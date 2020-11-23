3000 系列 塑料電熱水煲
瞬間即可享用熱飲
全新 Philips 塑料電熱水煲容量達 1.7 公升，具備自動開蓋功能及指示燈，讓您可以瞬間輕鬆炮製最喜愛的飲品。 查看各種好處
此產品已不再銷售。
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瞬間即可享用熱飲
家庭裝容量達 1.7 公升，滿足所有人的需求
平面發熱底盤有助快速煲水
隱藏式不鏽鋼發熱元件，確保快速煲水及方便清潔。
多重安全設計防止煲乾
多重安全設計避免煲乾水情況，當水煲好之後會自動關閉。
當電熱水煲啟動，指示燈會亮著
打開電熱水煲後，開關掣上設有的指示燈便會亮起。
清晰的水位顯示
電熱水煲一側設有水位顯示，可以清晰看到水位。
杯數顯示可以只煲滾您所需要的份量
讓使用者只煲滾所需要的份量，可節省能源和水，為保護環境貢獻。
彈簧壺蓋開口寬闊，易於清洗
彈簧壺蓋一按即開，避免接觸蒸汽。開口寬闊讓清洗更容易。
透過壺蓋或壺口輕鬆注水
電熱水煲透過壺口或打開彈簧壺蓋注水。
無線電熱水煲配備 360° 旋轉底座
無線電熱水煲放在 360° 旋轉底座上，方便提起和重新放置。
具備電線回捲裝置，方便調整和收納
電線可捲在底座下，方便調整至適合任何廚房的長度，而且便於收納。
可拆式濾芯能吸附水垢粒子
可拆式可水洗防鈣化濾芯為您帶來純淨飲用水，炮製完美飲品。
Strix 控制器
英國設計的 Strix 控制器提供多重安全系統，有助避免煲乾水，當電熱水煲一離開底座或已煲滾熱水即會自動切斷電源。
技術規格
-
原產地
- 製造地：
-
中國
-
技術規格
- 電壓
-
220-240
V
- 電源
-
1850-2200
W
- 電線長度
-
0.75
m
- 處理杯容量
-
1.7
l
- 頻率
-
50-60
Hz
-
重量與尺寸
- 包裝尺寸（長x寬x高）
-
190x226x250
mm
- 產品尺寸（長x寬x高）
-
160x223x253
mm
- 產品重量
-
0.89
kg
- 重量（含包裝）
-
1.22
kg
- 可拆式可水洗濾芯
-
是
-
一般規格
- 360° 旋轉底座
-
是
- 電線儲藏格
-
是
- 自動斷電功能
-
是
- 電源顯示燈
-
是
- 壺蓋類型
-
彈簧
- 產品功能
-
- 平面發熱線底盤
-
是
- 開/關掣
-
是
-
設計和外表
- 顏色
-
白色
- 機身物料
-
塑膠
- 濾芯物料
-
不鏽鋼過濾網
-
服務
- 全球 2 年保養
-
是
-
持續性
- 包裝
-
> 90% 再生物料
- 用戶手冊
-
100% 可回收環保紙
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