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  • 增加免油健炸鍋的煮食空間 增加免油健炸鍋的煮食空間 增加免油健炸鍋的煮食空間

    Viva 系列 健康空氣炸鍋

    HD9904/00

    增加免油健炸鍋的煮食空間

    Philips 免油健炸鍋以雙層烤架增加煮食空間。以快速方便的方式焗、烤或炸出美味的漢堡、雞翼、魚等食材。若要增加靈活性，可使用串燒捧製作蔬菜或肉串燒。

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    Viva 系列 健康空氣炸鍋

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    • 適用於 VIVA 空氣炸鍋
    所有配件均適用於洗碗碟機，方便清潔

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    雙層烤架煮出多元化的美食

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    使用雙層烤架擴大健康空氣炸鍋的烹調空間，以烤、焗、煮、炸等方式，煮出美味的漢堡包、雞翼、魚等多款美食，簡單快捷又健康。

    烤架讓您烹調美味的食物

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    烤架讓您烹調美味的食物，例如漢堡。

    技術規格

    • 兼容產品

      兼容
      HD9100、HD9742、HD9741、HD9743、HD9216、HD9217、HD9250、HD9251、HD9220、HD9230、HD9621、HD9628、HD9721、HD9722、HD9723、HD9728、HD9641、HD9642

    • 一般規格

      不黏底塗層

    • 設計和外表

      材料
      不銹鋼底板

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