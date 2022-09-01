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    Daily 系列 電熱水煲

    HD9303/03

    煲水安全簡單

    全新 Philips 電熱水煲機身採用食品級標準不銹鋼製造，讓您無憂快速煲水！

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    Daily 系列 電熱水煲

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    煲水安全簡單

    食品級不銹鋼

    • 耐用不銹鋼機身，性能持久
    • 360° 無線旋轉底座方便操作
    • 食品級不銹鋼
    • 抛光不銹鋼塗層方便清潔
    電源線收納裝置，容易收藏

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    電源線長度可根據所需調整，容易收藏

    寬闊開口方便注水和清潔

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    方便注水和清潔

    360° 無線旋轉底座方便操作

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    方便操作

    方便打開及注水

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    Strix 控制器

    英國設計的 Strix 控制器提供多重安全系統，有助避免煲乾水，當電熱水煲一離開底座或已煲滾熱水即會自動切斷電源。

    食品級不銹鋼金屬零件 (SUS304)

    食品級不銹鋼金屬零件 (SUS304) 保證飲用水安全潔淨。

    技術規格

    • 一般規格

      主要物料
      金屬
      水箱容量
      1.2 公升
      保用
      2 年

    • 技術規格

      電源
      1800 瓦
      電壓
      220-240V
      頻率
      50-60Hz
      包裝數量
      1
      電池產品

    • 安全功能

      自動斷電功能

    • 重量與尺寸

      產品長度
      16 厘米
      產品寬度
      22 厘米
      產品高度
      19 厘米
      產品重量
      800 克
      包裝長度
      18 厘米
      包裝寬度
      18 厘米
      包裝高度
      20.9 厘米
      包裝重量
      256.5 克

    • 原產地

      生產地
      中國

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