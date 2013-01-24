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Avance Collection

免油健炸鍋煎盤配件

HD9911/90
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  • Airfryer 烤盤 Airfryer 烤盤 Airfryer 烤盤
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    Avance Collection 免油健炸鍋煎盤配件

    HD9911/90
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    Airfryer 烤盤

    全靠 Rapid Air 技術，加上獨特的穿孔表面及典型盤脊，烤魚、肉和蔬菜更完美健康！既然食物不沾鍋，便可輕鬆上碟，清潔也輕而易舉！ 查看各種好處

    此產品已不再銷售。

    建議零售價: HK$338.00
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      Airfryer 烤盤

      美味不沾鍋，是炸烤的好幫手！

      • 出色的烘烤
      • 多功能烹調
      • 不黏底塗層
      節省 20% 的烹飪時間*

      節省 20% 的烹飪時間*

      使用免油健炸鍋煎盤甚至可以節省您的時間，煎盤獨特的表面和優質材質可以讓您節省 20% 的烹飪時間。*

      肉食、海鮮或蔬菜，任您選擇！

      肉食、海鮮或蔬菜，任您選擇！

      鏤空的表面在烘烤時加速空氣流動

      此免油健炸鍋煎盤的獨特表面讓您發現烘烤食物的新方式。Rapid Air 技術讓您可以用少油或免油的方式更加健康地烘烤食物。烘烤時，多餘的油脂可以輕鬆地從鏤空的表面滴走。

      高級不黏底煎盤，讓您輕鬆取走食物

      不黏底表面讓您在烘烤食物時輕鬆放，輕鬆取，讓您的烤肉完美無缺。您甚至可以用此煎盤烘烤不同食物，如魚和蔬菜。

      增加烹煮面積，您甚至可以烘烤一整條魚

      相對於普通的烘烤網架，此煎盤可增加烹煮面積，這樣您就可以輕鬆地炸或烤一整條魚，一大塊牛扒或大量蔬菜。

      同樣適用於翻炒、煎炸和烘烤

      探索免油健炸鍋的全部潛能，發揮它無盡的可能性。不管你希望翻炒、煎炸抑或烘烤，此免油健炸鍋都能為您迅速做出美味可口的食物。

      免油健炸鍋煎盤的不黏底表面可以輕鬆清潔

      免油健炸鍋煎盤有不黏底表面，可以輕鬆清潔。並且，您可以把它放入洗碗碟機裡清潔，方便易用。

      技術規格

      • 設計和外表

        顏色
        黑色
        物料
        鋁質

      • 一般規格

        不黏底塗層
        舒適手柄
        凸起表層
        適合
        HD924x
        適用於洗碗碟機
        烹調方法
        • 烘培
        • 煎炸
        • 翻炒
        • 烘烤
        • 炙烤

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