5000 系列 玻璃電熱水煲 - 輕巧，1.7 公升
現代設計，堅固耐用
我們的家庭裝容量達1.7 公升的玻璃電熱水煲採用現代設計，底座內部設有直觀的藍色指示燈，通知您電熱水煲正在運作。 查看各種好處
此產品已不再銷售。
如果您的醫療裝置符合增值稅減免條件，您可以就此產品申請減免稅項，增值稅金額會從上方顯示的價格扣除，請在您的購物籃內查看全部詳細資料。
5000 系列 玻璃電熱水煲 - 輕巧，1.7 公升
現代設計，堅固耐用
晶瑩剔透的玻璃材質，持久耐用，設有感應燈
可拆式壺蓋設計，方便全面清潔
完全可拆式壺蓋設計，方便全面清潔。
具備電線回捲裝置，方便調整和收納
電線可捲在底座下，方便調整至適合任何廚房的長度，而且便於收納。
無線電熱水煲配備 360° 旋轉底座
無線電熱水煲放在 360° 旋轉底座上，方便提起和重新放置。
平面發熱底盤有助快速煲水
隱藏式不鏽鋼發熱元件，確保快速煲水及方便清潔。
超微細 micro-mesh 隔濾網吸附微細水垢粒子
壺口上的可拆式超微細 micro-mesh 隔濾網能吸附小至 200 微米的微細水垢粒子，確保飲用水更清純潔淨。
多重安全設計防止煲乾
多重安全設計避免煲乾水情況，當水煲好之後會自動關閉。
藍色指示燈
優雅直觀的感應燈設於透明玻璃底座，讓您知道電熱水煲正在運作。
透過壺蓋或壺口輕鬆注水
電熱水煲透過壺口或打開可拆式壺蓋注水。
清晰的水位顯示
電熱水煲兩側均設有水位顯示，可以清晰看到水位。
使用杯數顯示助您節省高達 66% 的電力
方便的水位顯示，包括以杯為單位的水位顯示，確保您只煮沸所需的水量，省電（一杯 250 毫升的水對比 1 公升水）又省水，為保護環境出一分力。
Strix 控制器
英國設計的 Strix 控制器提供多重安全系統，有助避免煲乾水，當電熱水煲一離開底座或已煲滾熱水即會自動切斷電源。
技術規格
-
原產地
- 製造地：
-
中國
-
技術規格
- 電壓
-
220-240
V
- 電源
-
1850-2200
W
- 電線長度
-
0.75
m
- 處理杯容量
-
1.7
l
- 頻率
-
50-60
Hz
-
重量與尺寸
- 產品尺寸（長x寬x高）
-
146x233x248
mm
- 包裝尺寸（長x寬x高）
-
228x228x310
mm
- 產品重量
-
1.15
kg
- 重量（含包裝）
-
1.72
kg
- 超微細網狀濾芯
-
是
-
一般規格
- 360° 旋轉底座
-
是
- 電線儲藏格
-
是
- 自動斷電功能
-
是
- 電源顯示燈
-
是
- 產品功能
-
- 平面發熱線底盤
-
是
- 開/關掣
-
是
-
設計和外表
- 顏色
-
銀色/黑色
- 耐熱材質
-
不鏽鋼
- 機身物料
-
玻璃
- 濾芯物料
-
尼龍濾芯
-
服務
- 全球 2 年保養
-
是
-
持續性
- 包裝
-
> 90% 再生物料
- 用戶手冊
-
100% 可回收環保紙
最好通过最新版的 Microsoft Edge、Google Chrome 或 Firefox 查看我们的网站。