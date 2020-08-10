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    5000 系列 玻璃電熱水煲 - 輕巧，1.7 公升

    HD9339/81

    現代設計，堅固耐用

    我們的家庭裝容量達1.7 公升的玻璃電熱水煲採用現代設計，底座內部設有直觀的藍色指示燈，通知您電熱水煲正在運作。

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    此產品已不再銷售。

    5000 系列 玻璃電熱水煲 - 輕巧，1.7 公升

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    • 1.7 公升
    • 可拆式壺蓋
    • 藍色指示燈
    可拆式壺蓋設計，方便全面清潔

    可拆式壺蓋設計，方便全面清潔

    完全可拆式壺蓋設計，方便全面清潔。

    具備電線回捲裝置，方便調整和收納

    具備電線回捲裝置，方便調整和收納

    電線可捲在底座下，方便調整至適合任何廚房的長度，而且便於收納。

    無線電熱水煲配備 360° 旋轉底座

    無線電熱水煲配備 360° 旋轉底座

    無線電熱水煲放在 360° 旋轉底座上，方便提起和重新放置。

    平面發熱底盤有助快速煲水

    平面發熱底盤有助快速煲水

    隱藏式不鏽鋼發熱元件，確保快速煲水及方便清潔。

    超微細 micro-mesh 隔濾網吸附微細水垢粒子

    超微細 micro-mesh 隔濾網吸附微細水垢粒子

    壺口上的可拆式超微細 micro-mesh 隔濾網能吸附小至 200 微米的微細水垢粒子，確保飲用水更清純潔淨。

    多重安全設計防止煲乾

    多重安全設計防止煲乾

    多重安全設計避免煲乾水情況，當水煲好之後會自動關閉。

    藍色指示燈

    藍色指示燈

    優雅直觀的感應燈設於透明玻璃底座，讓您知道電熱水煲正在運作。

    透過壺蓋或壺口輕鬆注水

    透過壺蓋或壺口輕鬆注水

    電熱水煲透過壺口或打開可拆式壺蓋注水。

    清晰的水位顯示

    清晰的水位顯示

    電熱水煲兩側均設有水位顯示，可以清晰看到水位。

    使用杯數顯示助您節省高達 66% 的電力

    使用杯數顯示助您節省高達 66% 的電力

    方便的水位顯示，包括以杯為單位的水位顯示，確保您只煮沸所需的水量，省電（一杯 250 毫升的水對比 1 公升水）又省水，為保護環境出一分力。

    Strix 控制器

    英國設計的 Strix 控制器提供多重安全系統，有助避免煲乾水，當電熱水煲一離開底座或已煲滾熱水即會自動切斷電源。

    技術規格

    • 原產地

      製造地：
      中國

    • 技術規格

      電壓
      220-240  V
      電源
      1850-2200  W
      電線長度
      0.75  m
      處理杯容量
      1.7  l
      頻率
      50-60  Hz

    • 重量與尺寸

      產品尺寸（長x寬x高）
      146x233x248  mm
      包裝尺寸（長x寬x高）
      228x228x310  mm
      產品重量
      1.15  kg
      重量（含包裝）
      1.72  kg
      超微細網狀濾芯

    • 一般規格

      360° 旋轉底座
      電線儲藏格
      自動斷電功能
      電源顯示燈
      產品功能
      • 簡易揭蓋可從壺口直接注水
      • 防滑膠腳
      平面發熱線底盤
      開/關掣

    • 設計和外表

      顏色
      銀色/黑色
      耐熱材質
      不鏽鋼
      機身物料
      玻璃
      濾芯物料
      尼龍濾芯

    • 服務

      全球 2 年保養

    • 持續性

      包裝
      > 90% 再生物料
      用戶手冊
      100% 可回收環保紙

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