Viva Collection 電熱水煲
耐用設計
這款水煲以食品級全不鏽鋼打造，持久耐用，設計優雅，乃 Philips 60 年信心及專業技術之選。 查看各種好處
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平面發熱底盤有助快速煲水
隱藏式不鏽鋼發熱元件，確保快速煲水及方便清潔。
多重安全設計防止煲乾
多重安全設計避免煲乾水情況，當水煲好之後會自動關閉。
當電熱水煲啟動，指示燈會亮著
打開電熱水煲後，開關掣上設有的指示燈便會亮起。
清晰的水位顯示
手柄下方設有水位顯示，可以清晰看到水位。
彈簧壺蓋開口寬闊，易於清洗
彈簧壺蓋一按即開，避免接觸蒸汽。開口寬闊讓清洗更容易。
透過壺蓋或壺口輕鬆注水
電熱水煲透過壺口或打開彈簧壺蓋注水。
無線電熱水煲配備 360° 旋轉底座
無線電熱水煲放在 360° 旋轉底座上，方便提起和重新放置。
具備電線回捲裝置，方便調整和收納
電線可捲在底座下，方便調整至適合任何廚房的長度，而且便於收納。
食品級不銹鋼金屬零件 (SUS304)
食品級不銹鋼金屬零件 (SUS304) 保證飲用水安全潔淨。
Strix 控制器
英國設計的 Strix 控制器提供多重安全系統，有助避免煲乾水，當電熱水煲一離開底座或已煲滾熱水即會自動切斷電源。
技術規格
-
技術規格
- 電壓
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220-240
V
- 電源
-
1850-2200
W
- 電線長度
-
0.75
m
- 容量
-
1.7
l
- 頻率
-
50/60
Hz
-
設計
- 顏色
-
鈦金屬
-
一般規格
- 無線
-
是
- 人體工學設計手柄
-
是
- 簡易注水口
-
是
- 產品功能
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-
360° 旋轉底座
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自動斷電功能
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煲乾水防過熱設計
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電線儲藏格
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平面發熱線底盤
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防滑膠腳
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開/關掣
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操作指示燈
-
彈力式揭蓋
-
揭蓋幅度特大
- 蓋子與注水口
-
是
- 彈簧蓋開啟設計
-
是
-
外表
- 機身物料
-
不鏽鋼
- 材料 開關掣
-
聚丙烯 (PP)
-
服務
- 全球 2 年保養
-
是
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持續性
- 包裝
-
> 90% 再生物料
- 用戶手冊
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100% 可回收環保紙
- 較常規的 Philips 金屬電熱水煲 HD9320 大 25%
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