Viva 系列 健康空氣炸鍋
增加免油健炸鍋的煮食空間
Philips 免油健炸鍋以雙層烤架增加煮食空間。以快速方便的方式焗、烤或炸出美味的漢堡、雞翼、魚等食材。若要增加靈活性，可使用串燒捧製作蔬菜或肉串燒。 查看各種好處
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所有配件均適用於洗碗碟機，方便清潔
可拆式外鍋和食物烹調籃設有不黏底塗層，可於洗碗碟機輕鬆清洗。
雙層烤架煮出多元化的美食
使用雙層烤架擴大健康空氣炸鍋的烹調空間，以烤、焗、煮、炸等方式，煮出美味的漢堡包、雞翼、魚等多款美食，簡單快捷又健康。
烤架讓您烹調美味的食物
烤架讓您烹調美味的食物，例如漢堡。
技術規格
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兼容產品
- 兼容
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HD9100、HD9742、HD9741、HD9743、HD9216、HD9217、HD9250、HD9251、HD9220、HD9230、HD9621、HD9628、HD9721、HD9722、HD9723、HD9728、HD9641、HD9642
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一般規格
- 不黏底塗層
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是
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設計和外表
- 材料
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不銹鋼底板
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