您的購物籃內查看全部詳細資料。
美味菜式，含油量減少高達 90%！
全賴 Rapid Air 高速空氣循環技術
- RapidAir 高速空氣循環技術
- 1.2 千克，6.2 升
- 白色/玫瑰金屬色
RapidAir 高速空氣循環技術以健康方式煎炸食物
RapidAir 高速空氣循環技術以其獨特的海星設計，令熱空氣旋轉，炮製出外脆內嫩的美味食物，只需少量油或無需用油即可完成。
能減少煎炸食物油脂多達 90%
Philips健康空氣炸鍋使用熱空氣烹調您喜愛的食物至完美酥脆，可減少脂肪含量高達 90%**。
美味健康空氣炸鍋食譜，享受健康生活
探索數百種令人垂涎的健康空氣炸鍋食譜，美味、健康且快速烹調。HomeID 應用程式的食譜由營養專家為日常烹調精心設計。
個人化食譜：根據個人喜好而定
接收適合家人喜好的每日食譜推薦。使用 NutriU 的次數越多，就越能根據自己的需求度身訂造美味的創意食譜。
XL 型號，適合全家享用
Philips 健康空氣炸鍋 XL 專為家庭而設。1.2 千克的炸籃容量，搭配 6.2 升的平底鍋，助您烹調各種美食。一次最多為您、家人和朋友製作 5 份餐點。
備有 7 種預設功能的觸控螢幕
觸控按鈕進行烹調。預設程序包括冷凍小吃、新鮮薯條、肉類、魚類、雞腿、蛋糕甚至烤蔬菜。
保溫功能
隨時享用美食。只需點擊保溫模式，食物將在理想溫度下保持長達 30 分鐘。
14 合 1 烹調功能
Philips 健康空氣炸鍋開啟了烹調的無限可能：煎炸、烘焙、燒烤、烤、脫水、烘烤、解凍、翻熱等。
省時省電
Philips健康空氣炸鍋能高效運作，烹調美味佳餚比傳統焗爐節省70%能源及速度快 50%，為您省時省電#。
家常菜，易如反掌。
充分發揮健康空氣炸鍋的潛力，烹調更美味、更健康的餐點。探索省時功能和磨練您的廚藝，每天製作您和家人都喜歡的家常菜。
超過 10 年經驗的健康空氣炸鍋專家
10 多年來，我們的專家團隊一直力求將健康空氣炸鍋技術更臻善美。
簡單易用，方便清洗
所有可拆式配件皆可放於洗碗碟機內清洗。我們的健康空氣炸鍋採用 QuickClean 炸籃，其不黏底外層容易清洗。而且用空氣煎炸食物，家中沒有傳統油炸的臭味。
技術規格
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原產地
- 製造地：
-
中國
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技術規格
- 電源
-
2000
W
- 電線長度
-
0.8
m
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設計
- 顏色
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白色
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重量與尺寸
- 產品尺寸（長x寬x高）
-
403x315x307
mm
- 產品重量
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5.55
kg
-
一般規格
- 產品功能
-
-
自動斷電功能
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隔熱外殼
-
適用於洗碗碟機
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開/關掣
-
完成鈴聲
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溫度控制
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電源顯示燈
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QuickClean
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LED 顯示屏
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專利 RapidAir 高速空氣循環技術
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時間控制
-
設計和外表
- 機身物料
-
塑膠
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服務
- 全球 2 年保養
-
是
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持續性
- 包裝
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> 90% 再生物料
- 用戶手冊
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100% 可回收環保紙
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烹調功能
- 高空氣流動性
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• 煎炸
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• 烘烤
-
• 燒烤
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• 烘焗
-
• 一窩煮
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• 翻炒
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• 煎炒
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• 冷凍烹調
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• 翻熱
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• 解凍
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• 保溫
-
• 脫水
-
• 煎烤
-
• 燜煮
- 數據來源：Euromonitor International Ltd；空氣炸鍋根據輕盈炸鍋品類定義 ；零售價值 , 2022 年數據 , 2023 年 2 月進行的市場調查
- *與使用Philips傳統電炸鍋炸的新鮮薯條比較
- #對比 A 級焗爐烹調一份雞胸肉（AF 設定，攝氏 160 度，無預熱）或三文魚柳（攝氏 200 度，無預熱）的能源費用。根據使用產品 HD9280、HD9650、HD9860、HD9270、HD9285、HD9252、HD9200、HD9255、HD9880 進行內部實驗室測量的平均百分比。結果可能會因產品而有所不同。
- ***對比 A 級焗爐烹調一份雞胸肉（AF 160°C，無預熱）或三文魚柳（200°C,，無預熱）的能源費用。根據使用產品 HD9280、HD9650、HD9860、HD9270、HD9285、HD9252、HD9200、HD9255、HD9880 進行內部實驗室測量的平均百分比。結果可能會因產品而有所不同。
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