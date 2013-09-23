鏤空的表面在烘烤時加速空氣流動

此免油健炸鍋煎盤的獨特表面讓您發現烘烤食物的新方式。Rapid Air 技術讓您可以用少油或免油的方式更加健康地烘烤食物。烘烤時，多餘的油脂可以輕鬆地從鏤空的表面滴走。