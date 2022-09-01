煲水安全簡單
全新 Philips 電熱水煲機身採用食品級標準不銹鋼製造，讓您無憂快速煲水！ 查看各種好處
如果您的醫療裝置符合增值稅減免條件，您可以就此產品申請減免稅項，增值稅金額會從上方顯示的價格扣除，請在您的購物籃內查看全部詳細資料。
煲水安全簡單
食品級不銹鋼
- 耐用不銹鋼機身，性能持久
- 360° 無線旋轉底座方便操作
- 食品級不銹鋼
- 抛光不銹鋼塗層方便清潔
電源線收納裝置，容易收藏
電源線長度可根據所需調整，容易收藏
Strix 控制器
英國設計的 Strix 控制器提供多重安全系統，有助避免煲乾水，當電熱水煲一離開底座或已煲滾熱水即會自動切斷電源。
食品級不銹鋼金屬零件 (SUS304)
食品級不銹鋼金屬零件 (SUS304) 保證飲用水安全潔淨。
技術規格
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一般規格
- 主要物料
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金屬
- 水箱容量
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1.2 公升
- 保用
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2 年
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技術規格
- 電源
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1800 瓦
- 電壓
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220-240V
- 頻率
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50-60Hz
- 包裝數量
-
1
- 電池產品
-
無
-
安全功能
- 自動斷電功能
-
是
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重量與尺寸
- 產品長度
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16 厘米
- 產品寬度
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22 厘米
- 產品高度
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19 厘米
- 產品重量
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800 克
- 包裝長度
-
18 厘米
- 包裝寬度
-
18 厘米
- 包裝高度
-
20.9 厘米
- 包裝重量
-
256.5 克
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原產地
- 生產地
-
中國
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