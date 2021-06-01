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    Daily Collection 電熱水煲

    HD9350/95

    耐用設計

    這款水煲以食品級不鏽鋼打造，持久耐用，設計優雅，乃 Philips 60 年信心及專業技術之選。

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    Daily Collection 電熱水煲

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    耐用設計

    持久耐用

    • 金屬
    • 彈力式揭蓋
    • 指示燈
    • 1.7 公升
    平面發熱底盤有助快速煲水

    平面發熱底盤有助快速煲水

    隱藏式不鏽鋼發熱元件，確保快速煲水及方便清潔。

    多重安全設計防止煲乾

    多重安全設計防止煲乾

    多重安全設計避免煲乾水情況，當水煲好之後會自動關閉。

    當電熱水煲啟動，指示燈會亮著

    當電熱水煲啟動，指示燈會亮著

    打開電熱水煲後，開關掣上設有的指示燈便會亮起。

    清晰的水位顯示

    清晰的水位顯示

    手柄下方設有水位顯示，可以清晰看到水位。

    彈簧壺蓋開口寬闊，易於清洗

    彈簧壺蓋開口寬闊，易於清洗

    彈簧壺蓋一按即開，避免接觸蒸汽。開口寬闊讓清洗更容易。

    透過壺蓋或壺口輕鬆注水

    透過壺蓋或壺口輕鬆注水

    電熱水煲透過壺口或打開彈簧壺蓋注水。

    無線電熱水煲配備 360° 旋轉底座

    無線電熱水煲配備 360° 旋轉底座

    無線電熱水煲放在 360° 旋轉底座上，方便提起和重新放置。

    具備電線回捲裝置，方便調整和收納

    具備電線回捲裝置，方便調整和收納

    電線可捲在底座下，方便調整至適合任何廚房的長度，而且便於收納。

    使用杯數顯示助您節省高達 66% 的電力

    使用杯數顯示助您節省高達 66% 的電力

    方便的水位顯示，包括以杯為單位的水位顯示，確保您只煮沸所需的水量，省電（一杯 250 毫升的水對比 1 公升水）又省水，為保護環境出一分力。

    食品級不銹鋼金屬零件 (SUS304)

    食品級不銹鋼金屬零件 (SUS304) 保證飲用水安全潔淨。

    Strix 控制器

    英國設計的 Strix 控制器提供多重安全系統，有助避免煲乾水，當電熱水煲一離開底座或已煲滾熱水即會自動切斷電源。

    技術規格

    • 技術規格

      電壓
      220-240  V
      電源
      1850-2200  W
      電線長度
      0.75  m
      容量
      1.7  l
      頻率
      50/60  Hz

    • 重量與尺寸

      包裝尺寸（長x寬x高）
      198 x 228 x 244  mm

    • 一般規格

      無線
      人體工學設計手柄
      簡易注水口
      產品功能
      • 360° 旋轉底座
      • 自動斷電功能
      • 煲乾水防過熱設計
      • 電線儲藏格
      • 平面發熱線底盤
      • 防滑膠腳
      • 開/關掣
      • 操作指示燈
      • 彈力式揭蓋
      • 揭蓋幅度特大
      蓋子與注水口

    • 設計和外表

      顏色
      金屬玫瑰金/白色
      機身物料
      不鏽鋼
      材料 開關掣
      聚碳酸酯 (PC)

    • 服務

      全球 2 年保養

    • 持續性

      包裝
      > 90% 再生物料
      用戶手冊
      100% 可回收環保紙

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