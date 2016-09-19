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    Viva Collection 電熱水煲

    HD9357/12

    性能卓越，長久耐用

    超過 60 年豐富的電熱水煲製造專業經驗，這款 Philips 電熱水煲採用堅固及符合食用安全的不鏽鋼製造，確保壽命長久。設計特別耐用，適合長期經常使用。

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    建議零售價: HK$488.00

    Viva Collection 電熱水煲

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    性能卓越，長久耐用

    不鏽鋼機身，配備藍光設計

    • 2200 瓦
    • 1.7 公升
    • 不鏽鋼
    • 電熱水煲
    當電熱水煲開啓後藍色 LED 燈和指示燈會亮起

    當電熱水煲開啓後藍色 LED 燈和指示燈會亮起

    電熱水煲內有一盞藍色 LED 發光燈，令煲水過程變得更有趣味和愉快。

    雙面透明水位顯示窗

    雙面透明水位顯示窗

    透用水位顯示窗可從兩邊看到水位。藍色發光燈亮起時代表電熱水煲已開啓。

    無線 360° 旋轉底座，方便提起和放置

    無線 360° 旋轉底座，方便提起和放置

    無線 360° 旋轉底座，方便提起和放置。

    平面發熱線底盤可快速煲水及容易清潔

    平面發熱線底盤可快速煲水及容易清潔

    不鏽鋼平面發熱線底盤，確保快速煲水及方便清潔。

    超微細過濾網為您提供清純的飲用水

    超微細過濾網為您提供清純的飲用水

    壺口上的可拆式超微細濾網可濾除 > 200 微米的水垢粒子，確保飲用水更清純潔淨。

    多重安全設計防止煲乾

    多重安全設計防止煲乾

    當水煲好之後，從底座拿起水煲或煲內的水太少時，電熱水煲都會自動斷電。

    不鏽鋼彈簧壺蓋

    不鏽鋼彈簧壺蓋

    彈簧壺蓋採用不鏽鋼製造，一按按鈕即可開蓋，完全不費氣力，同時可避免接觸到蒸氣。

    堅固的金屬水煲機身、蓋和底座全採用不鏽鋼製造

    堅固的金屬水煲（機身、蓋和噴口）採用不鏽鋼製造，堅固耐用。

    食用無害安全不鏽鋼

    水壺使用食用無害不鏽鋼製造，確保你獲得安全的飲用水。

    金屬包裹電源基座

    不鏽鋼飾面底座給你全不鏽鋼的使用體驗。

    技術規格

    • 原產地

      製造地：
      中國

    • 技術規格

      電壓
      220-240  V
      電源
      2200  W
      電線長度
      0.75  m
      頻率
      50-60  Hz

    • 設計

      顏色
      不鏽鋼

    • 重量與尺寸

      包裝尺寸（長x寬x高）
      180 x 245 x 260  mm
      產品重量
      1.108  kg
      重量（含包裝）
      1.466  kg
      超微細過濾網
      200  µm

    • 一般規格

      產品功能
      • 360° 旋轉底座
      • 自動斷電功能
      • 煲乾水防過熱設計
      • 電線儲藏格
      • 平面發熱線底盤
      • LED 顯示屏
      • 防滑膠腳
      • 開/關掣
      • 電源顯示燈
      • 簡易揭蓋可從壺口直接注水

    • 塗裝

      機身物料
      不鏽鋼
      耐熱材質
      不鏽鋼
      按鈕物料
      PP 塑膠

    • 服務

      全球 2 年保養

    Badge-D2C

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