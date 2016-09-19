Viva Collection 電熱水煲
性能卓越，長久耐用
超過 60 年豐富的電熱水煲製造專業經驗，這款 Philips 電熱水煲採用堅固及符合食用安全的不鏽鋼製造，確保壽命長久。設計特別耐用，適合長期經常使用。 查看各種好處
此產品已不再銷售。
建議零售價: HK$488.00
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當電熱水煲開啓後藍色 LED 燈和指示燈會亮起
電熱水煲內有一盞藍色 LED 發光燈，令煲水過程變得更有趣味和愉快。
雙面透明水位顯示窗
透用水位顯示窗可從兩邊看到水位。藍色發光燈亮起時代表電熱水煲已開啓。
無線 360° 旋轉底座，方便提起和放置
無線 360° 旋轉底座，方便提起和放置。
平面發熱線底盤可快速煲水及容易清潔
不鏽鋼平面發熱線底盤，確保快速煲水及方便清潔。
超微細過濾網為您提供清純的飲用水
壺口上的可拆式超微細濾網可濾除 > 200 微米的水垢粒子，確保飲用水更清純潔淨。
多重安全設計防止煲乾
當水煲好之後，從底座拿起水煲或煲內的水太少時，電熱水煲都會自動斷電。
不鏽鋼彈簧壺蓋
彈簧壺蓋採用不鏽鋼製造，一按按鈕即可開蓋，完全不費氣力，同時可避免接觸到蒸氣。
堅固的金屬水煲機身、蓋和底座全採用不鏽鋼製造
堅固的金屬水煲（機身、蓋和噴口）採用不鏽鋼製造，堅固耐用。
食用無害安全不鏽鋼
水壺使用食用無害不鏽鋼製造，確保你獲得安全的飲用水。
金屬包裹電源基座
不鏽鋼飾面底座給你全不鏽鋼的使用體驗。
技術規格
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原產地
- 製造地：
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中國
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技術規格
- 電壓
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220-240
V
- 電源
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2200
W
- 電線長度
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0.75
m
- 頻率
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50-60
Hz
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設計
- 顏色
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不鏽鋼
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重量與尺寸
- 包裝尺寸（長x寬x高）
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180 x 245 x 260
mm
- 產品重量
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1.108
kg
- 重量（含包裝）
-
1.466
kg
- 超微細過濾網
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200
µm
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一般規格
- 產品功能
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360° 旋轉底座
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自動斷電功能
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煲乾水防過熱設計
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電線儲藏格
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平面發熱線底盤
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LED 顯示屏
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防滑膠腳
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開/關掣
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電源顯示燈
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簡易揭蓋可從壺口直接注水
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塗裝
- 機身物料
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不鏽鋼
- 耐熱材質
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不鏽鋼
- 按鈕物料
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PP 塑膠
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服務
- 全球 2 年保養
-
是
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