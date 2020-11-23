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    3000 系列 塑料電熱水煲

    HD9318/01

    瞬間即可享用熱飲

    全新 Philips 塑料電熱水煲容量達 1.7 公升，具備自動開蓋功能及指示燈，讓您可以瞬間輕鬆炮製最喜愛的飲品。

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    此產品已不再銷售。

    3000 系列 塑料電熱水煲

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    瞬間即可享用熱飲

    家庭裝容量達 1.7 公升，滿足所有人的需求

    • 1.7 公升
    • 彈力式揭蓋
    • 指示燈
    平面發熱底盤有助快速煲水

    平面發熱底盤有助快速煲水

    隱藏式不鏽鋼發熱元件，確保快速煲水及方便清潔。

    多重安全設計防止煲乾

    多重安全設計防止煲乾

    多重安全設計避免煲乾水情況，當水煲好之後會自動關閉。

    當電熱水煲啟動，指示燈會亮著

    當電熱水煲啟動，指示燈會亮著

    打開電熱水煲後，開關掣上設有的指示燈便會亮起。

    清晰的水位顯示

    清晰的水位顯示

    電熱水煲一側設有水位顯示，可以清晰看到水位。

    杯數顯示可以只煲滾您所需要的份量

    杯數顯示可以只煲滾您所需要的份量

    讓使用者只煲滾所需要的份量，可節省能源和水，為保護環境貢獻。

    彈簧壺蓋開口寬闊，易於清洗

    彈簧壺蓋開口寬闊，易於清洗

    彈簧壺蓋一按即開，避免接觸蒸汽。開口寬闊讓清洗更容易。

    透過壺蓋或壺口輕鬆注水

    透過壺蓋或壺口輕鬆注水

    電熱水煲透過壺口或打開彈簧壺蓋注水。

    無線電熱水煲配備 360° 旋轉底座

    無線電熱水煲配備 360° 旋轉底座

    無線電熱水煲放在 360° 旋轉底座上，方便提起和重新放置。

    具備電線回捲裝置，方便調整和收納

    具備電線回捲裝置，方便調整和收納

    電線可捲在底座下，方便調整至適合任何廚房的長度，而且便於收納。

    可拆式濾芯能吸附水垢粒子

    可拆式濾芯能吸附水垢粒子

    可拆式可水洗防鈣化濾芯為您帶來純淨飲用水，炮製完美飲品。

    Strix 控制器

    英國設計的 Strix 控制器提供多重安全系統，有助避免煲乾水，當電熱水煲一離開底座或已煲滾熱水即會自動切斷電源。

    技術規格

    • 原產地

      製造地：
      中國

    • 技術規格

      電壓
      220-240  V
      電源
      1850-2200  W
      電線長度
      0.75  m
      處理杯容量
      1.7  l
      頻率
      50-60  Hz

    • 重量與尺寸

      包裝尺寸（長x寬x高）
      190x226x250  mm
      產品尺寸（長x寬x高）
      160x223x253  mm
      產品重量
      0.89  kg
      重量（含包裝）
      1.22  kg
      可拆式可水洗濾芯

    • 一般規格

      360° 旋轉底座
      電線儲藏格
      自動斷電功能
      電源顯示燈
      壺蓋類型
      彈簧
      產品功能
      • 簡易揭蓋可從壺口直接注水
      • 防滑膠腳
      平面發熱線底盤
      開/關掣

    • 設計和外表

      顏色
      白色
      機身物料
      塑膠
      濾芯物料
      不鏽鋼過濾網

    • 服務

      全球 2 年保養

    • 持續性

      包裝
      > 90% 再生物料
      用戶手冊
      100% 可回收環保紙

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